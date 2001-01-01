Футбол
Комличенко забил четыре гола в матче чемпионата ЧехииСоветский спорт 13:42
В матче седьмого тура чемпионата Чехии Млада-Болеслав дома обыграл Ческе Будеевице 4:2. По ходу встречи хозяева уступали 0:2, но в итоге победили.
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Происшествия
Автомобильный мост обвалился в Харькове
Обновлено в 06:31
Музыка
Наталья Орейро и Димаш Кудайбергенов отожгли в Сочи
Сочи в пятый раз принимает международный музыкальный конкурс молодых исполнителей.
Обновлено в 07:02
Авто
В Австралии построили мотоцикл с мотором V8
Новинка оснащена титановой выхлопной системой Akrapovic, регулируемой подвеской Ohlins, а в качестве тормозной системы на мотоцикл установили тормоза от Brembo.
Обновлено в 08:45
Политика
Украина начала демонтаж сооружений у моста в районе станицы Луганской
Обновлено вчера в 09:24
Происшествия
В Москве в ДТП погиб режиссер и актер Игорь Хомский
Режиссер и актер Игорь Хомский погиб в воскресенье в ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе столичного главка ГИБДД.
Обновлено в 06:59
Технологии
Учёные выяснили смертельную опасность работы в офисе
Учёные из Норвегии выяснили, каким физическим активностям нужно уделять время каждый день, и сколько часов сидения на месте увеличивают риск преждевременной смерти.
Обновлено в 11:05
Футбол
«Спартак» переиграл «Крылья Советов» в матче РПЛ
Самарские «Крылья Советов» на своем поле уступили московскому «Спартаку» в матче седьмого тура Российской Премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 14:15
Культура
Олега Меньшикова экстренно госпитализировали
Стало известно, что сегодня вечером актера Олега Меньшикова экстренно госпитализировали в одну из московских клиник.
Обновлено вчера в 17:06
Общество
Синоптики предупредили о резком похолодании в Москве
Синоптики предупредили москвичей о том, что в столицы ожидается резкое похолодание.
Обновлено в 14:50
Происшествия
В Ульяновске уволен росгвардеец, отказавший в помощи из-за обеда
Сотрудник ульяновского управления Росгвардии, отказавшийся отреагировать на просьбу о помощи из-за обеда, уволен.
Обновлено в 08:56
Происшествия
На ребенка упал образец металлической двери в ТЦ Подмосковья
В торговом центре, расположенном в Зеленограде, на ребенка упал образец металлической двери.
Обновлено в 14:19
Политика
На саммит G7 прибыл глава МИД Ирана
Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф прибыл на саммит G7, проходящий 24-25 августа во французском Биаррице, по приглашению президента Франции Эмманюэля Макрона.
Обновлено в 11:14
Политика
В Кремле объяснили причины отставки посла России в Британии Яковенко
Посол РФ в Великобритании и Северной Ирландии Александр Яковенко оставил свою должность и вернулся домой.
Обновлено вчера в 16:01
Происшествия
В Геленджике полиция проверит данные об избиении мужчины казаками
В городе-курорте Геленджик правоохранители начали проверку заявления местного жителя о побоях якобы нанесенных ему группой казаков, сообщили сегодня в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.
Обновлено в 13:12
Политика
Меркель назвала условие возвращения России в G7
Канцлер Германии Ангела Меркель сообщила, при каком условии Россия может вернуться в в "большую семерку". Об этом передает РИА "Новости".
Обновлено в 14:27
Экономика
Глава Таджикистана запустил проект по модернизации Кайраккумской ГЭС
Президент Таджикистана Эмомали Рахмон дал старт модернизации Кайраккумской ГЭС в городе Гулистоне, сообщили в пресс-службе главы государства.
Обновлено 23 августа в 01:52
Шоу-бизнес
Сын Игоря Верника высморкался в пятитысячную купюру
Обновлено вчера в 03:51
Происшествия
Коллекторы отреагировали на обстрел россиянина и его 9-летней дочери
Президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств Эльман Мехтиев потребовал провести публичное расследование и раскрыть имена тех, кто напал на задолжавшего банку мужчину и его дочь с пневматическим пистолетом.
Обновлено в 08:04
Шоу-бизнес
Глюк’Oza выступила на «Новой волне» в костюме гейши
Обновлено в 09:03
Экономика
Hasbro купит владельца мультсериала «Свинка Пеппа» за $4 млрд
Обновлено 23 августа в 03:34
Футбол
ЦСКА — Ахмат 3:0
Московский ЦСКА и грозненский "Ахмат" объявили стартовые составы на матч седьмого тура чемпионата России.
Обновлено в 09:05
Политика
Французский грузоперевозчик отказался использовать Севморпуть
Одна из крупнейших компаний по контейнерным грузоперевозкам (около 14% мирового контейнерного флота), французская CMA CGM отказалась от использования арктических маршрутов, пишет газета Figaro.
Обновлено вчера в 02:36
Политика
Кремль анонсировал важное заявление Путина по ДРСМД
Сегодня, 23 августа, президент России Владимир Путин провёл оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ, на котором обсуждалась проблематика Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности в контексте недавнего испытания США ракеты среднего радиуса действия с сухопутным наземным стартом.
Обновлено 23 августа в 06:31
Футбол
Карпин: хотелось бы иметь в «Ростове» Месси, Роналду, Азара
Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин прокомментировал победу в матче 7-го тура Российской Премьер-Лиги с "Рубином" (2:1).
Обновлено в 14:36
Музыка
Дуэт «Анна-Мария» подвергся травле на Украине из-за выступления в Сочи
Украинскими участниками международного конкурса молодых исполнителей «Новая волна», который переехал из Юрмалы в Сочи, в этом году станут дуэт «Анна-Мария» и Taras.
Обновлено в 13:19
Авто
В Интернете был представлен УАЗ по прозвищу «Малыш»
Автолюбитель из нашей страны создал проект под названием УАЗ «Малыш» сообщает портал 32cars.ru.
Обновлено в 08:20