Футбол

Комличенко стал лучшим бомбардиром чемпионата Чехии с 24 голамиSoccer.ru вчера в 13:26

В Чехии прошли матчи 30-го, заключительного тура чемпионата. Командам осталось провести плей-офф стадию. "Млада Болеслав" разгромила "Фастав" (3:0), а дублем отметился российский нападающий Николай Комличенко.
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Комличенко: удивился бы, если бы в начале сезона мне сказали, что забью 24 гола

Чемпионатвчера в 16:05

Агент о лучшем бомбардире чемпионата Чехии: голы Комличенко не случайность

РИА Новостивчера в 15:46

«Краснодар» поздравил Комличенко, ставшего лучшим бомбардиром чемпионата Чехии

Матч ТВвчера в 15:45

«Краснодар» поздравил Комличенко с победой в бомбардирской гонке чемпионата Чехии

Спорт-Экспрессвчера в 14:47

Россиянин Комличенко стал лучшим бомбардиром чемпионата Чехии по футболу

ТАССвчера в 13:29

Комличенко стал лучшим бомбардиром чемпионата Чехии с 24 голами

Soccer.ruвчера в 13:26

«Краснодар» поздравил Комличенко, ставшего лучшим бомбардиром регулярного сезона в Чехии

Sport24.ruвчера в 16:03
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Происшествия

На Урале врач дважды взял деньги с умирающего за бесплатный протез

Сын уральца Виталий Супрунов рассказывает, что Ковалевский дважды взял с них по 50 тыс. рублей за протез пищевода.
Обновлено вчера в 04:05
Хоккей

Юниорская сборная России по хоккею вышла в финал чемпионата мира

Обновлено вчера в 17:01
Культура

Садальский прокомментировал победу «доченьки Алсу» на шоу «Голос»

Обновлено вчера в 07:35
Политика

«Транснефть»: загрязнение трубопровода «Дружба» было умышленным

Загрязнение нефти в трубопроводе «Дружба» носило умышленный характер.
Обновлено 26 апреля в 10:53
Политика

В Крыму рассказали об ожиданиях от Зеленского

Первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс рассказал, какие у полуострова ожидания от победителя украинских выборов Владимира Зеленского, передает РИА "Новости".
Обновлено в 00:26
Общество

Синоптик рассказал о погоде на майские праздники в Московском регионе

Жителей Москвы и Московской области в первые майские праздники ожидает прохладная погода.
Обновлено вчера в 13:59
Политика

Путин допустил упрощение получения гражданства РФ для всех украинцев

Российский лидер Владимир Путин допустил, что упрощенный порядок получения гражданства РФ, который сейчас действует в отношении жителей Донбасса, в будущем может быть распространен на всех жителей Украины, пишет РИА Новости.
Обновлено вчера в 08:40
Шоу-бизнес

Ирина Понаровская назвала позором присуждение звания народного артиста

Зимой текущего года певица Ирина Понаровская была удостоена звания Заслуженной артистки.
Обновлено вчера в 21:58
Происшествия

Пять человек ранены при стрельбе в Лос-Анджелесе

В субботу, 27 апреля, вечером в Лос-Анджелесе в результате стрельбы пять человек получили огнестрельные ранения.
Обновлено в 00:23
Здоровье

Медведев поручил сократить время ожидания в больницах и поликлиниках

Дмитрий Медведев поручил сократить время ожидания в больницах и поликлиниках.
Обновлено вчера в 12:40
Происшествия

Названа возможная причина пожара на складе «Магнита» под Воронежем

Пожар на складе в Воронежской области, принадлежащем крупнейшей в РФ розничной сети "Магнит", мог начаться с верхних этажей стеллажей, сообщил РИА Новости замглавы администрации Новоусманского района по строительству и ЖКХ Андрей Колыванов.
Обновлено в 00:11
Общество

