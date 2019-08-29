Футбол

ProstoProSportProstoProSportКомличенко перейдет из «Млада Болеслав» в ЦСКА

Чешский клуб "Млада Болеслав", за который выступает российский форвард Николай Комличенко, согласился продать его в московский ЦСКА, сообщает "Чемпионат". Ранее о трансфере нападающего за 3,5 миллиона евро договорился "Локомотив", однако в последний момент сделка была отложена.
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Сколько ЦСКА заплатит за Комличенко? Инсайд «СЭ»

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В аэропорту Волгограда экстренно сели три самолета

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Фильм «Дылда» получил Гран-при кинофестиваля «Край света» на Сахалине

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30 августа в Санкт-Петербурге ушел из жизни известный художник Сергей Ковальский.
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Определилось расписание матчей «Краснодара» в Лиге Европы

Официальный сайт УЕФА опубликовал расписание матчей «Краснодара» в групповом этапе Лиги Европы.
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