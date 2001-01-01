Футбол
Комличенко назван лучшим легионером чемпионата ЧехииMetaratings 16:43
Россия—
Чехия
3 – 2
победа по буллитам
Хоккей, ЧМ по хоккею 2019
Матч за третье место, вчера
Михаил Григоренко
|13'
|14'
Михал Ржепик
|19'
Доминик Кубалик
Артём Анисимов
|21'
Никита Гусев
|70'
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Форвард «Млады Болеслав» и сборной России Николай Комличенко стал лучшим бомбардиром чемпионата Чехии. Также Комличенко назван лучшим легионером чешского чемпионата. Церемония награждения прошла 27 мая.
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Автоматически обработано 7259 источников, обновлено в 18:32, Ашберн
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