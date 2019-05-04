Футбол

Комличенко прокомментировал свой рекорд в чемпионате ЧехииРИА Новости 18:57

Российский форвард "Млады Болеслав" Николай Комличенко, установивший рекорд чемпионата Чехии по забитым голам в одном сезоне, поблагодарил болельщиков за поддержку. В пятницу Комличенко оформил дубль в матче против "Теплице" (8:0) и довел счет своих голов в текущем чемпионате до 26.
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Николай Комличенко: «Есть рекорд лиги! Всем спасибо за поддержку!»

Матч ТВ18:17

«Первый в чешской истории футбола!» Комличенко — о рекорде чемпионата Чехии

Sport24.ru18:39

Футболисты «Млада-Болеслава» разгромили «Теплице», Комличенко отличился дублем

RT на русском15:03

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Комличенко побил рекорд чемпионата Чехии по голам за сезон

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Российский форвард установил новый рекорд чемпионата Чехии по числу голов за сезон

Sport.ru18:44

Николай Комличенко: «Есть рекорд лиги! Спасибо всем за поддержку»

Спорт-Экспресс18:36
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Российского вора в законе задержали на Украине по запросу Испании

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Опубликованы «живые» фото смартфона Honor 20 Pro

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Ранее сообщалось, что окончательная дата инаугурации Зеленского будет объявлена на ближайшем пленарном заседании Верховной рады, которое намечено на 14 мая.
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Общество

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Сергей Жорин, адвокат супруги полузащитника "Спартака" Дениса Глушакова Дарьи, прокомментировал подачу заявления футболистом в ФСБ с целью запретить своей дочери выезд за границу, передает "Чемпионат.com".
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Шоу-бизнес

Яна Рудковская дома застала Евгения Плющенко в постели «с другой»

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Трамп сообщил результаты беседы с Путиным по ситуации в Венесуэле

Путин в разговоре с Трампом отметил, что «только сами венесуэльцы вправе определять будущее своей страны», уточнил Кремль.
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Космос

Памяти «Бурана»

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Политика

Трибунал по делу украинских моряков пройдет 10 мая

Международный трибунал по делу задержанных в России украинских моряков назначен на 10 мая в Гамбурге.
Обновлено в 07:23
Наука

Многоножка в янтаре помогла открыть новый подотряд древних насекомых

Ученые Зоологического музея Александра Кенига получили в дар от коллекционера янтарь с многоножкой внутри.
Обновлено в 21:35
Армия и оружие

В ДНР сообщили о появлении флага вермахта на позициях силовиков

Украинские военные из батальона «Азов» вывесили на своих позициях в Донбассе флаг вооруженных сил нацистской Германии, сообщил военный корреспондент министерства обороны самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Дмитрий Астрахань.
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Происшествия

В Крыму воздушный шар с ребенком унесло ветром в сторону моря

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«Каролина» выиграла серию с «Айлендерс», в активе Свечникова гол

"Каролина" обыграла "Айлендерс" (5:2) в матче второго раунда плей-офф НХЛ. Команда выиграла серию со счетом 4-0 и вышла в следующую стадию.
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Авто

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Жители Грузии решили дать советскому грузовику ГАЗ-66 второй шанс на жизнь.
Обновлено в 07:09
Армия и оружие

Кедми высмеял план НАТО по сухопутной войне против РФ

План НАТО по ведению сухопутной войны против России в Европе является смехотворным, ведь Россия уничтожит центры альянса раньше.
Обновлено в 06:39
Транспорт

Амстердам запретит автомобили на бензине и дизельном топливе

Автомобили и мотоциклы, работающие на бензине и дизельном топливе, будут запрещены в столице Нидерландов с 2030 года.
Обновлено в 09:07
Происшествия

В Москве загорелось бывшее здание газеты «Известия»

Бывшее здание газеты "Известия" на Пушкинской площади загорелось в Москве. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах в пятницу.
Обновлено в 17:01
Армия и оружие

КНДР осуществила пуск ракеты малой дальности

КНДР испытала ракету малой дальности. Об этом 3 мая сообщает «РИА Новости» со ссылкой на агентство Киодо.
Обновлено в 20:59
Наука

Страусу сделали пластиковые крылья, чтобы он полетел как динозавр

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Обновлено в 09:59
Экономика

Путин поручил кабмину ввести налоговый вычет за оздоровительные услуги

Президент России Владимир Путин потребовал от правительства ко 2 декабря разработать и внести в Госдуму законопроекты, позволяющие получать налоговый вычет за оздоровительные услуги.
Обновлено в 07:01
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В Центробанке Эстонии остался на хранении один слиток золота

Обновлено в 18:06
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Чита попала в топ-10 городов с самыми довольными жизнью россиянами

Обновлено вчера в 09:39
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Эксперты рассказали, почему мыть сырую курицу категорически нельзя

Эксперты в области здравоохранения из США предостерегают людей против мытья сырой курицы перед ее приготовлением.
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В Саратове задержали вандала, осквернившего памятник воинам-танкистам

Обновлено в 05:01
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Посольство России направило США ноту протеста из-за Бутиной

Посольство РФ в США направило Госдепартаменту ноту протеста в связи с приговором Марии Бутиной.
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Министр энергетики США назвал российский газ «ненадежным»

Глава Минэнерго США Рик Перри назвал российский газ, поступающий в страны ЕС, «дешевым, но ненадежным».
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Футбол

«Рубин» дома победил «Оренбург»

Обновлено в 11:27
Армия и оружие

Турецкая газета объяснила, почему США боятся российских С-400 в Турции

США опасаются того факта, что с получением российских комплексов ПВО С-400 Турция станет вести более самостоятельную и активную политику на Ближнем Востоке, пишет турецкая газета Türkiye.
Обновлено в 20:19
Политика

Глава Бразилии отменил визит в США на фоне протестов в стране

Президент Бразилии Жаир Болсонару отменил визит в США на фоне протестов в латиноамериканской стране.
Обновлено в 19:45
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Российский футболист, нападающий чешского клуба «Млада-Болеслав».
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