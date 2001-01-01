Футбол

Комличенко забил четыре гола в матче чемпионата ЧехииСоветский спорт 13:42

В матче седьмого тура чемпионата Чехии Млада-Болеслав дома обыграл Ческе Будеевице 4:2. По ходу встречи хозяева уступали 0:2, но в итоге победили.
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