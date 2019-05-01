Футбол
Комличенко признан лучшим легионером чемпионата ЧехииSoccer.ru 17:21
Россия—
Чехия
3 – 2
победа по буллитам
Хоккей, ЧМ по хоккею 2019
Матч за третье место, вчера
Михаил Григоренко
|13'
|14'
Михал Ржепик
|19'
Доминик Кубалик
Артём Анисимов
|21'
Никита Гусев
|70'
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23-летний игрок признан лучшим иностранным футболистом турнира и лучшим нападающим, также он стал лучшим бомбардиром. Комличенко занял второе место в голосовании за лучшего игрока чемпионата Чехии (79 голосов).
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