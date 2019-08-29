Чешский клуб "Млада Болеслав", за который выступает российский форвард Николай Комличенко, согласился продать его в московский ЦСКА, сообщает "Чемпионат". Ранее о трансфере нападающего за 3,5 миллиона евро договорился "Локомотив", однако в последний момент сделка была отложена.

Комличенко перейдет из «Млада Болеслав» в ЦСКА

Все про Спорт ру

Политика Интервью Памфиловой для Associated Press вызвало медийный скандал В Центризбиркоме просят не цитировать интервью главы комиссии Эллы Памфиловой, которое 29 августа вышло на ленте агентства Associated Press.

Происшествия Число пострадавших после хлопка газа и пожара в Бийске выросло до трех Двое взрослых и ребенок пострадали в результате хлопка газа и пожара в алтайском наукограде Бийске в субботу: мужчина получил ожоги, а женщина и ребенок отравились угарным газом, сообщили ТАСС в пресс-службе Минздрава Алтайского края.

Здоровье Свердловскстат рассказал о зарплатах врачей на Урале Отмечается, что у врачей Екатеринбурга зарплата выше среднего – чуть более 78 тысяч рублей.

Здоровье В Британии предсказали миллионы смертей от устойчивости к антибиотикам Главный санитарный врач Великобритании профессор Салли Дэвис заявила, что массовое применение антибиотиков в кормах животных представляет гораздо большую угрозу для людей, чем глобальное потепление, пишет Daily Mail.

Транспорт В аэропортах Москвы задержано или отменено более 100 рейсов Более 100 рейсов задержано и отменено в трех столичных аэропортах, сообщает сервис «Яндекс.Расписания».

Общество Надвигающийся на США ураган «Дориан» усилился до четвертой категории Ураган "Дориан" достиг четвертой из пяти возможных категорий, сообщает NBC News со ссылкой на Национальный ураганный центр США.

Общество Что изменится в российских законах в сентябре 2019 года 1 сентября завершится беззаявительный перерасчет пенсий для тех, кто живет в селах.

Здоровье Медики назвали пять связанных со сном симптомов слабоумия Британские специалисты обнаружили несколько признаков слабоумия, которые связаны со сном.

Шоу-бизнес Сын Майкла Дугласа и Кэтрин Зета-Джонс всерьез напугал родителей Молодой человек не боится рисковать своей жизнью Недавно младший, 19-летний сын Майкла Дугласа — Дилан заставил родителей всерьез за него поволноваться.

Транспорт В России хотят построить новую трассу из Краснодара к Крымскому мосту Росавтодор, министерство транспорта страны и госкомпания "Автодор" не исключают шанса создания новой бесплатной скоростной трассы, которая протянется от Краснодара к Крымскому мосту.

Гаджеты Xiaomi шокировала низкой ценой на флагманы Redmi Note 8 Китайская компания Xiaomi провела презентацию новой линейки Redmi Note 8. Игровые смартфоны с отличной камерой получили неожиданно низкую цену.

Экономика «Норникель» подорожал до исторического максимума В пятницу, 30 августа, капитализация "Норникеля" (34,6% компании принадлежит структурам "Интерроса" Владимира Потанина) на Московской бирже достигла 2,6 трлн руб. Это исторический максимум с момента выхода компании в ее современном виде на биржу в 2001 г.: 2 декабря 2001г.

Политика Пушков оценил обещание нового главы МИД Украины о Донбассе Российский сенатор Алексей Пушков в своем Twitter прокомментировал обещание нового министра иностранных дел Украины Вадима Пристайко о конфликте в Донбассе.

Происшествия В аэропорту Волгограда экстренно сели три самолета Два самолета в ночь на субботу и один в субботу утром совершили экстренную посадку в волгоградском аэропорту, два из них - из-за плохого самочувствия пассажиров, сообщили РИА Новости в администрации Волгоградской области.

Кино Опубликован новый трейлер фильма «Терминатор: Темные судьбы» Вышел новый трейлер шестой части киноистории о терминаторе. Видео опубликовали на официальном канале Paramount Pictures на YouTube.

Технологии «Китайский Uber» запустит бесплатное беспилотное такси в Шанхае Компания Didi Chuxing в течение ближайших месяцев запустит сервис самоуправляемых такси.

Культура Умер петербургский художник Сергей Ковальский 30 августа в Санкт-Петербурге ушел из жизни известный художник Сергей Ковальский.

Футбол Определилось расписание матчей «Краснодара» в Лиге Европы Официальный сайт УЕФА опубликовал расписание матчей «Краснодара» в групповом этапе Лиги Европы.

Политика Бортко снялся с выборов губернатора Петербурга Депутат Госдумы от КПРФ Владимир Бортко заявил, что снимет свою кандидатуру с выборов губернатора Санкт-Петербурга.

Хоккей Вольски: Мозякин мог стать звездой в НХЛ Мозякин мог стать настоящей звездой в НХЛ, я в этом не сомневаюсь.

Общество Роскачество предупредило об опасности чипсов и картофеля фри Роскачество рассказало, какую опасность представляют чипсы и картофель фри, сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-релиз.

Политика Туск не приедет в Польшу на 80-летие начала Второй мировой войны Глава Европейского совета Дональд Туск в эфире телеканала TVN24 заявил, что не приедет в Польшу 1 сентября на памятные мероприятия по случаю 80-летней годовщины начала Второй мировой войны.

Армия и оружие В России началась разработка систем РЭБ нового поколения В России начались работы по модернизации и созданию систем РЭБ нового поколения, которые придут на смену станциям радиоэлектронной борьбы "Красуха-4" и "Ртуть-БМ".