Футбол
Комличенко сделал покер в матче чемпионата ЧехииSports.ru вчера в 12:46
Нападающий «Млада-Болеслава» Николай Комличенко забил 4 гола в матче чемпионата Чехии с «Ческе Будеевице» (4:2). После этого на счету 24-летнего игрока стало 5 голов в 4 играх, он вышел на второе место в списке бомбардиров.
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Главный тренер «Млады Болеслав» считает, что Комличенко должен играть лучше, если хочет исполнить мечту
Спорт-Экспрессвчера в 20:04
Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 01:58, Ашберн
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Обновлено вчера в 21:55
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Треть россиян считает свою страну лучшей в цирковом искусстве
Треть россиян (33%) считает свою страну лучшей в цирковом искусстве, на втором месте - Китай (его считают лучшим 19% россиян), а на третьем - Франция (11%), свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Обновлено вчера в 20:37
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Стало известно, что сегодня вечером актера Олега Меньшикова экстренно госпитализировали в одну из московских клиник.
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Доходность 10-летнего бенчмарка ОФЗ-26224 опустилась на 2 бп, до 7,18% – самого низкого уровня для 10-летних ОФЗ с момента распродажи на рынке ОФЗ в апреле прошлого года.
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Кит Харрингтон сыграет в «Вечных» киновселенной Marvel
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Журналистка, светский обозреватель Божена Рынска ждет ребенка от Игоря Малашенко.
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Специалисты сделали из старенького автомобиля эффектный рестмод, получивший название Ponderosa и новые силовые установки.
Обновлено вчера в 10:06
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Росстат рассказал, сколько в России женщин на тысячу мужчин
По данным ведомства, в текущем году на 1 тысячу мужчин приходится 1154 женщины, к 2036 году это соотношение будет 1 тысяча к 1128.
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Федотов отметил, что сейчас, когда полным ходом идет работа над новым Кодексом об административных правонарушениях, следует сконцентрировать усилия на включении в него общих норм, касающихся административной амнистии, чтобы в последующем было проще добиваться ее объявления.
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Дубль Ибрагимовича не помог «Гэлакси» обыграть «Лос-Анджелес»
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Экономика
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Аутсайдерами рейтинга стали Ингушетия, Чечня и Дагестан.
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Экономика
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"Почта России" попросила выделить из бюджета почти 85 миллиардов рублей для преобразования своих отделений в подобие алкогольных магазинов, аптек, МФЦ, образовательных и медицинских учреждений, пишет газета "Известия".
Обновлено вчера в 22:01
Политика
Меркель призвала провести встречу в нормандском формате в Париже
Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что Германия и Франция стремятся к проведению встречи в нормандском формате по Украине в ближайшее время, она должна быть проведена в Париже.
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Специалисты нашли признаки монтажа в аудиозаписи, на которой якобы глава пресс-службы правительства Иркутской области Ирина Алашкевич грубо высказывается о жителях Тулуна.
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