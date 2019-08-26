Футбол
Комличенко оформил покер в матче за «Младу Болеслав»Евро-футбол.ру вчера в 12:31
Российский форвард Николай Комличенко после непродуктивных переговоров с клубами РПЛ вернулся в состав «Млады Болеслав» и отметил своё возвращение покером в ворота соперников из «Ческе-Будеевице» - 4:2.
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Главный тренер «Млады Болеслав» считает, что Комличенко должен играть лучше, если хочет исполнить мечту
Спорт-Экспрессвчера в 20:04
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