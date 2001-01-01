Футбол

Комличенко назван лучшим легионером чемпионата ЧехииMetaratings 16:43

Россия
Чехия
3 – 2
победа по буллитам
Хоккей, ЧМ по хоккею 2019
Матч за третье место, вчера
Михаил Григоренко
13'
14'
Михал Ржепик
19'
Доминик Кубалик
Артём Анисимов
21'
Никита Гусев
70'
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Форвард «Млады Болеслав» и сборной России Николай Комличенко стал лучшим бомбардиром чемпионата Чехии. Также Комличенко назван лучшим легионером чешского чемпионата. Церемония награждения прошла 27 мая.
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