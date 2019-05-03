Футбол

Комличенко оформил дубль в матче чемпионата ЧехииMetaratings 14:53

«Млада Болеслав» разгромила клуб «Теплице» в матче первого тура плей-офф чемпионата Чехии за право сыграть в Лиге Европы. В выездном для себя поединке «Млада Болеслав» отправила в ворота соперника восемь безответных мячей. Российский форвард гостей Николай Комличенко отметился двумя забитыми мячами.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Комличенко оформил дубль в ворота «Теплице». «Млада Болеслав» победила со счетом 8:0

Sport24.ru14:54

«Млада Болеслав» забила восемь мячей, у Комличенко дубль

Евро-футбол.ру14:50

Футболисты «Млада-Болеслава» разгромили «Теплице», Комличенко отличился дублем

RT на русском15:03

Дубль Комличенко помог «Младе» разгромить «Теплице»

Спорт-Экспресс14:38

Дубль Комличенко помог «Младе Болеслав» разгромить «Теплице» — 8:0

Чемпионат14:27

Российский форвард продолжает покорять Чехию: Комличенко оформил дубль в очередном матче

Sport.ru14:59

«Млада Болеслав» разгромила «Теплице» со счетом 8:0, Комличенко оформил дубль

Бомбардир.ру14:41
Показать все источники
Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 15:16, Ашберн
Авто

Новый кроссовер Hyundai Venue за 700 тыс. рублей добрался до дилеров

Обновлено в 03:54
Армия и оружие

Кедми назвал смехотворным план НАТО по ведению войны с Россией

План НАТО по ведению сухопутной войны с Россией на востоке Европы не выдерживает критики и над ним «нельзя даже смеяться», заявил израильский эксперт экс-глава спецслужбы «Натив» Яков Кедми.
Обновлено в 08:17
Происшествия

СМИ сообщили о задержании 20 человек на хип-хоп-фестивале в Лужниках

В результате столкновений посетителей хип-хоп-фестиваля Hip-Hop MayDay с полицией 20 человек задержаны, на них составлены административные протоколы.
Обновлено в 14:41
Политика

В Крыму отказались пускать Зеленского в его квартиру

Первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс назвал условие, при котором избранный президент Украины Владимир Зеленский сможет воспользоваться семейной квартирой в Ливадии, передает РИА "Новости".
Обновлено в 09:58
Общество

В кинотеатре Воронежской области детям запретили смотреть «Мстителей»

Сотрудники кинотеатра «Родина» в Павловске отказывались пускать детей на американский фильм о супергероях «Мстители: Финал».
Обновлено в 08:33
Футбол

«Спартак» отправился в Екатеринбург на матч с «Уралом»

Футболисты московского «Спартака» отправились в Екатеринбург, где сыграют с «Уралом» в рамках 27-го тура Российской Премьер-Лиги.
Обновлено в 07:52
Экономика

Путин поручил кабмину ввести налоговый вычет за оздоровительные услуги

Президент России Владимир Путин потребовал от правительства ко 2 декабря разработать и внести в Госдуму законопроекты, позволяющие получать налоговый вычет за оздоровительные услуги.
Обновлено в 07:01
Спорт

Семеня победила на дистанции 800 м на этапе Бриллиантовой лиги

Южноафриканская бегунья Кастер Семеня победила на дистанции 800 метров на первом этапе Бриллиантовой лиги в Дохе (Катар).
Обновлено в 13:48
Происшествия

На Кубани пять человек погибли в ДТП

ДТП с участием двух легковушек произошло на Кубани, после столкновения автомобили загорелись, пять человек погибли, сообщил в пятницу РИА Новости представитель Госавтоинспекции МВД России.
Обновлено в 12:49
Политика

Коломойский назвал конфликт на Донбассе гражданской войной

Коломойский добавил, что в стране есть два конфликта – горячий и холодный.
Обновлено в 03:30
Шоу-бизнес

Семья Алсу прокомментировала скандал в финале «Голоса»

По результатам голосования, выиграла Микелла Абрамова.
Обновлено в 06:59
Шоу-бизнес

Принц Гарри уедет от Меган Маркл накануне родов

По слухам, Маркл не появлялась на публике уже два месяца, а парковка их загородной резиденции давно закрыта.
Обновлено вчера в 23:00
Политика

В ДНР образовались очереди из желающих получить паспорт РФ

Огромная очередь из желающих подать заявление на оформление паспорта гражданина РФ образовалась возле здания республиканской миграционной службы МВД самопровозглашенной Донецкой Народной Республики в пятницу, 3 мая.
Обновлено в 04:17
Кино

Пиратскую версию новых «Мстителей» показали по телевидению

Через день после официальной премьеры картины «Мстители: Финал» в кинотеатрах, оператор кабельного телевидения Orient Cable на Филиппинах выпустил в эфир пиратскую версию блокбастера в плохом качестве.
Обновлено вчера в 12:31
Политика

Трамп оценил свой разговор с Путиным

Обновлено в 13:36
Происшествия

В Крыму воздушный шар с ребенком унесло ветром в сторону моря

Обновлено в 03:55
Спорт

В Ростове умер чемпион Европы по бодибилдингу

Обновлено в 10:40
Транспорт

В Амстердаме введут полный запрет на автомобили на дизеле и бензине

Городские власти Амстердама приняли решение о полном запрете на въезд в город машин и мотоциклов с бензиновыми и дизельными двигателями к 2030 году, сообщает газета The Guardian.
Обновлено в 09:10
Шоу-бизнес

Влад Топалов попал в ДТП по пути в аэропорт

2 мая Топалов сообщил, что попал в ДТП по пути в аэропорт.
Обновлено вчера в 13:57
Происшествия

Чемпионка Европы по художественной гимнастике сбила пешехода в Москве

Чемпионка Европы по художественной гимнастке Диана Боциева попала в ДТП в центре столицы.
Обновлено в 14:00
Энергетика

Reuters узнал о просьбе «Транснефти» сократить добычу нефти в России

«Транснефть» направила в крупнейшие российские нефтекомпании просьбу сократить добычу нефти на 900 000 т до 7 мая.
Обновлено в 14:59
Происшествия

Реконструктор погиб в Подмосковье после случайного выстрела

«Интерфакс» со ссылкой на осведомленный источник сообщил, что погибший взял у знакомого охолощенный пистолет ТТ и случайно выстрелил в себя сам.
Обновлено в 13:44
Происшествия

В Оренбургской области загорелись шесть домов

Шесть жилых домов загорелись от пала сухой травы на окраине Орска в Оренбургской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Обновлено в 12:01
Общество

Петербуржцы делятся фотографиями «первого майского» снега

Обновлено в 05:48
Авто

Обновленный внедорожник Jeep Compass получит 1,3-литровый мотор

Напомним, в рамках недавнего автосалона в Женеве состоялась премьера гибридной комплектации, где использовали аналогичный 1,3-литровый мотор.
Обновлено в 11:40
Авто

Из старинного ГАЗ-66 собрали внедорожный пикап

Жители Грузии решили дать советскому грузовику ГАЗ-66 второй шанс на жизнь.
Обновлено в 07:09
Политика

В кабмине опровергли данные о родственниках Медведевой в «Мираторге»

В пресс-службе правительства России опровергли сообщения о родственных связях между супругой российского премьера Светланой Медведевой и руководителями холдинга «Мираторг» Виктором и Александром Линниками.
Обновлено в 10:01
Происшествия

Организаторы первомайского шествия обратились в СК и прокуратуру

Организаторы «оппозиционного» первомайского шествия, которое разогнала полиция, попросили СК и прокуратуру проверить законность действий полицейских и представителей Смольного.
Обновлено в 14:21
Технологии

Pornhub заинтересовался покупкой Tumblr

Компания Pornhub, владеющая крупнейшим порносайтом, заинтересовалась покупкой сервиса блогов Tumblr.
Обновлено в 05:01
Технологии

Facebook планирует платить пользователям за просмотр рекламы

Соцсеть Facebook рассматривает возможность создания собственной криптовалюты, чтобы выплачивать пользователям вознаграждения за просмотр рекламы.
Обновлено в 11:35
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Николай Николаевич Комличенко
Российский футболист
Российский футболист, нападающий чешского клуба «Млада-Болеслав».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Млада-Болеслав
Чешский футбольный клуб
Чешский футбольный клуб из одноименного города. Выступает в Первой Лиге.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное