Футбол

Комличенко прокомментировал свой рекорд в чемпионате ЧехииРИА Новости 18:57

Российский форвард "Млады Болеслав" Николай Комличенко, установивший рекорд чемпионата Чехии по забитым голам в одном сезоне, поблагодарил болельщиков за поддержку. В пятницу Комличенко оформил дубль в матче против "Теплице" (8:0) и довел счет своих голов в текущем чемпионате до 26.
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Николай Комличенко: «Есть рекорд лиги! Всем спасибо за поддержку!»

Матч ТВ18:17

«Первый в чешской истории футбола!» Комличенко — о рекорде чемпионата Чехии

Sport24.ru18:39

Футболисты «Млада-Болеслава» разгромили «Теплице», Комличенко отличился дублем

RT на русском15:03

Комличенко: есть рекорд лиги! Первый в чешской истории футбола!

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Комличенко побил рекорд чемпионата Чехии по голам за сезон

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Российский форвард установил новый рекорд чемпионата Чехии по числу голов за сезон

Sport.ru18:44

Николай Комличенко: «Есть рекорд лиги! Спасибо всем за поддержку»

Спорт-Экспресс18:36
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Восемь человек погибли в Индии из-за циклона «Фани». Об этом сообщает местный телеканал NDTV.
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Телеканал «Вести Крым» опубликовал на своем YouTube-канале видео с места происшествия в Феодосии, где воздушный шар с 12-летней девочкой в корзине едва не унесло ветром в сторону Феодосийского залива.
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