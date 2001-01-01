Футбол

Комличенко повысил трансферную стоимостьНева Спорт 02:35

23-летний форвард оценивается в 3,5 миллиона евро, хотя до этого эта цифра составляла 2,5 миллиона. Напомним, что 23-летний Николай Комличенко является воспитанником академии «Краснодара».
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Комличенко повысил трансферную стоимость

Нева Спорт02:35

Transfermarkt повысил стоимость Комличенко

Metaratings02:57

«Гент» интересуется Комличенко

Советский спортвчера в 14:21

«Чемпионат»: «Гент» интересуется Комличенко

Sports.ruвчера в 14:38

Комличенко может стать игроком «Гента»

Матч ТВвчера в 14:24

«Гент» проявляет интерес к Николаю Комличенко

Спорт день за днемвчера в 14:11

Комличенко может перейти в «Гент»

Чемпионатвчера в 13:45
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Общество

Красноярским выпускникам подарили торт «с надгробиями»

Обновлено в 03:37
Футбол

Агент подтвердил заинтересованность Буффона в возвращении в «Ювентус»

Представитель 41-летнего итальянского вратаря Джанлуиджи Буффона Сильвано Мартина подтвердил, что возвращение футболиста в «Ювентус» возможно.
Обновлено в 02:00
Экономика

Экс-главу «Росгеологии» Панова назначили вице-президентом Газпромбанка

Экс-глава "Росгеологии" Роман Панов назначен на должность первого вице-президента Газпромбанка, сообщили РИА Новости в пресс-службе кредитной организации.
Обновлено в 03:47
Происшествия

Экс-губернатора Сахалина Хорошавина этапировали в колонию

Обновлено в 02:42
Наука

У французского короля Людовика Святого нашли цингу

Французский король Людовик IX Святой незадолго до смерти мог страдать от цинги, говорится в статье, опубликованной в Journal of Stomatology, Oral and Maxillofacial Surgery.
Обновлено в 03:18
Политика

Кличко обжалует отмену присвоения проспектам имен Бандеры и Шухевича

Ранее Окружной административный суд Киева отменил решение горсовета о присвоении этим проспектам имен Бандеры и Шухевича.
Обновлено в 04:25
Транспорт

МВД обновляет правила регистрации транспортных средств

Фото: АГН Москва МВД России разработало проект приказа, которым изменяются правила регистрации автомобилей и мотоциклов.
Обновлено в 04:25
Политика

В Киеве задержан сын владельца Луганского ликёроводочного завода

Сам задержанный проживал в Киеве с удостоверением ветерана боевых действий.
Обновлено в 04:30
Происшествия

Сотрудники ФСБ предотвратили теракт в Саратове

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) предотвратили теракт в Саратове, который планировал совершить член террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).
Обновлено в 03:56
Политика

Комитет ПАСЕ предложил вернуть российской делегации ее полномочия

Комитет по мониторингу Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) рекомендовал вернуть российской делегации ее права, но выдвинул ряд условий.
Обновлено в 03:48
Футбол

Сборные Ганы и Бенина сыграли вничью на Кубке африканских наций

Сборная Ганы сыграла вничью с командой Бенина в матче группового этапа Кубка африканских наций. Встреча завершилась со счётом 2:2.
Обновлено вчера в 23:45
Экономика

Гендиректор «Магнита» Ольга Наумова покидает компанию

Обновлено в 04:39
Происшествия

Двое военнослужащих погибли при десантировании в Крыму

Обновлено в 03:53
Транспорт

Водители автомобилей с грязными номерами могут лишиться прав

Водитель, который намеренно закрыл госзнак листом бумаги либо замазал его грязью или снегом, может быть оштрафован на сумму до 5 тысяч рублей или же наказан лишением прав.
Обновлено в 01:35
Экономика

В Госдуме назвали способ снизить цены на золотые слитки для россиян

Государственная дума рассмотрит законопроекты, которыми планируется повысить привлекательность инвестиций в золотые слитки у россиян.
Обновлено вчера в 13:46
Общество

Извержение вулкана Райкоке уничтожило все живое на курильском острове

«В результате извержения все живое на острове, где ранее было обилие флоры и фауны, в том числе лежбище сивучей, уничтожено», — отметил ученый.
Обновлено вчера в 20:55
Технологии

«Калашников» представил новое ружье против дронов

Самое компактное в мире «ружье» REX-2 для борьбы с беспилотными летательными аппаратами представила группа компаний «Калашников» (входит в госкорпорацию «Ростех»).
Обновлено вчера в 19:03
Общество

В Гидрометцентре рассказали о погоде в июле

Как уточнил "Российской газете" заведующий отделом долгосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра Владимир Тищенко, выше нормы температура ожидается на большей части Северо-Западного округа и на севере Приволжского округа.
Обновлено вчера в 21:00
Авто

Audi презентовала обновленный кроссовер Audi Q7

Компания Audi представила обновленный кроссовер Audi Q7.
Обновлено вчера в 21:30
Происшествия

Под Красноярском ребенок два дня провел один в доме с трупом отца

Двухлетний ребенок двое суток провел один в квартире со своим умершим отцом в городе Назарово Красноярского края.
Обновлено в 03:21
Шоу-бизнес

Юлия Савичева сделала татуировку в честь дочери

Юлия Савичева сделала татуировку в честь дочери Певица сама придумала и нарисовала эскиз для мастера.
Обновлено в 04:25
Политика

Глава OMV допустил задержку запуска «Северного потока – 2» из-за Дании

19 июня в Дании ответили на обвинения в задержке строительства трубопровода.
Обновлено в 04:22
Происшествия

Найдены следы пропавшей с миллионами рублей кассирши из Башкирии

Полиция обнаружила автомобиль кассирши из башкирского города Салават Луизы Хайруллиной, которая исчезла вместе с семьей после хищения более 20 миллионов рублей.
Обновлено вчера в 16:26
Армия и оружие

На Украине 1 июля начнутся совместные с США учения Sea Breeze 2019

Обновлено в 03:19
Происшествия

В Тюмени хирурги удалили 15-килограммовую опухоль мужчине

Обновлено в 02:20
Происшествия

Семь уголовных дел возбудили против московского отравителя

Уголовные дела были возбуждены по признакам преступлений, предусмотренных статьями 158 («Кража») и 162 («Разбой») УК РФ.
Обновлено в 04:43
Происшествия

Суд продлил сестрам Хачатурян меру пресечения

Обновлено в 04:56
Шоу-бизнес

Отвергнутый Максим Виторган высказался о предательстве

Обновлено вчера в 12:18
Политика

Пушков ответил на антироссийский выпад Кикабидзе

Член Совета Федерации от Пермского края Алексей Пушков отреагировал на слова советского актера и режиссера Вахтанга Кикабидзе о политической обстановке в Тбилиси.
Обновлено в 04:28
Политика

Болгария построит ответвление «Турецкого потока» до конца 2020 года

Как сообщила спикер Народного собрания Болгарии Цвета Караянчева, в настоящий момент работы по прокладке ответвления газопровода «Турецкий поток» проходят по графику.
Обновлено в 04:13
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