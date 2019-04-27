Футбол

Комличенко стал лучшим бомбардиром чемпионата Чехии с 24 голамиSoccer.ru вчера в 13:26

В Чехии прошли матчи 30-го, заключительного тура чемпионата. Командам осталось провести плей-офф стадию. "Млада Болеслав" разгромила "Фастав" (3:0), а дублем отметился российский нападающий Николай Комличенко.
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«Краснодар» поздравил Комличенко, ставшего лучшим бомбардиром регулярного чемпионата Чехии

RT на русском05:00

Агент о лучшем бомбардире чемпионата Чехии: голы Комличенко не случайность

РИА Новостивчера в 15:46

Комличенко стал лучшим бомбардиром чемпионата Чехии с 24 голами

Soccer.ruвчера в 13:26

Комличенко: удивился бы, если бы в начале сезона мне сказали, что забью 24 гола

Чемпионатвчера в 16:05

Россиянин Комличенко стал лучшим бомбардиром чемпионата Чехии по футболу

ТАССвчера в 13:29

«Краснодар» поздравил Комличенко, ставшего лучшим бомбардиром чемпионата Чехии

Матч ТВвчера в 15:45

«Краснодар» поздравил Комличенко, ставшего лучшим бомбардиром регулярного сезона в Чехии

Sport24.ruвчера в 16:03
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Автоматически обработаны 7322 источника, обновлено в 08:51, Ашберн
Культура

Ведущая «Голос. Дети» прокомментировала финал конкурса

Обновлено вчера в 10:18
Происшествия

Крыша склада под Воронежем рухнула из-за крупного пожара

Крыша загоревшегося под Воронежем склада розничной сети "Магнит" частично обрушилась, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на представителя экстренных служб.
Обновлено вчера в 20:37
Происшествия

Умер еще один отравившийся наркотиками заключенный «Матросской тишины»

Еще один арестант, отравившийся наркотиками в московском СИЗО «Матросская тишина», умер утром 28 апреля.
Обновлено в 07:05
Кино

Дмитрий Медведев поздравил режиссера Александра Миндадзе с 70-летием

Дмитрий Медведев обратился к отечественному режиссеру Александру Миндадзе и поздравил его с 70-летием.
Обновлено в 06:28
Футбол

«Зенит» огласил стартовый состав на матч с «Крыльями Советов»

Обновлено в 08:21
Политика

Пушков ответил Зеленскому про выдачу российских паспортов украинцам

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал заявление избранного президента Украины Владимира Зеленского о том, что украинцам якобы будут не нужны российские паспорта, так как Киев дает им «свободу слова и интернета».
Обновлено в 05:41
Авто

Hyundai Creta второй генерации оценили в 1 млн рублей

Компания Hyundai вывела на финальные тесты серийную версию кроссовера Сreta нового поколения.
Обновлено вчера в 13:38
Наука

Преподаватель из Оксфорда рассказал о живущих среди людей пришельцах

Преподаватель Оксфордского университета Янг-хэ Чи заявил, что представители внеземных цивилизаций уже давно проживают на Земле среди людей.
Обновлено в 07:40
Автоспорт

Гран-при Азербайджана. Прямая трансляция и лучшие моменты гонки в Баку

Обновлено в 07:30
Космос

Всё как дома. Как мы сможем выжить на соседних планетах

Кстати, последнее тоже уже продумано: решили разместить в космосе специальный отражатель, который заслонит Венере Солнце и создаст тень.
Обновлено вчера в 10:30
Футбол

Сульшер: «„МЮ“ не подходят игроки, которыми движут деньги или слава»

Футболисты, которыми движут деньги или слава, не подходят ни для «Манчестер Юнайтед», ни для моей команды.
Обновлено в 05:40
Шоу-бизнес

Пугачева встретилась с проигравшими в финале «Голоса» детьми

Отмечается, что Пугачева вручила каждому приглашенному «Золотую звезду Аллы». Премия «Звезда Аллы» была учреждена Пугачевой в 2005 году.
Обновлено в 01:49
Энергетика

