Комличенко стал лучшим бомбардиром чемпионата Чехии с 24 голамиSoccer.ru 13:26

В Чехии прошли матчи 30-го, заключительного тура чемпионата. Командам осталось провести плей-офф стадию. "Млада Болеслав" разгромила "Фастав" (3:0), а дублем отметился российский нападающий Николай Комличенко.

Комличенко стал лучшим бомбардиром чемпионата Чехии с 24 голами

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