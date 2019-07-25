Футбол

Комличенко спас «Младу Болеслав» от поражения в Лиге ЕвропыВести.Ru вчера в 15:54

В одном из поединков, который состоялся в Чехии, "Млада Болеслав" сыграла вничью с казахстанским "Ордабасы". Встреча завершилась со счетом 1:1. Одним из главных героев матча стал российский нападающий Николай Комличенко, который спас "Младу" от поражения.
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Гол Комличенко помог «Младе Болеслав» уйти от поражения в матче ЛЕ

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