Футбол
Комличенко признан лучшим легионером чемпионата ЧехииRT на русском 16:04
Россия—
Чехия
3 – 2
победа по буллитам
Хоккей, ЧМ по хоккею 2019
Матч за третье место, вчера
Михаил Григоренко
|13'
|14'
Михал Ржепик
|19'
Доминик Кубалик
Артём Анисимов
|21'
Никита Гусев
|70'
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Как сообщается на официальном сайте турнира, российский нападающий «Млада-Болеслава» Николай Комличенко стал лучшим бомбардиром чемпионата Чехии и был признан лучшим легионером первенства. Форвард победил в голосовании, в котором участвовали тренеры, капитаны команд и журналисты.
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