Футбол

Комличенко рассказал о приезде в сборную РоссииМатч ТВ 07:43

Форвард «Млады Болеслав» и сборной России Николай Комличенко рассказал о своем приезде в национальную команду.
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Комличенко: «Тренировка была втягивающей? Не сказал бы, нормальная такая была»

ProstoProSport07:32

Комличенко рассказал о приезде в сборную России

Матч ТВ07:43

Комличенко рассказал о приезде в сборную России

Sportbox.RU07:43

Комличенко рассказал о первой тренировке в сборной России

Спорт день за днем12:32

Комличенко: победу «Млады» не праздновал. После игры сразу поехал в аэропорт

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Комличенко узнал о вызове в сборную во время обеда

Спорт-Экспресс07:09

Комличенко о финале ЛЧ: «Смотрел на телефоне. Результат по игре»

Sports.ru07:42
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Автоматически обработано 7267 источников, обновлено в 16:19, Ашберн
Происшествия

СМИ назвали причину ДТП с автомобилем испанского футболиста

ДТП, в котором погиб испанский футболист Антонио Рейес, могло произойти из-за лопнувшей покрышки.
Обновлено в 16:02
Общество

Начальника орловской колонии уволят после скандала с пиром заключенных

Руководителя исправительной колонии № 2 города Ливны Орловской области уволят после того, как в интернете появилось видео банкета заключенных на Пасху, заявил замдиректора ФСИН Валерий Максименко в эфире радио "Говорит Москва".
Обновлено в 12:40
Кино

Бокс-офис: «Годзилла» стартовал хуже предшественника

На территории Северной Америки монстр «завоевал» $49 млн, что на $44 млн меньше «Годзиллы» 2014 года (93 млн на старте).
Обновлено в 13:00
Гаджеты

Nokia презентует смартфон Nokia 6.2 по цене Redmi K20

Компания Nokia 6 июня презентует свой новый смартфон Nokia 6.2, цена которого будет такой же, как у Redmi K20.
Обновлено в 04:58
Космос

Опубликована первая съемка солнечного затмения 1900 года

Британский институт кино (BFI) опубликовал первые документальные кадры, запечатлевшие солнечное затмение.
Обновлено 30 мая в 17:00
Футбол

Роналду может убедить Хамеса стать игроком «Ювентуса»

Обновлено в 11:02
Футбол

Италия вышла в четвертьфинал молодежного ЧМ

Сборная Италии победила сверстников из Польши в матче 1/8 финала молодежного чемпионата мира.
Обновлено в 13:31
Футбол

«Интер» хочет, чтобы «Манчестер Юнайтед» платил часть зарплаты Лукаку

По информации издания, "Манчестер Юнайтед" рассчитывает получить порядка 90 миллионов долларов, что "Интер" не может себе позволить.
Обновлено вчера в 19:43
Происшествия

Очевидцы сообщают о взрыве на заводе в Дзержинске

Взрыв прогремел на заводе в Дзержинске в Нижегородской области, об этом в соцсетях сообщают жители города.
Обновлено вчера в 05:26
Происшествия

Трактор влетел в толпу журналистов в Ростовской области

В Сети появилось видео наезда трактора на журналистов во время "Бизон-Трек-Шоу" в Ростовской области.
Обновлено в 12:32
Политика

Вакарчук назвал способ завершения войны на Украине

Лидер партии «Голос» и солист рок-группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук назвал два фактора, которые помогут быстро завершить конфликт на Украине.
Обновлено в 15:53
Общество

В Финляндии запретили продажу волкособов и ввоз шиповника

Министерство сельского и лесного хозяйства Финляндии ввело запрет на ввоз шиповника морщинистого (Rosa rugosa), а также рекламу, содержание и продажу гибрида волка и собаки — волкособа.
Обновлено в 07:30
Шоу-бизнес

Дочь Алсу отдала выигранный миллион на благотворительность

При передаче средств Микелла сказала, что хочет принимать участие в спасении жизней детей, поэтому она приняла решение распорядиться выигрышем таким образом.
Обновлено в 00:32
Политика

Саакашвили рассказал об обиде на Порошенко

Обновлено в 14:40
Происшествия

Двое детей пострадали при взрыве газа под Владимиром

Обновлено в 12:21
Происшествия

Проверка подтвердила вину экс-главы Раменского района в убийстве

Обновлено вчера в 03:01
Происшествия

В Подмосковье убили заступившегося за прохожего бойца спецназа

Неизвестные, вооруженные ножом, убили в Красногорском районе Подмосковья спецназовца, который заступился за прохожего.
Обновлено в 16:12
Общество

Россиян предложили лишить счетчиков тепла

Министерство строительства предлагает отказаться от установки индивидуальных счетчиков тепла в новых жилых домах.
Обновлено в 15:07
Наука

В Физтехе создали конкурента светодиодным лампочкам

Российские физики из МФТИ разработали прототип новой лампы освещения.
Обновлено вчера в 04:51
Общество

Лишенная приемных детей россиянка без груди рассказала о новой жизни

Скандал произошел, когда опека забрала у Савиновских двух приемных детей после того, как Юлия сделала операцию по удалению груди.
Обновлено в 08:48
Религия

Легойда рассказал, как должен жить православный священник

Православный священник должен жить так, как живет "среднестатистический прихожанин его прихода", и доходы у него могут быть только "от алтаря" — от пожертвований прихожан, считает глава синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.
Обновлено в 08:58
Спорт

Волейболисты сборной России обыграли сербов в матче Лиги наций

Волейболисты сборной России обыграли команду Сербии в матче 1-го тура Лиги наций.
Обновлено в 15:51
Происшествия

В Харькове возбудили дела после сноса националистами бюста Жукова

Обновлено в 13:56
Политика

Сенатор пословицей ответил на заявление Порошенко по Крыму

Бывший президент Украины Петр Порошенко по инерции продолжает называть Крым украинским.
Обновлено в 04:12
Футбол

Аллегри может возглавить «Челси»

Бывший главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри может возглавить «Челси».
Обновлено в 10:35
Армия и оружие

Исследование оружия на новых физических принципах проводят в Военной академии РВСН

Новые физические принципы - условный термин, призванный подчеркнуть, что поражающие факторы оружия основываются на ранее не использовавшихся в военных целях процессах и явлениях.
Обновлено в 14:15
Авто

Новый Mercedes-Benz CLA появился у российских дилеров

Российские дилеры Mercedes-Benz получили первые «товарные» экземпляры седана CLA нового поколения.
Обновлено в 04:01
Политика

Украинские силовики собирают совещание из-за ролика на YouTube

Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос организует совещание с участием представителей силовых структур, разведки и МИД из-за любительского ролика, опубликованного на YouTube.
Обновлено в 15:23
Футбол

Турецкий клуб намерен перехватить Влашича у ЦСКА

Турецкий "Бешикташ" заинтересован в трансфере хорватского полузащитника Николы Влашича, который минувший сезон провел на правах аренды в московском ЦСКА, сообщает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 00:45
Происшествия

Аллигатор забрался в дом и уничтожил винный погреб в США

Обновлено в 13:25
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