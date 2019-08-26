Футбол
Комличенко оформил покер в чемпионате ЧехииНева Спорт вчера в 13:00
Российский нападающий «Млады Болеслав» Николай Комличенко оформил покер в матче чемпионата Чехии по футболу. "Млада Болеслав" смогла одержать волевую победу над "Динамо" из Ческе Будеёвице со счетом 4:2. В составе соперников отличились Лукаш Провод и Патрик Брандтнер.
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Главный тренер «Млады Болеслав» считает, что Комличенко должен играть лучше, если хочет исполнить мечту
Спорт-Экспрессвчера в 20:04
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