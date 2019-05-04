Футбол
Комличенко прокомментировал свой рекорд в чемпионате ЧехииРИА Новости 18:57
Российский форвард "Млады Болеслав" Николай Комличенко, установивший рекорд чемпионата Чехии по забитым голам в одном сезоне, поблагодарил болельщиков за поддержку. В пятницу Комличенко оформил дубль в матче против "Теплице" (8:0) и довел счет своих голов в текущем чемпионате до 26.
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Политика
Нидерланды выдали США обвиняемого в кибератаках украинца
Власти Нидерландов выдали США украинца, обвиняемого в киберпреступлениях.
Обновлено в 19:43
Политика
Посол США в ФРГ вновь пригрозил санкциями из-за «Северного потока — 2»
Посол США в Германии Ричард Гренелл в интервью Focus вновь заявил о возможности санкций против немецких компаний из-за проекта газопровода «Северный поток — 2».
Обновлено в 04:27
Происшествия
Поезд столкнулся с грузовиком, есть пострадавшие
В Карелии произошло столкновение пассажирского поезда с грузовиком. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу МЧС России.
Обновлено в 05:06
Происшествия
В Красногорске сгорели уже 6 домов
Обновлено в 01:16
Политика
Партия Мэй потерпела поражение на региональных выборах
Партия Терезы Мэй получила рекордное низкое количество голосов на региональных выборах в Англии и Северной Ирландии.
Обновлено в 18:54
Общество
DM: экоактивисты приковали себя к ограде здания британского парламента
Юноши, поддерживающие природоохранную организацию Extinction Rebellion, в пятницу вечером приковали себя к ограде здания парламента Великобритании.
Обновлено в 16:39
Футбол
Жиру: попадание в Лигу чемпионов многое значит для «Челси»
Форвард лондонского «Челси» Оливье Жиру рассказал о настрое команды на два последних матча в нынешнем сезоне английской Премьер-лиги.
Обновлено в 18:04
Финансы
Эксперты прогнозируют ослабление курса рубля к концу года
Специалисты предсказывают ослабление позиции рубля на мировом рынке валюты. Обрушение курса предполагается к концу года.
Обновлено в 06:05
Футбол
«Реал» решил сделать Куртуа основным вратарем, Навас покинет клуб
Мадридский «Реал» решил сделать Тибо Куртуа основным вратарем команды.
Обновлено в 19:31
Шоу-бизнес
Бывшую жену Кличко Хейден Панеттьер избил бойфренд
Роман Хейден и Брайана закрутился сразу после того, как стало известно, что Панеттьер рассталась с украинским боксёром Владимиром Кличко, от которого родила дочь в 2014 году.
Обновлено в 14:58
Экономика
В Центробанке Эстонии остался на хранении один слиток золота
Глава отдела финансовых рынков эстонского Центробанка Фабио Филипоцци сообщил, что золотой запас Эстонии составляет 256 кг, почти весь он хранится в Нью-Йорке.
Обновлено в 16:21
Происшествия
В Москве горит здание «Известий»
Обновлено в 17:09
Политика
Трамп анонсировал присоединение Китая к ядерной сделке США и России
В ходе разговора обсуждалась в том числе ядерная сделка. В мае 2018 года Трамп объявил о выходе США из ядерной сделки с Тегераном.
Обновлено в 14:52
Игры
Risk of Rain 2 стала «миллионером» за месяц в раннем доступе
Онлайновый шутер с элементами рогалика Risk of Rain 2 вышел в ранний доступ Steam 28 марта 2019 года.
Обновлено в 13:46
Происшествия
Директор МакSим рассказала о состоянии певицы после ДТП
Директор МакSим Маргарита Соколова в беседе с Пятым каналом рассказала о состоянии певицы и её транспортировке в Москву.
Обновлено в 13:31
Футбол
Луис Адриано и Боккетти не помогут «Спартаку» в матче с «Уралом»
Футболисты московского "Спартака" Луис Адриано и Сальваторе Боккетти пропустят встречу 27-го тура Российской премьер-лиги с екатеринбургским "Уралом", сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
Обновлено в 08:00
Шоу-бизнес
Райан Рейнольдс и Блейк Лайвли ждут третьего ребенка
Наряд не оставил никаких сомнений: оказалось, что звезда ждет третьего ребенка. Счастливая парочка позировала для фотографов.
Обновлено в 10:58
Происшествия
На Кубани пять человек погибли в ДТП
ДТП с участием двух легковушек произошло на Кубани, после столкновения автомобили загорелись, пять человек погибли, сообщил в пятницу РИА Новости представитель Госавтоинспекции МВД России.
Обновлено в 12:49
Политика
Правительство РФ опровергло родство жены Медведева и глав «Мираторга»
В ответ на негативную общественную реакцию Виктор Линник заявил, что нужно думать о развитии собственной страны, а не о хамоне и пармезане, и назвал критиков "балаболами".
Обновлено в 02:25
Армия и оружие
Госдеп одобрил возможную продажу оружия Бахрейну
Издание уточняет, что Госдеп США также одобрил возможную продажу оружия ОАЭ на $2,7 млрд.
Обновлено в 18:46
Космос
В продаже появились фрагменты космического корабля «Аполлон-11»
Часть термоскотча, из которой были получены эти образцы, обеспечивала теплоизоляцию для командного модуля NASA «Аполлон-11».
Обновлено в 14:49
Театры
Ушел из жизни заслуженный артист России Саид Алибеков
Саид Абдусаламович более 40 лет жизни посвятил родному театру, сыграв на его сцене около 60 различных образов, ставших творческой историей национального театра республики.
Обновлено в 12:07
Авто
Из старинного ГАЗ-66 собрали внедорожный пикап
Жители Грузии решили дать советскому грузовику ГАЗ-66 второй шанс на жизнь.
Обновлено в 07:09
Политика
Порошенко уволил начальника службы безопасности президента Украины
Действующий украинский лидер Петр Порошенко уволил Юрия Федорова с должности начальника службы безопасности президента страны.
Обновлено в 15:36
Политика
Коломойский назвал конфликт на Донбассе гражданской войной
Коломойский добавил, что в стране есть два конфликта – горячий и холодный.
Обновлено в 03:30
Армия и оружие
На позициях ВСУ в Марьинке подняли нацистский флаг
Вблизи населенного пункта Марьинка украинские бойцы из полка «Азов» подняли нацистский флаг.
Обновлено в 18:58
Общество
«Автотор» ответил на вопросы горожан
30 апреля в ДК прошли консультации – организаторы общественного обсуждения (представители администрации Калининграда) и инициаторы проекта ответили на вопросы горожан.
Обновлено в 17:56
Шоу-бизнес
Экс-супруг Ани Лорак потерял бизнес после развода
Ходят слухи, что Мурат потерял бизнес из-за Лорак.
Обновлено в 09:07
Гаджеты
Asus показала на тизерах смартфон ZenFone 6
Компания Asus представила тизер-изображение производительного смартфона ZenFone 6, официальная премьера которого должна состояться 16 мая текущего года.
Обновлено в 02:56