Футбол
Комличенко рассказал о приезде в сборную РоссииМатч ТВ 07:43
Форвард «Млады Болеслав» и сборной России Николай Комличенко рассказал о своем приезде в национальную команду.
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Общество
Юлия Френсис-Савиновских готовится к смене пола в Испании
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Политика
В Харькове националисты повалили бюст маршала Жукова
В Харькове представители радикальных националистических организаций осквернили памятник маршалу Георгию Жукову и повалили бюст полководца на землю.
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Крыша сцены рухнула на людей во время рок-фестиваля на Украине
Во время рок-фестиваля в Днепропетровской области Украины из-за ураганного ветра на людей обрушилась крыша сцены, пишет 2 июня телеканал «Звезда».
Обновлено вчера в 21:22
Политика
МИД РФ ответил на претензии Киева, заявленные в суде ООН
На Смоленской площади напомнили, что 3−7 июня в Гааге состоятся слушания по делу «Украина против Российской Федерации», которое инициировано Киевом в январе 2017 года на основании Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма (1999) и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации (1965).
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Спорт
Глава ОКР опроверг угрозу отстранения сборной России от Олимпиады-2020
Глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков заявил, что участие российской сборной в Олимпиаде-2020 не находится под угрозой.
Обновлено в 05:35
Происшествия
На «Бизон-трек-шоу» под Ростовом трактор въехал в журналистов
Напомним, гонки на тракторах «Бизон-трек-шоу» проходят в Ростовской области в 17-й раз. Механизаторы соревнуются в Мясниковском районе.
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Общество
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За вычетом обязательных расходов на оплату коммунальных услуг и лекарства, среднестатистическому российскому пенсионеру остается на траты в день не более 200 рублей, – подсчитала аудитор Счетной палаты РФ Светлана Орлова.
Обновлено 31 мая в 08:08
Футбол
Выбежавшая на поле в финале ЛЧ полуголая девушка объяснилась
1 июня во время финального матча ЛЧ полуголая девушка в одном купальнике выбежала на поле стадиона «Ванда Метрополитано».
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Гоша Куценко и Алексей Воробьев устроили драку в туалете ресторана
Артисты Алексей Воробьев и Гоша Куценко устроили драку в ресторане Москвы, передает StarHit.
Обновлено вчера в 13:51
Армия и оружие
Появилось видео полета новейшей ядерной ракеты Китая
Пуск был замечен множеством очевидцев, а полет ракеты появился на видео в сети.
Обновлено в 08:23
Здоровье
Названы три причины появления рака кожи, не связанные с загаром
Как рассказали специалисты американской организации Skin Cancer Foundation, чтобы максимально обезопасить себя от рака кожи недостаточно избегать солнечных ожогов и ограничивать время пребывания под солнцем.
Обновлено в 00:46
Путешествия
Власти Мьянмы разрешили россиянам получать визы по прибытии в страну
С 1 октября приезжающие в Мьянму туристы из России смогут получать визы по прибытию в страну.
Обновлено в 06:45
Происшествия
Четверо детей стали жертвами пожара в Свердловской области
Четыре ребёнка погибли при пожаре в многоквартирном доме в городе Богдановиче Свердловской области.
Обновлено в 07:12
Происшествия
В Венеции столкнулись круизный лайнер и туристический теплоход
В венецианском канале Джудекка столкнулись круизный лайнер MSC Opera и туристический теплоход под названием Michelangelo.
Обновлено в 05:39
Наука
Ежедневное употребление черники позволит улучшить здоровье сердца
Оказалось, что чашка черники в день приводила к устойчивому улучшению сосудистой функции, улучшалось состояние артерий, что снизило риск возникновения заболеваний сердечно-сосудистой системы на 15-20%.
Обновлено 30 мая в 11:13
Общество
Более 100 школьников удалили с ЕГЭ за мобильники и шпаргалки
За первую неделю основной волны ЕГЭ уже более 100 участников экзамена попались на мобильниках и шпаргалках.
Обновлено в 08:30
Единоборства
Руис одержал победу над Джошуа в бою за звание чемпиона мира по боксу
Мексиканский боксёр Энди Руис нокаутировал британца Энтони Джошуа в поединке за звание чемпиона мира в тяжёлом весе на стадионе «Медисон-сквер-гарден» в Нью-Йорке.
Обновлено в 01:34
Происшествия
Полиция Читы разыскивает авторов надписи о Владимире Путине
Полиция Читы разыскивает авторов надписи о Владимире Путине. Похожую надпись в Кремле ранее назвали абсолютно оскорбительной.
Обновлено в 08:00
Армия и оружие
Украинские военные провели учения на побережье Азовского моря
Украинские военные в рамках учений отбили атаку морского десанта на побережье Азовского моря.
Обновлено в 07:25
Финансы
Эксперт: Июнь станет интересным месяцем для рубля
В июне будет заседание Центробанка РФ, но сомнительно, что ключевая ставка будет понижена именно сейчас - больше вероятности, что она сократится в сентябре, если позволят внешние и внутренние условия.
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Политика
Впервые опубликован советский оригинал пакта Молотова — Риббентропа
Фонд «Историческая память» впервые опубликовал советский оригинал Договора о ненападении между СССР и Германией от 1939 года, известного как пакт Молотова — Риббентропа.
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Трамп посоветовал Британии не платить Евросоюзу за Brexit
Президент США Дональд Трамп заявил в интервью Sunday Times, что Великобритании не стоит платить Евросоюзу 39 миллиардов фунтов стерлингов (50 миллиардов долларов) за Brexit.
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Здоровье
В Роспотребнадзоре рассказали о вспышке лихорадки денге в Таиланде
Специалисты Роспотребнадзора рассказали об опасности лихорадки денге, а также попросили туристов, планирующих отдых в Таиланде, учитывать эту информацию.
Обновлено в 01:50
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Неймара обвинили в изнасиловании
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Авто
Составлен топ-5 самых доступных лифтбеков в РФ
Эксперты сайта «Цена Авто» назвали ТОП-5 самых доступных лифтбеков на российском рынке.
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США согласились на переговоры с Ираном без предварительных условий
Государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что Соединенные Штаты готовы начать переговоры с Ираном без предварительных условий, передает Reuters.
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Музыка
Медведева и Вейр дуэтом спели песню Леди Гаги
Российская фигуристка Евгения Медведева и американец Джонни Вейр спели дуэтом песню Леди Гаги «Shallow» из фильма «Звезда родилась».
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