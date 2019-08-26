Футбол
Комличенко сделал покер в матче чемпионата ЧехииSports.ru вчера в 12:46
Нападающий «Млада-Болеслава» Николай Комличенко забил 4 гола в матче чемпионата Чехии с «Ческе Будеевице» (4:2). После этого на счету 24-летнего игрока стало 5 голов в 4 играх, он вышел на второе место в списке бомбардиров.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Главный тренер «Млады Болеслав» считает, что Комличенко должен играть лучше, если хочет исполнить мечту
Спорт-Экспрессвчера в 20:04
Автоматически обработано 7295 источников, обновлено в 06:25, Ашберн
Происшествия
Взрыв прогремел в жилом доме в Находке
Взрыв произошел в жилом доме по улице Заводская, 16. Точная причина неизвестна, предположительно, взорвалась граната.
Обновлено в 04:56
Политика
Кремль отреагировал на предложение Трампа по G8
Кремль не считает предложение президента США Дональда Трампа о возвращении к формату G8 провокацией, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Обновлено в 06:09
Космос
«Союз МС-13» завершил перестыковку на МКС
Экипаж «Союза МС-13» перестыковал корабль с одного модуля Международной космической станции (МКС) на другой.
Обновлено в 00:54
Происшествия
Самолет ВВС Испании упал в Средиземное море
Обновлено в 05:15
Происшествия
Росгидромет: после ЧП радиоактивные изотопы найдены под Северодвинском
Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет) подтвердила, что причиной кратковременного повышения радиоактивного фона после взрыва на полигоне под Северодвинском стало облако радиоактивных инертных газов — оно образовалось после распада изотопов бария, стронция и лантана, передает «Интерфакс».
Обновлено в 03:01
Музыка
В сочинском парке «Сириус» пройдут концерты итальянской музыки
Художественный руководитель «Мюзик-Холла» Фабио Мастранджело — итальянский дирижер, который уже много лет живет и работает в России.
Обновлено в 04:43
Армия и оружие
В Крыму Су-30СМ отработали боевые пуски ракет «воздух — воздух»
Боевые пуски ракет класса «воздух — воздух» отработали экипажи истребителей Су-30СМ на полигоне в Крыму.
Обновлено в 02:29
Происшествия
Крупный план: следов птиц на двигателях А321 не нашли
Самолет "Уральских авиалиний" А321, севший на кукурузное поле, уже разрезан на части и вывезен с места ЧП.
Обновлено 24 августа в 12:57
Происшествия
Фигуранты дела о беспорядках Беглец и Подкопаев признали вину
Фигурант дела о массовых беспорядках по итогам акции 27 июля Данила Беглец признал вину в нападении на сотрудника Росгвардии, сообщила «Медиазоне» его супруга Диана.
Обновлено в 04:45
Шоу-бизнес
44-летняя Божена Рынска ждет ребенка от погибшего Игоря Малашенко
Известная журналистка Божена Рынска после смерти своего мужа ― сооснователя ТНТ Игоря Малашенко ― находится в плачевном состоянии.
Обновлено в 06:14
Культура
Олега Меньшикова экстренно госпитализировали
Стало известно, что сегодня вечером актера Олега Меньшикова экстренно госпитализировали в одну из московских клиник.
Обновлено 24 августа в 17:06
Футбол
Мбаппе получил травму в матче с «Тулузой»
Форвард Пари Сен-Жермен Килиан Мбаппе получил травму в матче третьего тура лиги 1 с Тулузой (4:0) на стадионе Парк де Пренс в Париже.
Обновлено в 02:09
Происшествия
В Подмосковье двухлетний ребенок погиб от удара током
Обновлено в 04:57
Политика
Порошенко пообещал, что над Донецком поднимут флаг Украины
Обновлено в 01:31
Политика
Строительство «Северного потока — 2» завершено на 75%
«По дну Балтийского моря в водах России, Финляндии, Швеции и Германии уложено 1 тыс. 855 км газопровода «Северный поток — 2». Это 75% от общей протяжённости двух ниток», — заявили в компании.
Обновлено в 05:25
Футбол
ЦСКА подпишет двух новичков на этой неделе
ЦСКА рассчитывает подписать контракты с двумя новыми игрока на этой неделе, сообщает News.ru.
Обновлено в 05:18
Экономика
ЦБ спрогнозировал рост реальных зарплат в третьем квартале
В I квартале 2019 года рост реальной заработной платы граждан, по оценке ЦБ, составил 1,3% в годовом исчислении, во II квартале — 2,6%.
Обновлено в 05:56
Армия и оружие
В России начали создание авиакомплекса дальней авиации
Юрий Борисов, находясь в должности замминистра обороны РФ (ныне вице-премьер), заявил, что ПАК ДА может совершить первый полет в 2025-2026 годах, а начало серийного производства запланировано на 2028-2029 годы.
Обновлено в 01:34
Общество
Вячеслав Володин выбрал место для ледовой арены в Елшанке
Новая ледовая арена в поселке Елшанка появится на месте дома № 7 на улице Лагерной.
Обновлено в 04:10
Транспорт
Собянин открыл движение по дублеру Остафьевского шоссе
Мэр Москвы Сергей Собянин в понедельник, 26 августа, открыл движение по новой автомобильной дороге в ТиНАО — дублеру Остафьевского шоссе.
Обновлено в 05:26
Здоровье
Прокуратура добилась, чтобы мать-одиночку из Казани обеспечили жизненно необходимым лекарством
Прокуратура добилась, чтобы мать-одиночку из Казани обеспечили жизненно необходимым лекарством, сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.
Обновлено в 04:07
Гаджеты
Vivo в сентябре представит революционный смартфон
Обновлено в 05:59
Общество
Покрас Лампас не приедет в Екатеринбург после православных протестов
Художник Покрас Лампас не приедет в Екатеринбург для восстановления своей работы «Супрематический крест».
Обновлено в 01:53
Экономика
Почта России попросила 85 млрд рублей на создание «Центров притяжения»
Российская государственная компания «Почта России» попросила выделить из бюджета 85 млрд рублей на создание специализированных центров торговли и услуг на базе отделений, сообщают 26 августа «Известия» со ссылкой на проект концепции «Центры притяжения» на 2020−2027 годы.
Обновлено в 01:57
Политика
Макрон выходит на тропу войны: под ударом Бразилия, Россия и США
Пока в российском инфополе обсуждаются причины и последствия внезапной атаки Эммануэля Макрона на российский Северный морской путь, в мировом инфополе поведение президента Франции обсуждается и осуждается в гораздо более широком контексте.
Обновлено в 01:00
Политика
Путин освободил Яковенко от должности посла России в Британии
Президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении Александра Яковенко от должности российского посла в Великобритании.
Обновлено в 05:34