Нападающий "Млады Болеслав" Николай Комличенко реализовал пенальти в ходе первого тайма матча Лиги Европы с "Ордабасы". Российский форвард укрепил преимущество команды, которая к тому времени вела со счётом 1:0.

Комличенко снова отличился за «Младу Болеслав» в Лиге Европы

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