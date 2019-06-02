Футбол

Комличенко прибудет в расположение сборной России 2 июняЧемпионат 31 мая в 04:38

Напомним, сборная России продолжает подготовку к матчам отборочного этапа чемпионата Европы — 2020. 8 июня в Саранске команда сыграет с Сан-Марино, а 11 июня в Нижнем Новгороде встретится со сборной Кипра. Видео доступно на «Чемпионате».
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