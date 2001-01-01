Российский нападающий «Млады Болеслав» Николай Комличенко оформил покер в матче чемпионата Чехии по футболу. "Млада Болеслав" смогла одержать волевую победу над "Динамо" из Ческе Будеёвице со счетом 4:2. В составе соперников отличились Лукаш Провод и Патрик Брандтнер.

Футбол Отец Ансу Фати: «„Реал“ предложил нам лучшие финансовые условия» Бори Фати, отец 16-летнего форварда «Барселоны» Ансу Фати, который 25 августа дебютировал за основной состав каталонцев, признался, что у его сына были предложения от других испанских клубов.

Космос «Союз МС-13» перестыковался к другому модулю МКС Транспортный пилотируемый корабль «Союз МС-13» успешно перестыковался со служебного модуля «Звезда» на малый исследовательский модуль «Поиск» российского сегмента Международной космической станции (МКС).

Политика Трамп предлагал сбрасывать на ураганы ядерные бомбы Президент США Дональд Трамп несколько раз высказывал идею бороться с ураганами с помощью ядерных бомб.

Политика Кравчук рассказал, как референдум повлиял на признание Украины в мире Украину не признало ни одно государство в мире, когда она объявила о независимости, однако ситуация изменилась после референдума в 1991 году, заявил первый президент Украины Леонид Кравчук в эфире телеканала NewsOne.

Общество Назван единственный регион России, где не будет дефицита мужчин Чукотка является единственным российским регионом, где в долгосрочной перспективе мужчин по-прежнему будет больше, чем женщин, передает РИА "Новости".

Технологии Как избавиться от мышей? Проверенные методы борьбы Если к вам на дачу пришли мыши, то ждите появления второй волны гостей — одичалых кошек, лис и змей.

Футбол «Спартак» переиграл «Крылья Советов» в матче РПЛ Самарские «Крылья Советов» на своем поле уступили московскому «Спартаку» в матче седьмого тура Российской Премьер-лиги (РПЛ).

Происшествия В Геленджике полиция проверит данные об избиении мужчины казаками В городе-курорте Геленджик правоохранители начали проверку заявления местного жителя о побоях якобы нанесенных ему группой казаков, сообщили сегодня в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Политика СПЧ подготовил два варианта амнистии по случаю 75-летия Победы Федотов отметил, что сейчас, когда полным ходом идет работа над новым Кодексом об административных правонарушениях, следует сконцентрировать усилия на включении в него общих норм, касающихся административной амнистии, чтобы в последующем было проще добиваться ее объявления.

Происшествия В тюменской больнице отказались помогать пациентке с отеком легких Сотрудники Следственного управления СКР по Тюменской области начали доследственную проверку после сообщений о том, что в "Западно-Сибирском медицинском центре ФМБА России" не приняли привезенную с отеком легких девушку из-за того, что до конца врачебной смены оставалось пять минут.

Происшествия Шеверда покидает пост министра лесного комплекса Иркутской области Сергея Шеверду обвинили в превышении должностных полномочий при организации санитарных рубок леса в заказнике "Туколонь" на севере Иркутской области.

Армия и оружие Новый самолет на замену Ан-2 «Кукурузник» создадут в России Как сообщил РИА Новости источник в авиапроме, решение о судьбе ТВС-2ДТС, а также о том, какие его технологические особенности будут использованы при создании нового самолета, примут в сентябре.

Авто Китайский автопроизводитель запустил продажи дешевого аналога Camry В России модель GA6 появится в 2020 году. Nation News сообщало, что Toyota Camry стала самой продаваемой среди модельного ряда компании.

Экономика «Почта России» попросила ₽85 млрд на создание «Центров притяжения» На свою реформу "Почта России" просит выделить из бюджета около 85 млрд руб. Из них 66,4 млрд руб. предполагается направить на техническую модернизацию и дооснащение отделений почтовой службы, 10,8 млрд руб. — на проведение капитального ремонта, еще 7,7 млрд руб. — на расширение площадей отделений.

Происшествия В Екатеринбурге пять человек пострадали в страшном ДТП Около 18:40 столкнулись Volkswagen Touareg, Daewoo Nexia и Mazda. Как сообщает E1.RU, ранены пять человек.

Общество Телефонные мошенники придумали новый способ кражи денег у россиян Обман заключается в том, что мошенники звонят интересующимся инвестициями россиянам и представляются от имени того или иного известного эксперта, тем самым вызывая доверие у собеседника.

Политика Второй пакет санкций против России по делу Скрипалей вступил в силу Ранее Госдепартамент США официально подтвердил введение второго пакета санкций против России по делу Скрипалей, которые вступят в силу «предположительно 19 августа или около того» и будут действовать минимум 12 месяцев.

Общество В России предложили наказывать хозяев за нападение собак на людей В России предложили ввести уголовное наказание за нападение на человека собаки опасной породы, которую хозяева выгуливали не по правилам.

Единоборства Боксер Ковалев нокаутировал британца и защитил титул чемпиона мира Боксерский поединок между Сергеем Ковалевым (Россия) и Энтони Ярдом (Великобритания) завершился победой россиянина, который защитил титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в весовой категории до 79,38 кг, сообщают информационные агентства.

Политика В Абхазии признаны состоявшимися выборы президента В Абхазии признаны состоявшимися выборы президента республики.