Футбол
Комличенко помог «Младе» выйти в плей-офф за место в Лиге ЕвропыСоветский спорт 14:51
В ответном матче полуфинала плей-офф чемпионата Чехии за место в Лиге Европы Млада Болеслав обыграла Фастав 3:0.
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Происшествия
Неизвестный расстрелял полицейского в Туле
Как отмечается, инцидент произошел утром 24 мая. В результате нападения полицейский был срочно госпитализирован в местную больницу.
Обновлено в 07:12
Гаджеты
Стали известны цены разных версий Redmi K20 Pro: от $375
Флагманские смартфоны Redmi K20 и Redmi K20 Pro должны быть представлены 28 мая. Предварительные продажи Redmi K20 уже начались в Китае.
Обновлено в 10:34
Музыка
Эрнст назвал победителей шоу «Голос. Дети»
Обновлено в 18:07
Авто
Renault начала в России прием заказов на лимитированную серию Arkana
Обновлено вчера в 10:12
Происшествия
Жильцов пятиэтажного дома в Москве эвакуировали из-за пожара
Огонь в кровле распространился на площадь 500 квадратных метров. Из горящего здания были эвакуированы 120 человек.
Обновлено в 18:50
Общество
Полиция начала проверку после скандала с выпускниками во Владивостоке
УМВД проводит проверку после появления в сети сообщения о "прощальной вечеринки" в школе Владивостока, где одна из учениц была в форме полицейского, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы городского УМВД России.
Обновлено в 03:26
Кино
Несмотря на скромный результат, «Аладдин» лидирует в Китае
Касса первого дня более чем вдвое превзошла результат другого ремейка «Дамбо» (12,87 млн юаней).
Обновлено в 13:14
Здоровье
Женщина боялась ослепнуть и похудела на 48 кг
Женщина отказалась от выпечки и начала правильно питаться, в результате за полгода она сбросила 48 кг, которые набрала в первый год замужества.
Обновлено в 17:00
Общество
Скончался нобелевский лауреат по физике Марри Гелл-Манн
Обладатель Нобелевской премии по физике Марри Гелл-Манн скончался в США на 90-м году жизни, сообщает пресс-служба Института Санта-Фе (штат Нью-Мексико).
Обновлено в 18:43
Общество
НТВ подготовило расследование о Навальном
Журналисты телеканала НТВ подготовили расследование, посвященное расходам и спонсорам оппозиционера и главы Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального.
Обновлено в 08:49
Происшествия
Подозреваемый в организации взрыва в Лионе попал на камеры
Ранее глава МВД Франции Кристофер Кастанер направил префектам регионов инструкции по обеспечению безопасности после взрыва в Лионе.
Обновлено в 15:43
Футбол
«Барселона» поздравила Месси с шестой «Золотой бутсой»
Обновлено в 20:02
Здоровье
Дерматовенеролог назвал безопасный срок пребывания на солнце
Заведующий отделом оказания специализированной помощи Московского научно-практического центра дерматовенерологии и косметологии столичного департамента здравоохранения, врач-дерматовенеролог Дмитрий Серов рассказал, сколько можно находиться на солнце без специальных защитных средств.
Обновлено в 18:52
Происшествия
В США виновный в громком похищении девочки получил пожизненный срок
Как сообщает телеканал, 21-летний Джейк Томас Паттерсон получил пожизненный срок по двум статьям об убийстве и 40 лет за похищение девочки.
Обновлено в 19:04
Шоу-бизнес
Настя Каменских и Потап сыграли свадьбу
Популярные исполнители Анастасия Каменских и Алексей Потапенко (Потап) стали мужем и женой 23 мая, сообщает «Утро.ру».
Обновлено вчера в 11:38
Экономика
Экспорт продукции АПК Ингушетии к 2024 году составит более $43 млн
Экспорт продукции агропромышленного комплекса (АПК) Ингушетии к 2024 году сможет составить более $43 млн.
Обновлено в 10:44
Музыка
Нетребко и Эйвазов отменили выступление на Дворцовой из-за болезни
Народная артистка России Анна Нетребко и народный артист Азербайджана Юсиф Эйвазов не примут участие в концерте «Классика на Дворцовой» по причине болезни.
Обновлено в 08:04
Музыка
Организаторы «Евровидения» пересмотрели итоги голосования
Организаторы музыкального конкурса «Евровидение-2019» пересмотрели итоги голосования. Об этом сообщается на сайте конкурса.
Обновлено 22 мая в 21:25
Происшествия
Вертолет Ми-17 разбился в Мексике
Принадлежавший Министерству военно-морского флота Мексики вертолет Ми-17 разбился в штате Сан-Луис-Потоси в центральной части страны.
Обновлено в 19:13
Происшествия
Бывший генерал СКР Никандров вышел из тюрьмы по УДО
Обновлено в 08:58
Политика
В Нидерландах Украину обвинили в крушении MH17 в Донбассе
Член Европарламента, лидер голландской партии "Форум за демократию" Тьерри Боде заявил, что группа международных специалистов по делу о крушении малайзийского Boeing-777 в Донбассе в 2014 году, при котором погибли 298 человек, провела расследование необъективно - по заказу заинтересованных лиц.
Обновлено в 17:09
Происшествия
Отсидевшего за убийство жены и тещи уфимца судят за расчленение дочери
Житель Уфы, ранее отсидевший 23 года за убийство жены и тещи, подозревается в убийстве дочери и расчленении ее тела.
Обновлено в 13:04
Авто
Седан Chevrolet Malibu вернется в Россию вместе с Ravon
Что касается хэтчбека Ravon R2, то, согласно недавно полученному Одобрению типа транспортного средства (ОТТС), его локализуют у нас в единственной версии с 1,2-литровым 84-сильным двигателем и четырехступенчатым «автоматом».
Обновлено в 10:32
Наука
Учёные разработали новый объективный метод диагностики аутизма
Ученые из Университета Уэйк-Форест разработали альтернативную диагностику, в основе которой анализ активности определенных зон мозга.
Обновлено в 02:16
Происшествия
Моряки с арестованного в Стамбуле судна возвращаются в Россию
Шесть моряков из РФ, находившиеся почти год на арестованном в Стамбуле судне Streamline, сошли на берег и отправились в Россию, сообщает российское генконсульство.
Обновлено в 18:59
Политика
Путин вручил в Кремле государственные награды
Российский лидер Владимир Путин вручил в Кремле государственные награды выдающимся россиянам и иностранцам.
Обновлено вчера в 07:43
Футбол
Вальверде: не слишком много думаю о своём будущем в «Барселоне»
Главный тренер каталонской «Барселоны» Эрнесто Вальверде сказал, что сконцентрирован только на финальном матче Кубка Испании с «Валенсией».
Обновлено в 16:22
Кино
Больше Тарантино: «Однажды в Голливуде» могут удлинить
Квентин Тарантино и монтажёр Фред Раскин очень старались успеть закончить фильм «Однажды в Голливуде» к Каннам (фильм добавили в конкурс позже, чем все остальные).
Обновлено в 04:30
Общество
Федеральный ядерный центр в Сарове закупает партию икон
Обновлено вчера в 21:12