Российский форвард Николай Комличенко после непродуктивных переговоров с клубами РПЛ вернулся в состав «Млады Болеслав» и отметил своё возвращение покером в ворота соперников из «Ческе-Будеевице» - 4:2.

Комличенко оформил покер в матче за «Младу Болеслав»

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