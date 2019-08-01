Футбол

Комличенко снова отличился за «Младу Болеслав» в Лиге ЕвропыЕвро-футбол.ру 10:48

Нападающий "Млады Болеслав" Николай Комличенко реализовал пенальти в ходе первого тайма матча Лиги Европы с "Ордабасы". Российский форвард укрепил преимущество команды, которая к тому времени вела со счётом 1:0.
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