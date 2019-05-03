Футбол
Комличенко оформил дубль в матче чемпионата ЧехииMetaratings 14:53
«Млада Болеслав» разгромила клуб «Теплице» в матче первого тура плей-офф чемпионата Чехии за право сыграть в Лиге Европы. В выездном для себя поединке «Млада Болеслав» отправила в ворота соперника восемь безответных мячей. Российский форвард гостей Николай Комличенко отметился двумя забитыми мячами.
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 15:16, Ашберн
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