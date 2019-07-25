Футбол
Комличенко спас «Младу Болеслав» от поражения в Лиге ЕвропыВести.Ru 15:54
В одном из поединков, который состоялся в Чехии, "Млада Болеслав" сыграла вничью с казахстанским "Ордабасы". Встреча завершилась со счетом 1:1. Одним из главных героев матча стал российский нападающий Николай Комличенко, который спас "Младу" от поражения.
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Автоматически обработано 7259 источников, обновлено в 16:56, Вашингтон
Футбол
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Легендарного полузащитника московского "Спартака" Федора Черенкова недооценили в мировом футболе, он выступал на одном уровне с голландцем Йоханом Кройфом и французом Мишелем Платини, заявил главный тренер "красно-белых" Олег Кононов.
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Общество
Часть федеральной трассы обрушилась в Сочи из-за оползня
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В МИД РФ призвали урегулировать инцидент с задержанным в КНДР судном
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"Гент" разгромил "Вииторул" в первом матче 2-го отборочного раунда Лиги Европы.
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Футбол
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Власти Амурской области ввели режим ЧС на всей территории региона из-за ухудшения паводковой ситуации.
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Ford выпустил юбилейный Mustang для Европы
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