Миллер заявил об интересе Китая к большим поставкам газа из России

В октябре 2018 года об обсуждении с китайскими партнерами возможностей поставок газа сверх контрактного объема Миллер говорил во время Петербургского международного газового форума.
Обновлено в 08:24
Происшествия

В Ростовской области автомобиль с пассажирами упал в реку

В Ростовской области автомобиль с несколькими пассажирами упал в реку Дон, сообщил журналистам представитель регионального управления МЧС.
Обновлено в 08:31
Политика

В Кремле заявили о готовности России к диалогу по ядерному разоружению

Ранее телеканал CNN узнал, что Трамп якобы хочет заключить договор о ядерном соглашении с Россией и Китаем.
Обновлено в 06:54
Происшествия

В Сан-Паулу манекенщик упал на подиуме и умер

Модель Талес Котта умер, упав на подиуме во время дефиле в заключительный день Недели моды в Сан-Паулу, пишет Folha de São Paulo со ссылкой на организаторов мероприятия.
Обновлено в 00:40
Финансы

Рубль снижается к доллару и евро на открытии торгов

Курс российской валюты на старте торгов в пятницу, 26 апреля, умеренно снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Обновлено 26 апреля в 03:27
Шоу-бизнес

Анжелика Варум прокомментировала информацию об изменах Леонида Агутина

Известная российская певица Анжелика Варум ответила в соцсети подписчикам на тему неравенства между мужчинами и женщинами.
Обновлено вчера в 09:36
Политика

Умер бывший глава Хакасии Алексей Лебедь

По предварительной информации, мужчина умер в больнице из-за внутреннего кровоизлияния. Бывшему главе региона было 64 года.
Обновлено вчера в 12:31
Политика

Геращенко пожаловалась на «незаконную паспортизацию» Путина

Отменить указы президента РФ Владимира Путина об упрощенном порядке выдачи российских паспортов жителям Донбасса требует первый вице-спикер Верховной рады Украины Ирина Геращенко.
Обновлено в 08:37
Политика

Британия нашла способ противодействовать России и Китаю

Например, у властей появится более эффективный и простой способ выдворения иностранных разведчиков, даже если у них есть основания для пребывания на территории Великобритании.
Обновлено в 07:49
Культура

Первый канал снял с эфира фильм о шестом сезоне конкурса «Голос. Дети»

Обновлено вчера в 06:28
Баскетбол

Никола Йокич оформил трипл-дабл в 7-м матче с «Сан-Антонио»

Обновлено в 01:31
Общество

AFP: французский путешественник пересек Атлантику в бочке

Обновлено в 04:40
Футбол

«СКА-Хабаровск» и «Ротор» сыграли вничью

"Ротор" сыграл вничью со "СКА-Хабаровск" (2:2) в матче 34-го тура Олимп-ФНЛ.
Обновлено в 08:06
Политика

На Украине решили ликвидировать «Укроборонпром»

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины поддержал инициативу ликвидировать государственный концерн "Укроборонпром" и создать вместо него отдельный орган с расширенными полномочиями.
Обновлено в 07:36
Религия

Путин поздравил россиян с Пасхой

Президент России Владимир Путин поздравил православных с Пасхой.
Обновлено в 02:25
Происшествия

В Хабаровском крае разбился самолет Як-18

В Хабаровском крае разбился самолет Як-18. В результате авиакатастрофы погибли два человека. Об этом сообщили в правительстве региона.
Обновлено вчера в 02:57
Культура

Валерия назвала победу дочери Алсу в шоу «Голос. Дети» заслуженной

В суперфинале проекта Первого канала одержала победу 10-летняя дочь певицы Алсу — Микелла Абрамова.
Обновлено вчера в 14:21
Авто

15 машин, которые в Россию не везут (а жаль...)

Обновлено вчера в 23:00
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