Футбол
Комличенко прокомментировал свой рекорд в чемпионате ЧехииРИА Новости вчера в 18:57
Российский форвард "Млады Болеслав" Николай Комличенко, установивший рекорд чемпионата Чехии по забитым голам в одном сезоне, поблагодарил болельщиков за поддержку. В пятницу Комличенко оформил дубль в матче против "Теплице" (8:0) и довел счет своих голов в текущем чемпионате до 26.
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Российский форвард установил новый рекорд чемпионата Чехии по числу голов за сезон
Sport.ruвчера в 18:44
Футболисты «Млада-Болеслава» разгромили «Теплице», Комличенко отличился дублем
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