На Среднем Урале объявлено штормовое предупреждение на Пасху

Обновлено вчера в 06:09
Политика

Поток украинских туристов в Крым вырос вдвое

Обновлено вчера в 12:29
Армия и оружие

Система для посадки дронов на корабли разработана в России

Российское АО «Навигатор» разработало многофункциональную систему, способную обеспечить навигацию и взаимодействие между собой пилотируемых аппаратов и дронов, а также их безопасную посадку на палубы кораблей.
Обновлено вчера в 21:00
Кино

«Хоррор на выживание»: режиссер «Игры престолов» рассказал о битве за Винтерфелл

«Битва за Винтерфелл» станет доступна для российских зрителей рано утром в понедельник, 29 апреля.
Обновлено вчера в 10:47
Культура

Дмитрий Нагиев предложил аннулировать результаты финала «Голос. Дети»

Обновлено вчера в 11:31
Футбол

«Барселона» в 26-й раз стала чемпионом Испании

«Барселона» победила «Леванте» в матче 35-го тура чемпионата Испании и обеспечила себе победу в турнире.
Обновлено вчера в 17:16
Политика

Патриарх Кирилл освятил икону для главного храма ВС России

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл освятил икону «Спас Нерукотворный», которая была создана на средства российского лидера Владимира Путина для главного храма Вооружённых сил России.
Обновлено вчера в 18:57
Футбол

«Норвич» вышел в английскую премьер-лигу

"Норвич" выиграл у "Блэкберна" в матче 45-го тура английского чемпионшипа.
Обновлено вчера в 16:26
Армия и оружие

Под Калининградом появился комплекс средств радиоэлектронной борьбы

Техника может лишить связи боевые корабли, самолеты и штабы вероятного противника Россия взяла под контроль военную радиосвязь в Европе.
Обновлено вчера в 03:08
Политика

Умер экс-глава Хакасии Алексей Лебедь

Обновлено вчера в 12:48
Политика

Эксперты опасаются возникновения «второго Чернобыля» на Украине

Украинские власти не занимаются восстановлением энергетической инфраструктуры, в результате чего в ближайшие годы возможно повторение крупной атомной аварии на Украине подобно той, что произошла на Чернобыльской АЭС.
Обновлено вчера в 21:14
Политика

В штабе Зеленского высказали отношение к российским артистам и фильмам

Спикер штаба избранного президента Украины Владимира Зеленского Дмитрий Разумков в эфире телеканала "112 Украина" сказал, что хотел бы видеть советское кино на украинском телевидении.
Обновлено вчера в 23:20
Политика

Зеленский заявил о готовности к переговорам с Россией

Победитель президентских выборов на Украине Владимир Зеленский заявил, что готов к переговорам с российской стороной.
Обновлено вчера в 17:28
Политика

Мадуро заявил, что Венесуэла никогда не вернется в ОАГ

Обновлено вчера в 18:48
Шоу-бизнес

Юрий Лоза оценил музыкальные способности дочери Алсу

Юрий Лоза признался, что он против любых конкурсов среди детей, ибо это негативно влияет на их психику и мешает развитию их музыкальных талантов.
Обновлено вчера в 18:08
Религия

В Иерусалиме сошел Благодатный огонь

В храме Иерусалима собрались тысячи верующих, после схождения Благодатного огня патриарх традиционно передает святыню верующим, а с ее помощью зажигают связи из 33 свечей.
Обновлено вчера в 05:22
Происшествия

Трупы членов семьи из пяти человек нашли в колодце в Уфе

Обновлено вчера в 05:37
Политика

National Interest рассказал о способе «помирить» Россию и США

Для нормализации отношений между странами США могли бы заключить временное соглашение с Россией, которое затем можно будет заменить постоянным договором.
Обновлено вчера в 23:13
Происшествия

В Ростове при пожаре в многоэтажке погибли женщина и ребенок

Обновлено вчера в 14:37
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Российский футболист, нападающий чешского клуба «Млада-Болеслав».
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