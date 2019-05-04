Комличенко прокомментировал свой рекорд в чемпионате ЧехииРИА Новости 18:57

Российский форвард "Млады Болеслав" Николай Комличенко, установивший рекорд чемпионата Чехии по забитым голам в одном сезоне, поблагодарил болельщиков за поддержку. В пятницу Комличенко оформил дубль в матче против "Теплице" (8:0) и довел счет своих голов в текущем чемпионате до 26.

Происшествия Австралийским пенсионерам по ошибке привезли 20 кг метамфетамина В Австралии пожилой паре доставили 20 килограммов метамфетамина, сообщает РИА "Новости".

Общество Выставка «Сделано в Сирии» пользуется растущим спросом посетителей и участников Выставка "Сделано в Сирии", демонстрирующая в настоящее время продукцию местных предприятий и фирм, пользуется все большей популярностью как участников, так и посетителей.

Авто Из старинного ГАЗ-66 собрали внедорожный пикап Жители Грузии решили дать советскому грузовику ГАЗ-66 второй шанс на жизнь.

Космос SpaceX подтвердила уничтожение капсулы ракеты Crew Dragon Компания SpaceX Илона Маска подтвердила потерю капсулы корабля Сrew Dragon, на которой планировалось доставлять людей на МКС.

Общество Россияне задолжали за коммуналку более 130 миллиардов рублей Более крупные долги – от 50 до 100 тысяч рублей фигурировали в 365 тысячах исковых заявлений.

Общество Заработаться насмерть несложно По оценкам экспертов Организации экономического сотрудничества и развития, к 2060 году преждевременных смертей из-за плохого состояния окружающей среды станет больше в пять раз.

Здоровье Роспотребнадзор предупредил россиян о случаях чумы в Монголии Роспотребнадзор предупредил о регистрации случаев чумы в провинции Баян-Улгий на западе Монголии.

Общество В Индии восемь человек погибли из-за циклона «Фани» Восемь человек погибли в Индии из-за циклона «Фани». Об этом сообщает местный телеканал NDTV.

Авто В Сети показали таинственный внедорожник УАЗ Журнал «За рулем» напомнил об одной из самых перспективных моделей в истории Ульяновского автозавода – внедорожнике УАЗ-3172.

Армия и оружие Кедми высмеял план НАТО по сухопутной войне против РФ План НАТО по ведению сухопутной войны против России в Европе является смехотворным, ведь Россия уничтожит центры альянса раньше.

Политика Мадуро сменил главу полиции Венесуэлы Президент Венесуэлы Николас Мадуро принял решение сменить главу полиции страны, назначив на эту должность генерала Элио Эстраду.

Происшествия Появилось видео с места приземления воздушного шара с ребенком в Крыму Телеканал «Вести Крым» опубликовал на своем YouTube-канале видео с места происшествия в Феодосии, где воздушный шар с 12-летней девочкой в корзине едва не унесло ветром в сторону Феодосийского залива.

Здоровье Роспотребнадзор рассказал о профилактике энтеровирусной инфекции Роспотребнадзор рассказал об энтеровирусной инфекции и мерах ее профилактики в теплое время года.

Кино Эмилия Кларк рассказала о финальных эпизодах «Игры престолов» Мировая премьера финальной серии саги состоится 20 мая Звезда сериала "Игра престолов" Эмилия Кларк на шоу Джимми Киммела рассказала о финальных сериях саги.

Политика Политолог заявил, что Коломойский теряет влияние на Зеленского По мнению Сергея Белашко, на взаимодействие с Владимиром Зеленским рассчитывает другой бизнесмен Влияние на нового президента Украины Владимира Зеленского оказывает бизнесмен Виктор Пинчук, а олигарх Игорь Коломойский утрачивает свой авторитет, передает РИА Новости заявление украинского политолога Сергея Белашко.

Армия и оружие В Идлибе террористы готовят нападение на Хаму В идлибской зоне деэскалации на северо-востоке Сирии террористические группировки готовят нападение на САА в районе города Хама.

Шоу-бизнес Джон Траволта необычно поблагодарил поклонников Джон Траволта необычно поблагодарил поклонников 65-летний актёр Джон Траволта (" Сломанная стрела") с чувством поблагодарил поклонников за многолетнюю щедрость и преданность.

Происшествия На Кубани пять человек погибли в ДТП ДТП с участием двух легковушек произошло на Кубани, после столкновения автомобили загорелись, пять человек погибли, сообщил в пятницу РИА Новости представитель Госавтоинспекции МВД России.

Общество Премьер Новой Зеландии собралась замуж Премьер Новой Зеландии Джасинда Ардерн помолвлена с телеведущим Кларком Гэйфордом.