Футбол
Комличенко рассказал о приезде в сборную РоссииМатч ТВ 07:43
Форвард «Млады Болеслав» и сборной России Николай Комличенко рассказал о своем приезде в национальную команду.
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Космос
Опубликована первая съемка солнечного затмения 1900 года
Британский институт кино (BFI) опубликовал первые документальные кадры, запечатлевшие солнечное затмение.
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Роналду может убедить Хамеса стать игроком «Ювентуса»
Обновлено в 11:02
Футбол
Италия вышла в четвертьфинал молодежного ЧМ
Сборная Италии победила сверстников из Польши в матче 1/8 финала молодежного чемпионата мира.
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Футбол
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По информации издания, "Манчестер Юнайтед" рассчитывает получить порядка 90 миллионов долларов, что "Интер" не может себе позволить.
Обновлено вчера в 19:43
Происшествия
Очевидцы сообщают о взрыве на заводе в Дзержинске
Взрыв прогремел на заводе в Дзержинске в Нижегородской области, об этом в соцсетях сообщают жители города.
Обновлено вчера в 05:26
Происшествия
Трактор влетел в толпу журналистов в Ростовской области
В Сети появилось видео наезда трактора на журналистов во время "Бизон-Трек-Шоу" в Ростовской области.
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Лидер партии «Голос» и солист рок-группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук назвал два фактора, которые помогут быстро завершить конфликт на Украине.
Обновлено в 15:53
Общество
В Финляндии запретили продажу волкособов и ввоз шиповника
Министерство сельского и лесного хозяйства Финляндии ввело запрет на ввоз шиповника морщинистого (Rosa rugosa), а также рекламу, содержание и продажу гибрида волка и собаки — волкособа.
Обновлено в 07:30
Шоу-бизнес
Дочь Алсу отдала выигранный миллион на благотворительность
При передаче средств Микелла сказала, что хочет принимать участие в спасении жизней детей, поэтому она приняла решение распорядиться выигрышем таким образом.
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Саакашвили рассказал об обиде на Порошенко
Обновлено в 14:40
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Двое детей пострадали при взрыве газа под Владимиром
Обновлено в 12:21
Происшествия
Проверка подтвердила вину экс-главы Раменского района в убийстве
Обновлено вчера в 03:01
Происшествия
В Подмосковье убили заступившегося за прохожего бойца спецназа
Неизвестные, вооруженные ножом, убили в Красногорском районе Подмосковья спецназовца, который заступился за прохожего.
Обновлено в 16:12
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Министерство строительства предлагает отказаться от установки индивидуальных счетчиков тепла в новых жилых домах.
Обновлено в 15:07
Наука
В Физтехе создали конкурента светодиодным лампочкам
Российские физики из МФТИ разработали прототип новой лампы освещения.
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Обновлено в 08:48
Религия
Легойда рассказал, как должен жить православный священник
Православный священник должен жить так, как живет "среднестатистический прихожанин его прихода", и доходы у него могут быть только "от алтаря" — от пожертвований прихожан, считает глава синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.
Обновлено в 08:58
Спорт
Волейболисты сборной России обыграли сербов в матче Лиги наций
Волейболисты сборной России обыграли команду Сербии в матче 1-го тура Лиги наций.
Обновлено в 15:51
Политика
Сенатор пословицей ответил на заявление Порошенко по Крыму
Бывший президент Украины Петр Порошенко по инерции продолжает называть Крым украинским.
Обновлено в 04:12
Футбол
Аллегри может возглавить «Челси»
Бывший главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри может возглавить «Челси».
Обновлено в 10:35
Армия и оружие
Исследование оружия на новых физических принципах проводят в Военной академии РВСН
Новые физические принципы - условный термин, призванный подчеркнуть, что поражающие факторы оружия основываются на ранее не использовавшихся в военных целях процессах и явлениях.
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Авто
Новый Mercedes-Benz CLA появился у российских дилеров
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Украинские силовики собирают совещание из-за ролика на YouTube
Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос организует совещание с участием представителей силовых структур, разведки и МИД из-за любительского ролика, опубликованного на YouTube.
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Футбол
Турецкий клуб намерен перехватить Влашича у ЦСКА
Турецкий "Бешикташ" заинтересован в трансфере хорватского полузащитника Николы Влашича, который минувший сезон провел на правах аренды в московском ЦСКА, сообщает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 00:45
Происшествия
Аллигатор забрался в дом и уничтожил винный погреб в США
Обновлено в 13:25