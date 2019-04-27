Футбол
Комличенко стал лучшим бомбардиром чемпионата Чехии с 24 голамиSoccer.ru вчера в 13:26
В Чехии прошли матчи 30-го, заключительного тура чемпионата. Командам осталось провести плей-офф стадию. "Млада Болеслав" разгромила "Фастав" (3:0), а дублем отметился российский нападающий Николай Комличенко.
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Комличенко: удивился бы, если бы в начале сезона мне сказали, что забью 24 гола
Чемпионатвчера в 16:05
«Краснодар» поздравил Комличенко с победой в бомбардирской гонке чемпионата Чехии
Спорт-Экспрессвчера в 14:47
«Краснодар» поздравил Комличенко, ставшего лучшим бомбардиром регулярного сезона в Чехии
Sport24.ruвчера в 16:03
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Сын уральца Виталий Супрунов рассказывает, что Ковалевский дважды взял с них по 50 тыс. рублей за протез пищевода.
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Загрязнение нефти в трубопроводе «Дружба» носило умышленный характер.
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В Крыму рассказали об ожиданиях от Зеленского
Первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс рассказал, какие у полуострова ожидания от победителя украинских выборов Владимира Зеленского, передает РИА "Новости".
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Жителей Москвы и Московской области в первые майские праздники ожидает прохладная погода.
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Путин допустил упрощение получения гражданства РФ для всех украинцев
Российский лидер Владимир Путин допустил, что упрощенный порядок получения гражданства РФ, который сейчас действует в отношении жителей Донбасса, в будущем может быть распространен на всех жителей Украины, пишет РИА Новости.
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Шоу-бизнес
Ирина Понаровская назвала позором присуждение звания народного артиста
Зимой текущего года певица Ирина Понаровская была удостоена звания Заслуженной артистки.
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Пять человек ранены при стрельбе в Лос-Анджелесе
В субботу, 27 апреля, вечером в Лос-Анджелесе в результате стрельбы пять человек получили огнестрельные ранения.
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Медведев поручил сократить время ожидания в больницах и поликлиниках
Дмитрий Медведев поручил сократить время ожидания в больницах и поликлиниках.
Обновлено вчера в 12:40
Происшествия
Названа возможная причина пожара на складе «Магнита» под Воронежем
Пожар на складе в Воронежской области, принадлежащем крупнейшей в РФ розничной сети "Магнит", мог начаться с верхних этажей стеллажей, сообщил РИА Новости замглавы администрации Новоусманского района по строительству и ЖКХ Андрей Колыванов.
Обновлено в 00:11
Общество
На Среднем Урале объявлено штормовое предупреждение на Пасху
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Поток украинских туристов в Крым вырос вдвое
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Система для посадки дронов на корабли разработана в России
Российское АО «Навигатор» разработало многофункциональную систему, способную обеспечить навигацию и взаимодействие между собой пилотируемых аппаратов и дронов, а также их безопасную посадку на палубы кораблей.
Обновлено вчера в 21:00
Кино
«Хоррор на выживание»: режиссер «Игры престолов» рассказал о битве за Винтерфелл
«Битва за Винтерфелл» станет доступна для российских зрителей рано утром в понедельник, 29 апреля.
Обновлено вчера в 10:47
Культура
Дмитрий Нагиев предложил аннулировать результаты финала «Голос. Дети»
Обновлено вчера в 11:31
Футбол
«Барселона» в 26-й раз стала чемпионом Испании
«Барселона» победила «Леванте» в матче 35-го тура чемпионата Испании и обеспечила себе победу в турнире.
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Политика
Патриарх Кирилл освятил икону для главного храма ВС России
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл освятил икону «Спас Нерукотворный», которая была создана на средства российского лидера Владимира Путина для главного храма Вооружённых сил России.
Обновлено вчера в 18:57
Футбол
«Норвич» вышел в английскую премьер-лигу
"Норвич" выиграл у "Блэкберна" в матче 45-го тура английского чемпионшипа.
Обновлено вчера в 16:26
Армия и оружие
Под Калининградом появился комплекс средств радиоэлектронной борьбы
Техника может лишить связи боевые корабли, самолеты и штабы вероятного противника Россия взяла под контроль военную радиосвязь в Европе.
Обновлено вчера в 03:08
Политика
Умер экс-глава Хакасии Алексей Лебедь
Обновлено вчера в 12:48
Политика
Эксперты опасаются возникновения «второго Чернобыля» на Украине
Украинские власти не занимаются восстановлением энергетической инфраструктуры, в результате чего в ближайшие годы возможно повторение крупной атомной аварии на Украине подобно той, что произошла на Чернобыльской АЭС.
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Спикер штаба избранного президента Украины Владимира Зеленского Дмитрий Разумков в эфире телеканала "112 Украина" сказал, что хотел бы видеть советское кино на украинском телевидении.
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Политика
Зеленский заявил о готовности к переговорам с Россией
Победитель президентских выборов на Украине Владимир Зеленский заявил, что готов к переговорам с российской стороной.
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Мадуро заявил, что Венесуэла никогда не вернется в ОАГ
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Шоу-бизнес
Юрий Лоза оценил музыкальные способности дочери Алсу
Юрий Лоза признался, что он против любых конкурсов среди детей, ибо это негативно влияет на их психику и мешает развитию их музыкальных талантов.
Обновлено вчера в 18:08
Религия
В Иерусалиме сошел Благодатный огонь
В храме Иерусалима собрались тысячи верующих, после схождения Благодатного огня патриарх традиционно передает святыню верующим, а с ее помощью зажигают связи из 33 свечей.
Обновлено вчера в 05:22
Происшествия
Трупы членов семьи из пяти человек нашли в колодце в Уфе
Обновлено вчера в 05:37
Политика
National Interest рассказал о способе «помирить» Россию и США
Для нормализации отношений между странами США могли бы заключить временное соглашение с Россией, которое затем можно будет заменить постоянным договором.
Обновлено вчера в 23:13
Происшествия
В Ростове при пожаре в многоэтажке погибли женщина и ребенок
Обновлено вчера в 14:37