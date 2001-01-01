Комличенко рассказал о приезде в сборную РоссииМатч ТВ 07:43

Форвард «Млады Болеслав» и сборной России Николай Комличенко рассказал о своем приезде в национальную команду.

Спорт день за днем

Комличенко рассказал о приезде в сборную России

Спорт день за днем

Происшествия СМИ назвали причину ДТП с автомобилем испанского футболиста ДТП, в котором погиб испанский футболист Антонио Рейес, могло произойти из-за лопнувшей покрышки.

Общество Начальника орловской колонии уволят после скандала с пиром заключенных Руководителя исправительной колонии № 2 города Ливны Орловской области уволят после того, как в интернете появилось видео банкета заключенных на Пасху, заявил замдиректора ФСИН Валерий Максименко в эфире радио "Говорит Москва".

Кино Бокс-офис: «Годзилла» стартовал хуже предшественника На территории Северной Америки монстр «завоевал» $49 млн, что на $44 млн меньше «Годзиллы» 2014 года (93 млн на старте).

Гаджеты Nokia презентует смартфон Nokia 6.2 по цене Redmi K20 Компания Nokia 6 июня презентует свой новый смартфон Nokia 6.2, цена которого будет такой же, как у Redmi K20.

Космос Опубликована первая съемка солнечного затмения 1900 года Британский институт кино (BFI) опубликовал первые документальные кадры, запечатлевшие солнечное затмение.

Футбол Италия вышла в четвертьфинал молодежного ЧМ Сборная Италии победила сверстников из Польши в матче 1/8 финала молодежного чемпионата мира.

Происшествия Очевидцы сообщают о взрыве на заводе в Дзержинске Взрыв прогремел на заводе в Дзержинске в Нижегородской области, об этом в соцсетях сообщают жители города.

Происшествия Трактор влетел в толпу журналистов в Ростовской области В Сети появилось видео наезда трактора на журналистов во время "Бизон-Трек-Шоу" в Ростовской области.

Политика Вакарчук назвал способ завершения войны на Украине Лидер партии «Голос» и солист рок-группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук назвал два фактора, которые помогут быстро завершить конфликт на Украине.

Общество В Финляндии запретили продажу волкособов и ввоз шиповника Министерство сельского и лесного хозяйства Финляндии ввело запрет на ввоз шиповника морщинистого (Rosa rugosa), а также рекламу, содержание и продажу гибрида волка и собаки — волкособа.

Шоу-бизнес Дочь Алсу отдала выигранный миллион на благотворительность При передаче средств Микелла сказала, что хочет принимать участие в спасении жизней детей, поэтому она приняла решение распорядиться выигрышем таким образом.

Происшествия В Подмосковье убили заступившегося за прохожего бойца спецназа Неизвестные, вооруженные ножом, убили в Красногорском районе Подмосковья спецназовца, который заступился за прохожего.

Общество Россиян предложили лишить счетчиков тепла Министерство строительства предлагает отказаться от установки индивидуальных счетчиков тепла в новых жилых домах.

Наука В Физтехе создали конкурента светодиодным лампочкам Российские физики из МФТИ разработали прототип новой лампы освещения.

Общество Лишенная приемных детей россиянка без груди рассказала о новой жизни Скандал произошел, когда опека забрала у Савиновских двух приемных детей после того, как Юлия сделала операцию по удалению груди.

Религия Легойда рассказал, как должен жить православный священник Православный священник должен жить так, как живет "среднестатистический прихожанин его прихода", и доходы у него могут быть только "от алтаря" — от пожертвований прихожан, считает глава синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

Спорт Волейболисты сборной России обыграли сербов в матче Лиги наций Волейболисты сборной России обыграли команду Сербии в матче 1-го тура Лиги наций.

Политика Сенатор пословицей ответил на заявление Порошенко по Крыму Бывший президент Украины Петр Порошенко по инерции продолжает называть Крым украинским.

Футбол Аллегри может возглавить «Челси» Бывший главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри может возглавить «Челси».

Армия и оружие Исследование оружия на новых физических принципах проводят в Военной академии РВСН Новые физические принципы - условный термин, призванный подчеркнуть, что поражающие факторы оружия основываются на ранее не использовавшихся в военных целях процессах и явлениях.

Авто Новый Mercedes-Benz CLA появился у российских дилеров Российские дилеры Mercedes-Benz получили первые «товарные» экземпляры седана CLA нового поколения.

Политика Украинские силовики собирают совещание из-за ролика на YouTube Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос организует совещание с участием представителей силовых структур, разведки и МИД из-за любительского ролика, опубликованного на YouTube.