Футбол

Комличенко признан лучшим легионером чемпионата ЧехииRT на русском 16:04

Россия
Чехия
3 – 2
победа по буллитам
Хоккей, ЧМ по хоккею 2019
Матч за третье место, вчера
Михаил Григоренко
13'
14'
Михал Ржепик
19'
Доминик Кубалик
Артём Анисимов
21'
Никита Гусев
70'
Показать детали
Скрыть
Как сообщается на официальном сайте турнира, российский нападающий «Млада-Болеслава» Николай Комличенко стал лучшим бомбардиром чемпионата Чехии и был признан лучшим легионером первенства. Форвард победил в голосовании, в котором участвовали тренеры, капитаны команд и журналисты.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Экс-тренер «Зенита» обвинил Комличенко в звездной болезни

Нева Спорт06:41

Комличенко стал лучшим бомбардиром чемпионата Чехии и получил приз лучшего легионера

Советский спорт16:07

Комличенко стал лучшим бомбардиром чемпионата Чехии и признан лучшим легионером

Спорт-Экспресс15:56

Комличенко стал лучшим бомбардиром и лучшим легионером чемпионата Чехии

Чемпионат15:46

Комличенко – лучший легионер, лучший нападающий и второй лучший игрок чемпионата Чехии

Sports.ru16:42

Комличенко признан лучшим бомбардиром и лучшим легионером чемпионата Чехии

Матч ТВ16:15

Николай Комличенко: самый ожидаемый дебютант сборной России

LoginCasino.com07:24
Показать все источники
Автоматически обработано 7259 источников, обновлено в 21:37, Ашберн
Общество

Треть россиян заявили о необходимости экономить на путешествиях

Почти треть россиян в течение последнего года сократили свои траты на путешествия, еда перестала быть главной статьей экономии, сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование холдинга «Ромир».
Обновлено в 21:14
Хоккей

Хоккеист Кузнецов прокомментировал скандальное видео с белым порошком

В Сети появилось видео, на котором он запечатлен в гостиничном номере в Лас-Вегасе со спящей женщиной и неизвестным белым порошком, рассыпанным по столу.
Обновлено в 20:32
Происшествия

В Японии неизвестный с ножом напал на школьников

Неизвестный напал с ножом на людей в японском городе Кавасаки. Среди пострадавших есть школьники.
Обновлено в 19:44
Политика

Зеленский впервые в качестве президента посетил Донбасс

Обновлено в 14:47
Происшествия

Около 70 человек эвакуировали из аэропорта в Южно-Сахалинске из-за звонка об угрозе взрыва

Порядка 70 сотрудников и пассажиров аэропорта в Южно-Сахалинске эвакуировали из-за анонимного звонка об угрозе взрыва, сообщили ТАСС во вторник в пресс-центре аэровокзала.
Обновлено в 21:32
Футбол

СМИ назвали кандидатов на замену Вальверде в «Барселоне»

Стали известны имена кандидатов на пост главного тренера «Барселоны» в случае ухода с этой должности Эрнесто Вальверде.
Обновлено в 10:07
Политика

Избранный президент Литвы рассказал, какими будут отношения с Россией

Победитель президентских выборов в Литве Гитанас Науседа рассказал о том, какими будут отношения между Вильнюсом и Москвой после его избрания на высший пост.
Обновлено в 20:24
Политика

Киев захотел международного статуса для Керченского пролива

Украина планирует добиться международного статуса для Керченского пролива.
Обновлено в 19:59
Футбол

«Барселона» может отказаться от трансфера де Лигта

Переход защитника амстердамского «Аякса» Матейса де Лигта в «Барселону» находится под угрозой срыва.
Обновлено в 17:56
Происшествия

Германия опубликовала отчет о крушении самолета совладельца S7 Филевой

Немецкое федеральное бюро расследований авиапроисшествий (BFU) опубликовало предварительный отчет о крушении частного самолета Epic-LT, в котором находилась совладелица S7 Наталия Филева.
Обновлено в 20:24
Общество

Минпромторг: Сдавать бутылки обратно в магазин запрещено СанПиНами

В СанПиНах прямо запрещено устройство пунктов по приёму вторичного сырья от населения в помещениях продовольственных и промтоварных магазинов, в помещениях складов этих магазинов, на территории предприятий торговли и общественного питания.
Обновлено в 14:42
Кино

Вышел трейлер российского фантастического фильма «Кома»

