Футбол
Комличенко спас «Младу Болеслав» от поражения в Лиге ЕвропыВести.Ru 15:54
В одном из поединков, который состоялся в Чехии, "Млада Болеслав" сыграла вничью с казахстанским "Ордабасы". Встреча завершилась со счетом 1:1. Одним из главных героев матча стал российский нападающий Николай Комличенко, который спас "Младу" от поражения.
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