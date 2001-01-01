Футбол
Комличенко повысил трансферную стоимостьНева Спорт 02:35
23-летний форвард оценивается в 3,5 миллиона евро, хотя до этого эта цифра составляла 2,5 миллиона. Напомним, что 23-летний Николай Комличенко является воспитанником академии «Краснодара».
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Общество
Красноярским выпускникам подарили торт «с надгробиями»
Обновлено в 03:37
Футбол
Агент подтвердил заинтересованность Буффона в возвращении в «Ювентус»
Представитель 41-летнего итальянского вратаря Джанлуиджи Буффона Сильвано Мартина подтвердил, что возвращение футболиста в «Ювентус» возможно.
Обновлено в 02:00
Экономика
Экс-главу «Росгеологии» Панова назначили вице-президентом Газпромбанка
Экс-глава "Росгеологии" Роман Панов назначен на должность первого вице-президента Газпромбанка, сообщили РИА Новости в пресс-службе кредитной организации.
Обновлено в 03:47
Наука
У французского короля Людовика Святого нашли цингу
Французский король Людовик IX Святой незадолго до смерти мог страдать от цинги, говорится в статье, опубликованной в Journal of Stomatology, Oral and Maxillofacial Surgery.
Обновлено в 03:18
Политика
Кличко обжалует отмену присвоения проспектам имен Бандеры и Шухевича
Ранее Окружной административный суд Киева отменил решение горсовета о присвоении этим проспектам имен Бандеры и Шухевича.
Обновлено в 04:25
Транспорт
МВД обновляет правила регистрации транспортных средств
Фото: АГН Москва МВД России разработало проект приказа, которым изменяются правила регистрации автомобилей и мотоциклов.
Обновлено в 04:25
Политика
В Киеве задержан сын владельца Луганского ликёроводочного завода
Сам задержанный проживал в Киеве с удостоверением ветерана боевых действий.
Обновлено в 04:30
Происшествия
Сотрудники ФСБ предотвратили теракт в Саратове
Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) предотвратили теракт в Саратове, который планировал совершить член террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).
Обновлено в 03:56
Политика
Комитет ПАСЕ предложил вернуть российской делегации ее полномочия
Комитет по мониторингу Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) рекомендовал вернуть российской делегации ее права, но выдвинул ряд условий.
Обновлено в 03:48
Футбол
Сборные Ганы и Бенина сыграли вничью на Кубке африканских наций
Сборная Ганы сыграла вничью с командой Бенина в матче группового этапа Кубка африканских наций. Встреча завершилась со счётом 2:2.
Обновлено вчера в 23:45
Экономика
Гендиректор «Магнита» Ольга Наумова покидает компанию
Обновлено в 04:39
Происшествия
Двое военнослужащих погибли при десантировании в Крыму
Обновлено в 03:53
Транспорт
Водители автомобилей с грязными номерами могут лишиться прав
Водитель, который намеренно закрыл госзнак листом бумаги либо замазал его грязью или снегом, может быть оштрафован на сумму до 5 тысяч рублей или же наказан лишением прав.
Обновлено в 01:35
Экономика
В Госдуме назвали способ снизить цены на золотые слитки для россиян
Государственная дума рассмотрит законопроекты, которыми планируется повысить привлекательность инвестиций в золотые слитки у россиян.
Обновлено вчера в 13:46
Общество
Извержение вулкана Райкоке уничтожило все живое на курильском острове
«В результате извержения все живое на острове, где ранее было обилие флоры и фауны, в том числе лежбище сивучей, уничтожено», — отметил ученый.
Обновлено вчера в 20:55
Технологии
«Калашников» представил новое ружье против дронов
Самое компактное в мире «ружье» REX-2 для борьбы с беспилотными летательными аппаратами представила группа компаний «Калашников» (входит в госкорпорацию «Ростех»).
Обновлено вчера в 19:03
Общество
В Гидрометцентре рассказали о погоде в июле
Как уточнил "Российской газете" заведующий отделом долгосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра Владимир Тищенко, выше нормы температура ожидается на большей части Северо-Западного округа и на севере Приволжского округа.
Обновлено вчера в 21:00
Авто
Audi презентовала обновленный кроссовер Audi Q7
Компания Audi представила обновленный кроссовер Audi Q7.
Обновлено вчера в 21:30
Происшествия
Под Красноярском ребенок два дня провел один в доме с трупом отца
Двухлетний ребенок двое суток провел один в квартире со своим умершим отцом в городе Назарово Красноярского края.
Обновлено в 03:21
Шоу-бизнес
Юлия Савичева сделала татуировку в честь дочери
Юлия Савичева сделала татуировку в честь дочери Певица сама придумала и нарисовала эскиз для мастера.
Обновлено в 04:25
Политика
Глава OMV допустил задержку запуска «Северного потока – 2» из-за Дании
19 июня в Дании ответили на обвинения в задержке строительства трубопровода.
Обновлено в 04:22
Происшествия
Найдены следы пропавшей с миллионами рублей кассирши из Башкирии
Полиция обнаружила автомобиль кассирши из башкирского города Салават Луизы Хайруллиной, которая исчезла вместе с семьей после хищения более 20 миллионов рублей.
Обновлено вчера в 16:26
Происшествия
Семь уголовных дел возбудили против московского отравителя
Уголовные дела были возбуждены по признакам преступлений, предусмотренных статьями 158 («Кража») и 162 («Разбой») УК РФ.
Обновлено в 04:43
Происшествия
Суд продлил сестрам Хачатурян меру пресечения
Обновлено в 04:56
Шоу-бизнес
Отвергнутый Максим Виторган высказался о предательстве
Обновлено вчера в 12:18
Политика
Пушков ответил на антироссийский выпад Кикабидзе
Член Совета Федерации от Пермского края Алексей Пушков отреагировал на слова советского актера и режиссера Вахтанга Кикабидзе о политической обстановке в Тбилиси.
Обновлено в 04:28
Политика
Болгария построит ответвление «Турецкого потока» до конца 2020 года
Как сообщила спикер Народного собрания Болгарии Цвета Караянчева, в настоящий момент работы по прокладке ответвления газопровода «Турецкий поток» проходят по графику.
Обновлено в 04:13