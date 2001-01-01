Футбол

Комличенко назван лучшим легионером чемпионата ЧехииMetaratings 16:43

Россия
Чехия
3 – 2
победа по буллитам
Хоккей, ЧМ по хоккею 2019
Матч за третье место, вчера
Михаил Григоренко
13'
14'
Михал Ржепик
19'
Доминик Кубалик
Артём Анисимов
21'
Никита Гусев
70'
Показать детали
Скрыть
Форвард «Млады Болеслав» и сборной России Николай Комличенко стал лучшим бомбардиром чемпионата Чехии. Также Комличенко назван лучшим легионером чешского чемпионата. Церемония награждения прошла 27 мая.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Комличенко признан лучшим бомбардиром и лучшим легионером чемпионата Чехии

Матч ТВ16:15

Комличенко стал лучшим бомбардиром чемпионата Чехии и получил приз лучшего легионера

Советский спорт16:07

Николай Комличенко: самый ожидаемый дебютант сборной России

LoginCasino.com07:24

Комличенко стал лучшим бомбардиром и лучшим легионером чемпионата Чехии

Чемпионат15:46

Комличенко – лучший легионер, лучший нападающий и второй лучший игрок чемпионата Чехии

Sports.ru16:42

Экс-тренер «Зенита» обвинил Комличенко в звездной болезни

Нева Спорт06:41

Комличенко стал лучшим бомбардиром чемпионата Чехии и признан лучшим легионером

Спорт-Экспресс15:56
Показать все источники
Автоматически обработано 7259 источников, обновлено в 18:32, Ашберн
Футбол

«Челси» прилетел в Баку на финал Лиги Европы. Видео

"Челси" прибыл в Баку, сообщает официальный Твиттер клуба. Команде предстоит сыграть финальный матч Лиги Европы против "Арсенала".
Обновлено в 17:08
Транспорт

Neue Zürcher Zeitung (Швейцария): почему в Москве процветает каршеринг? (Neue Zürcher Zeitung)

На московском рынке — одном из самых привлекательных во всем мире — работают более десяти компаний.
Обновлено в 18:09
Политика

Путин поздравил пограничников с профессиональным праздником

Военнослужащих, гражданский персонал и ветеранов Пограничной службы ФСБ России поздравил президент Владимир Путин.
Обновлено в 16:59
Энергетика

Белоруссия вернула России более 80 тыс. тонн загрязненной нефти

По состоянию на 27 мая Белоруссия вернула России более 80 тыс. тонн непригодного для использования сырья, сообщает пресс-служба белорусского концерна «Белнефтехим».
Обновлено в 05:11
Хоккей

Кузнецов отреагировал на опубликованное с ним и наркотиками видео

Игрок сборной России по хоккею Евгений Кузнецов отреагировал на опубликованное видео, где перед ним рассыпан подозрительный белый порошок, передает "Спорт-Экспресс".
Обновлено в 16:31
Армия и оружие

Израиль атаковал ракетную установку в Сирии

Обновлено в 15:18
Политика

Тимошенко поддержала решение Зеленского о роспуске Рады

Обновлено в 16:44
Происшествия

Заключенные устроили бунт в одесской колонии

Издание «Думская» сообщает, что жертв в ходе бунта в Южной исправительной колонии общего режима № 51 в Одессе нет, информация о захвате заложников оказалась ложной.
Обновлено в 05:49
Наука

Скворцова рассказала о новых методах лечения рака

В России разрабатываются новые методы диагностики онкологических заболеваний на основе жидкостной биопсии, сообщила министр здравоохранения Вероника Скворцова.
Обновлено в 16:07
Авто

В Набережных Челнах открыли завод каркасов кабин «КамАЗа» и Daimler

В Набережных Челнах автопроизводители «Камаз» и Daimler торжественно открыли новый завод по производству каркасов кабин для грузовиков.
Обновлено в 09:42
Здоровье

