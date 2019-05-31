Комличенко прибыл в расположение сборной РоссииМатч ТВ 04:32

Сборная России продолжает подготовку к матчам квалификационного раунда Евро-2020 в полном составе. Как сообщает корреспондент «Матч ТВ» Алексей Ковалев, нападающий «Млады Болеслав» Николай Комличенко прибыл в расположение национальной команды.

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