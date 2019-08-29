Футбол
ProstoProSportКомличенко перейдет из «Млада Болеслав» в ЦСКА
Чешский клуб "Млада Болеслав", за который выступает российский форвард Николай Комличенко, согласился продать его в московский ЦСКА, сообщает "Чемпионат". Ранее о трансфере нападающего за 3,5 миллиона евро договорился "Локомотив", однако в последний момент сделка была отложена.
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Роман Бабаев: «Пока не готов комментировать тему Комличенко. Надеюсь, что новички будут»
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