Футбол

Комличенко оформил покер в матче за «Младу Болеслав»Евро-футбол.ру вчера в 12:31

Российский форвард Николай Комличенко после непродуктивных переговоров с клубами РПЛ вернулся в состав «Млады Болеслав» и отметил своё возвращение покером в ворота соперников из «Ческе-Будеевице» - 4:2.
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Президент России Владимир Путин и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган обсудят на встрече в Москве ситуацию на Украине и в Сирии.
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В Киеве анонсировали «много изменений» в Конституции Украины

Партия «Слуга народа» планирует внести множество изменений в Конституцию Украины, в том числе новый регламент работы депутатов украинского парламента.
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Центробанк понизил курс доллара на понедельник до 65,60 рубля

Определяемая по курсам ЦБ РФ стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро) составила 68,7635 рубля.
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Трамп: приглашение РФ на следующий саммит G7 было бы полезным

Президент США Дональд Трамп заявил, что следующий саммит G7, вероятно, пройдет в его имении в Майами.
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Армия и оружие

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российская сторона приступила к подготовке ответа Соединённым Штатам в связи с испытанием ракеты средней дальности после выхода из ДРСМД.
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Актриса Ксения Раппопорт развелась с ресторатором Дмитрием Борисовым, передает "Стархит" со ссылкой на источник в окружении пары.
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Футбол

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«Зенит» и «Порту» обсуждают возможный трансфер защитника Йордана Осорио. Об этом сообщил комментатор «Матч ТВ» Нобель Арустямян.
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Мбаппе выбыл на четыре недели из-за травмы бедра

Форвард получил травму в матче 3-го тура лиги 1 против «Тулузы» (4:0) и покинул поле в середине второго тайма.
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