Трейлер фильма «Кома» появился на YouTube-канале кинокомпании «Централ Партнершип».
Обновлено в 12:40
Происшествия

Опубликовано видео с места нападения на журналистов в Ставрополе

Видео с места нападения психически больного мужчины на сотрудников редакции газеты "Родина" в Ставрополе опубликовано краевым Следственным комитетом.
Обновлено в 14:41
Гаджеты

Новый iPhone позволит подключить две пары AirPods одновременно

Владельцы грядущего iPhone смогут, таким образом, подключить к смартфону две пары беспроводных наушников AirPods.
Обновлено в 03:37
Экономика

«Северсталь» сочла прогноз ВТБ по спросу на сталь оптимистичным

«Северсталь» сочла оптимистичным прогноз аналитиков «ВТБ Капитала», согласно которому реализация нацпроектов принесет российским металлургам дополнительные $2 млрд доналоговой прибыли и приведет к росту спроса на сталь на 5% с 2019 года.
Обновлено в 09:16
Кино

Опубликованы видео с реакцией актеров на финал «Игры престолов»

Телеканал HBO опубликовал документальный фильм о съемках сериала «Игра престолов».
Обновлено в 12:06
Происшествия

Строительные леса обрушились на курорте в Ленинградской области

Обновлено в 07:10
Финансы

В США оценили планы Москвы по отказу от доллара

В России ослабевает роль доллара, как главной резервной валюты, а ее место занимают золотовалютные резервы, уверен финансист из США Питер Шифф.
Обновлено в 06:52
Происшествия

Подпорная стена рухнула на автомобили во Владивостоке

Сообщается, что из-за обильных осадков подпорная стена у дома №11 по улице Ладыгина не выдержала давления и рухнула.
Обновлено в 19:53
Гаджеты

Huawei опровергла слухи об июньской презентации ОС Hongmeng

Ранее компания Huawei подтвердила, что новая операционная система для ее мобильных устройств проходит под кодовым названием Hongmeng.
Обновлено в 01:22
Транспорт

Таксистам могут запретить работать сверх нормы

Водителям такси в России могут запретить работать сверх нормы, соответствующие поправки внесены в законопроект об агрегаторах такси ко второму чтению в Госдуме.
Обновлено в 01:43
Шоу-бизнес

Актриса Наталья Бардо полностью разделась для новой фотосессии

Поклонники разразились восторженными комментариями, отметив стройную фигуру актрисы. На снимке Бардо кокетливо прикрывает голое тело.
Обновлено в 04:50
Гаджеты

Продажи новых смартфонов Huawei могут начаться в России с задержкой

Стоит отметить, что в России смартфоны Huawei и Honor пользуются большим спросом и это самые популярные бренды в России.
Обновлено в 05:25
Общество

На главу штаба ФБК Волкова составили протокол о неуважении к власти

На главу штаба основанного Алексеем Навальным Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Леонида Волкова составили протокол о неуважении к обществу, государственным символам и органам власти.
Обновлено в 17:37
Армия и оружие

Удар многоглавой бомбы по танку в Сирии показали на видео

В Сети появилось видео применения в Сирии редкого и весьма эффективного боеприпаса, кассетной противотанковой авиабомбы российского производства РБК-500 СПБЭ.
Обновлено в 09:20
Авто

УАЗ опубликовал снимки уникального «Головастика» для «дальнобойщиков»

Обновлено в 02:18
Музыка

Опубликовано видео прогулки Джона Бон Джови по Красной площади

Обновлено в 17:25
Армия и оружие

Американские военные летчики рассказали о встречах с НЛО

Скорости объектов колебались от почти нулевых до гиперзвуковых, а продолжительность пребывания в воздухе могла достигать 12 часов.
Обновлено в 12:15
Энергетика

МВФ вынуждает Киев покупать дорогой газ, считают в Раде

Депутат Верховной рады Виктор Бондарь заявил, что Украина покупает европейский газ по завышенной цене. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 19:17
Футбол

«Астон Вилла» обыграла «Дерби Каунти» и вышла в Премьер-Лигу

В финальном поединке встретились "Астон Вилла", в тренерском штабе которой работает Джон Терри, и "Дерби Каунти", возглавляемый Фрэнком Лэмпардом.
Обновлено в 11:55
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Николай Николаевич Комличенко
Российский футболист
Российский футболист, нападающий чешского клуба «Млада-Болеслав».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное