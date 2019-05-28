Футбол
Комличенко назван лучшим легионером чемпионата ЧехииMetaratings вчера в 16:43
Форвард «Млады Болеслав» и сборной России Николай Комличенко стал лучшим бомбардиром чемпионата Чехии. Также Комличенко назван лучшим легионером чешского чемпионата. Церемония награждения прошла 27 мая.
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Комличенко стал лучшим бомбардиром чемпионата Чехии и получил приз лучшего легионера
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Комличенко стал лучшим бомбардиром чемпионата Чехии и признан лучшим легионером
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Комличенко – лучший легионер, лучший нападающий и второй лучший игрок чемпионата Чехии
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