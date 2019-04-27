Футбол
Комличенко стал лучшим бомбардиром чемпионата Чехии с 24 голамиSoccer.ru вчера в 13:26
В Чехии прошли матчи 30-го, заключительного тура чемпионата. Командам осталось провести плей-офф стадию. "Млада Болеслав" разгромила "Фастав" (3:0), а дублем отметился российский нападающий Николай Комличенко.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Комличенко: удивился бы, если бы в начале сезона мне сказали, что забью 24 гола
Чемпионатвчера в 16:05
«Краснодар» поздравил Комличенко, ставшего лучшим бомбардиром регулярного сезона в Чехии
Sport24.ruвчера в 16:03
Автоматически обработаны 7322 источника, обновлено в 08:51, Ашберн
Культура
Ведущая «Голос. Дети» прокомментировала финал конкурса
Обновлено вчера в 10:18
Происшествия
Крыша склада под Воронежем рухнула из-за крупного пожара
Крыша загоревшегося под Воронежем склада розничной сети "Магнит" частично обрушилась, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на представителя экстренных служб.
Обновлено вчера в 20:37
Происшествия
Умер еще один отравившийся наркотиками заключенный «Матросской тишины»
Еще один арестант, отравившийся наркотиками в московском СИЗО «Матросская тишина», умер утром 28 апреля.
Обновлено в 07:05
Кино
Дмитрий Медведев поздравил режиссера Александра Миндадзе с 70-летием
Дмитрий Медведев обратился к отечественному режиссеру Александру Миндадзе и поздравил его с 70-летием.
Обновлено в 06:28
Футбол
«Зенит» огласил стартовый состав на матч с «Крыльями Советов»
Обновлено в 08:21
Политика
Пушков ответил Зеленскому про выдачу российских паспортов украинцам
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал заявление избранного президента Украины Владимира Зеленского о том, что украинцам якобы будут не нужны российские паспорта, так как Киев дает им «свободу слова и интернета».
Обновлено в 05:41
Авто
Hyundai Creta второй генерации оценили в 1 млн рублей
Компания Hyundai вывела на финальные тесты серийную версию кроссовера Сreta нового поколения.
Обновлено вчера в 13:38
Наука
Преподаватель из Оксфорда рассказал о живущих среди людей пришельцах
Преподаватель Оксфордского университета Янг-хэ Чи заявил, что представители внеземных цивилизаций уже давно проживают на Земле среди людей.
Обновлено в 07:40
Космос
Всё как дома. Как мы сможем выжить на соседних планетах
Кстати, последнее тоже уже продумано: решили разместить в космосе специальный отражатель, который заслонит Венере Солнце и создаст тень.
Обновлено вчера в 10:30
Футбол
Сульшер: «„МЮ“ не подходят игроки, которыми движут деньги или слава»
Футболисты, которыми движут деньги или слава, не подходят ни для «Манчестер Юнайтед», ни для моей команды.
Обновлено в 05:40
Шоу-бизнес
Пугачева встретилась с проигравшими в финале «Голоса» детьми
Отмечается, что Пугачева вручила каждому приглашенному «Золотую звезду Аллы». Премия «Звезда Аллы» была учреждена Пугачевой в 2005 году.
Обновлено в 01:49
Энергетика
Миллер заявил об интересе Китая к большим поставкам газа из России
В октябре 2018 года об обсуждении с китайскими партнерами возможностей поставок газа сверх контрактного объема Миллер говорил во время Петербургского международного газового форума.
Обновлено в 08:24
Происшествия
В Ростовской области автомобиль с пассажирами упал в реку
В Ростовской области автомобиль с несколькими пассажирами упал в реку Дон, сообщил журналистам представитель регионального управления МЧС.
Обновлено в 08:31
Политика
В Кремле заявили о готовности России к диалогу по ядерному разоружению
Ранее телеканал CNN узнал, что Трамп якобы хочет заключить договор о ядерном соглашении с Россией и Китаем.
Обновлено в 06:54
Происшествия
В Сан-Паулу манекенщик упал на подиуме и умер
Модель Талес Котта умер, упав на подиуме во время дефиле в заключительный день Недели моды в Сан-Паулу, пишет Folha de São Paulo со ссылкой на организаторов мероприятия.
Обновлено в 00:40
Финансы
Рубль снижается к доллару и евро на открытии торгов
Курс российской валюты на старте торгов в пятницу, 26 апреля, умеренно снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Обновлено 26 апреля в 03:27
Шоу-бизнес
Анжелика Варум прокомментировала информацию об изменах Леонида Агутина
Известная российская певица Анжелика Варум ответила в соцсети подписчикам на тему неравенства между мужчинами и женщинами.
Обновлено вчера в 09:36
Политика
Умер бывший глава Хакасии Алексей Лебедь
По предварительной информации, мужчина умер в больнице из-за внутреннего кровоизлияния. Бывшему главе региона было 64 года.
Обновлено вчера в 12:31
Политика
Геращенко пожаловалась на «незаконную паспортизацию» Путина
Отменить указы президента РФ Владимира Путина об упрощенном порядке выдачи российских паспортов жителям Донбасса требует первый вице-спикер Верховной рады Украины Ирина Геращенко.
Обновлено в 08:37
Политика
Британия нашла способ противодействовать России и Китаю
Например, у властей появится более эффективный и простой способ выдворения иностранных разведчиков, даже если у них есть основания для пребывания на территории Великобритании.
Обновлено в 07:49
Культура
Первый канал снял с эфира фильм о шестом сезоне конкурса «Голос. Дети»
Обновлено вчера в 06:28
Баскетбол
Никола Йокич оформил трипл-дабл в 7-м матче с «Сан-Антонио»
Обновлено в 01:31
Общество
AFP: французский путешественник пересек Атлантику в бочке
Обновлено в 04:40
Футбол
«СКА-Хабаровск» и «Ротор» сыграли вничью
"Ротор" сыграл вничью со "СКА-Хабаровск" (2:2) в матче 34-го тура Олимп-ФНЛ.
Обновлено в 08:06
Политика
На Украине решили ликвидировать «Укроборонпром»
Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины поддержал инициативу ликвидировать государственный концерн "Укроборонпром" и создать вместо него отдельный орган с расширенными полномочиями.
Обновлено в 07:36
Религия
Путин поздравил россиян с Пасхой
Президент России Владимир Путин поздравил православных с Пасхой.
Обновлено в 02:25
Происшествия
В Хабаровском крае разбился самолет Як-18
В Хабаровском крае разбился самолет Як-18. В результате авиакатастрофы погибли два человека. Об этом сообщили в правительстве региона.
Обновлено вчера в 02:57
Культура
Валерия назвала победу дочери Алсу в шоу «Голос. Дети» заслуженной
В суперфинале проекта Первого канала одержала победу 10-летняя дочь певицы Алсу — Микелла Абрамова.
Обновлено вчера в 14:21
Авто
15 машин, которые в Россию не везут (а жаль...)
Обновлено вчера в 23:00