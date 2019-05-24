Футбол
Комличенко помог «Младе» выйти в плей-офф за место в Лиге ЕвропыСоветский спорт 14:51
В ответном матче полуфинала плей-офф чемпионата Чехии за место в Лиге Европы Млада Болеслав обыграла Фастав 3:0.
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Происшествия
В центре французского Лиона прогремел взрыв
Взрыв прогремел в 17.40 по местному времени (18.40 мск) напротив булочной популярной французской сети «La brioche doree».
Обновлено в 12:53
Культура
Дочь Алсу не пришла на спецвыпуск «Голос. Дети»
За дочь певицы Алсу Микеллу Абрамову, наставником которой была Светлана Лобода, проголосовали 56,5% телезрителей.
Обновлено в 14:47
Политика
ВЦИОМ сообщил о снижении доверия Путину до минимума за 13 лет
Второе и третье места в рейтинге достойных доверия политиков с большим отставанием от президента удерживают министр обороны Сергей Шойгу (14,8%) и глава МИДа Сергей Лавров (13%).
Обновлено в 12:52
Происшествия
В афинском аэропорту задержали россиянина с 800 тысячами долларов
Гражданин России задержан в транзитной зоне международного аэропорта в Афинах при пересадке на другой рейс с крупной суммой денег, задекларированной в России, сообщил РИА Новости адвокат россиянина Яннис Лаврентиадис, попросивший не называть фамилию клиента.
Обновлено в 10:35
Хоккей
Тренер Швеции обвинил игроков из НХЛ в поражении от Финляндии
Главный тренер сборной Швеции Рикард Гренборг считает, что хоккеисты из НХЛ должны были приносить его команде победу в конце матча 1/4 финала чемпионата мира с Финляндией (4:5).
Обновлено в 03:55
Политика
В администрации Зеленского заявили об обмане со стороны депутатов Рады
Глава администрации президента Украины Андрей Богдан заявил, что депутаты обманули Владимира Зеленского перед голосованием по законопроекту о выборах.
Обновлено в 09:58
Общество
День славянской письменности: торжества прошли во всех регионах России
Российская столица сегодня стала центром торжеств Дня славянской письменности и культуры.
Обновлено в 13:46
Происшествия
Скончался депутат нижегородского Заксобрания Александр Бочкарев
Депутат Законодательного собрания Нижегородской области Александр Бочкарев скоропостижно скончался утром 24 мая, информацию о его смерти подтвердил источник РИА «Время Н». 23 мая здоровье главы нижегородского отделения «Справедливой России» резко ухудшилось и он обратился в больницу им. Н.А. Семашко.
Обновлено в 05:51
Политика
Милонов назвал ведущего НТВ средневековым мракобесом
Депутат Госдумы Виталий Милонов во время программы "Место встречи" на НТВ причислил ведущего Ивана Трушкина к "средневековым мракобесам".
Обновлено в 12:46
Политика
Гройсман намерен создать новую партию
Подавший в отставку премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что планирует создать свою партию «Украинская стратегия» для участия в досрочных выборах в Верховную раду 21 июля.
Обновлено в 13:48
Происшествия
Задержана заместитель начальника УФНС РФ по Ростовской области
В Ростове-на-Дону силовики задержали заместителя начальника УФНС по Ростовской области Ирину Александрову.
Обновлено в 07:50
Политика
Саакашвили может вернуться на Украину до конца мая
22 мая стало известно, что Саакашвили написал письмо новому президенту Украины Владимиру Зеленскому, в котором попросил о возвращении ему украинского гражданства, которого он был лишён при прежнем президенте Петре Порошенко.
Обновлено в 14:26
Футбол
Головин попал в стартовый состав «Монако» на матч с «Ниццей»
Российский полузащитник «Монако» Александр Головин попал в стартовый состав своей команды на выездной матч 38-го тура чемпионата Франции против «Ниццы».
Обновлено в 14:16
Общество
Хозяин особняка в Люксембурге Волков скрывает реальные доходы
Российская телекомпания НТВ опубликовала собственное расследование относительно деятельности и доходов Алексея Навального и его окружения.
Обновлено в 13:59
Общество
Власти Петербурга опровергли информацию о закрытии социального кафе
В СМИ в пятницу распространилась информация о том, что социальное кафе "Добродомик" якобы закрыто из-за проверки сотрудниками местной администрации.
Обновлено в 09:44
Футбол
Алексей Дюмин встретился с командой тульского «Арсенала»
24 мая Алексей Дюмин встретился с футболистами и тренерским штабом ПФК «Арсенал». Глава региона поздравил канониров с выходом в Лигу Европы.
Обновлено в 08:35
Музыка
Организаторы «Евровидения» пересмотрели итоги голосования
Организаторы музыкального конкурса «Евровидение-2019» пересмотрели итоги голосования. Об этом сообщается на сайте конкурса.
Обновлено 22 мая в 21:25
Гаджеты
OnePlus возвращает смартфоны OnePlus 7 Pro из-за рубежа в Китай
Ажиотажные продажи и дефицит OnePlus 7 Pro заставили компанию возвращать отправленные за пределы Китая смартфоны, чтобы удовлетворить спрос.
Обновлено в 14:32
Происшествия
Длинная очередь на вершину Эвереста убила туристов
Фотографию с выстроившимися в длинную очередь альпинистами опубликовал бывший непальский военнослужащий Нирма Пурья (Nirma Purja) в Twitter.
Обновлено в 10:05
Политика
Украинский патриарх-раскольник Филарет раскритиковал томос
Главные действующие лица: сам почетный патриарх-раскольник Филарет, который хочет теперь все вернуть назад, предстоятель новой украинской церкви митрополит Епифаний, который фактически взял управление этой структурой в свои руки, и Вселенский патриарх в Константинополе Варфоломей, который получил новый скандал в Киеве и пока никак не реагирует.
Обновлено в 12:55
Наука
Сигареты без фильтра являются самыми смертоносными
Люди, которые курят сигареты без фильтра, имеют двойной риск смерти от рака легких, чем другие курильщики.
Обновлено в 12:39
Общество
Синоптики пообещали июльскую жару в конце мая в Москве
Специалисты отмечают, что, по статистике, раз в четыре-пять лет в мае хотя бы один день в столице бывает с температурой воздуха выше +27 градусов, пишет агентство городских новостей «Москва».
Обновлено в 08:22
Авто
Skoda показала первый вседорожный Superb Scout
В Братиславе бы представлен универсал повышенной проходимости Skoda Scout с увеличенным клиренсом на основе модели Superb.
Обновлено в 00:30
Авто
Первую партию Renault Arkana раскупили за три часа
Первые 100 купе-кроссоверов Renault Arkana для российского рынка были куплены в онлайн-шоуруме за первые 3 часа со старта продаж.
Обновлено в 08:31
Политика
Зеленский встретился с представителями контактной группы по Донбассу
На встрече обсуждались вопросы пропавших без вести и заложников Владимир Зеленский провел встречу с представителями Киева в контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе, а также с руководством СБУ и представителями объединенного центра, в ходе которой обсуждались вопросы пропавших без вести и заложников.
Обновлено в 11:43
Происшествия
Бывший генерал СКР Никандров вышел из тюрьмы по УДО
Обновлено в 08:58
Происшествия
В Туле неизвестный расстрелял полицейского
Неизвестный расстрелял сотрудника полиции в посёлке Косая гора Тулы утром 24 мая. Полицейский получил ранения и госпитализирован.
Обновлено в 06:28