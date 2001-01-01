Футбол
Комличенко сделал покер в матче чемпионата ЧехииSports.ru 12:46
Нападающий «Млада-Болеслава» Николай Комличенко забил 4 гола в матче чемпионата Чехии с «Ческе Будеевице» (4:2). После этого на счету 24-летнего игрока стало 5 голов в 4 играх, он вышел на второе место в списке бомбардиров.
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