Составлен список самых бесполезных советов врачей

Эксперты составили список распространенных советов врачей пациентам, которые переоценены и не несут реальной пользы для здоровья.
Обновлено в 18:13
Происшествия

Самолеты «Аэрофлота» задерживают в Париже для проверки

В понедельник авиакомпания "Аэрофлот" задержала два рейса из Парижа в Москву из-за проверки анонимного сообщения, поступившего в аэропорт имени Шарля де Голля, передает "Интерфакс".
Обновлено в 13:43
Политика

Михаил Галустян попал в базу «Миротворца»

Обновлено в 15:10
Кино

Шарик загипнотизировал Печкина в новой серии «Простоквашино»

В 15-й серии мультсериала «Простоквашино» пёс Шарик проводит научные эксперименты с гипнозом. Лучше всех ему поддался почтальон Печкин.
Обновлено в 04:27
Шоу-бизнес

Ксения Собчак рассказала, как порадовал ее двухлетний сын

Двухлетний малыш знает, как порадовать свою маму, чтобы поднять ей настроение на весь день.
Обновлено в 06:48
Шоу-бизнес

Поклонники не узнали потолстевшего Бориса Корчевникова

После очередного выпуска передачи "Судьба человека", в которой Корчевников занимает пост ведущего, многие фанаты обратили внимание на перемены во внешности звезды.
Обновлено в 14:40
Политика

Против Порошенко завели четвертое уголовное дело

В отношении экс-президента Украины Петра Порошенко завели четвертое уголовное дело.
Обновлено в 09:42
Армия и оружие

Военный эксперт заявил об «уязвимости» С-500

Обновлено в 17:50
Политика

Прокурора Дагестана предложили на пост прокурора Москвы

Обновлено в 17:20
Армия и оружие

Беспилотник ВСУ скинул гранату на жилой дом, заявили в ДНР

Обновлено в 17:56
Футбол

Жиго поблагодарил болельщиков «Спартака» за поддержку

Защитник «Спартака» Самуэль Жиго поблагодарил болельщиков московской команды за поддержку на протяжении сезона.
Обновлено в 14:03
Политика

Парламент Австрии вынес вотум недоверия канцлеру

Парламент Австрии вынес вотум недоверия канцлеру Себастьяну Курцу и возглавляемому им правительству, передает Krone Zeitung.
Обновлено в 10:40
Шоу-бизнес

Мария Горбань сняла эротический клип для мужа

Актриса устроила съемки под водой. Мария Горбань сейчас с мужем Кириллом Зоткиным и дочерью отдыхают в Крыму.
Обновлено в 17:01
Футбол

Прядкин ответил на вопрос о расширении РПЛ

Ранее президент ЦСКА Евгений Гинер поднял вопрос о возможном расширении РПЛ на исполкоме РФС.
Обновлено в 06:52
Шоу-бизнес

Сын Наташи Королевой закрутил роман с моделью из «Дома-2»

Сын певицы Наташи Королевой и танцовщика Сергея Глушко Архип перестал скрывать свою девушку, сообщает "Рен ТВ".
Обновлено в 11:15
Музыка

Дочь Алсу прокомментировала шоу «Голос. Дети»

Позже в спецвыпуске шоу было объявлено, что все девять участников, в том числе дочь певицы Алсу Микелла Абрамова, получат по 1 млн руб. Победителями стали Микелла Абрамова, Нино Чеснер, Ержан Максим, Валерий Кузаков, Роберт Багратян, Анастасия Сисаури, Рената Таирова, Михаил Григорян, Мариам Абделькадер.
Обновлено вчера в 14:29
Кино

Опубликованы видео с реакцией актеров на финал «Игры престолов»

Телеканал HBO опубликовал документальный фильм о съемках сериала «Игра престолов».
Обновлено в 12:06
Происшествия

В Хакасии глава района напал на журналиста «России 24»

Глава Ширинского района Хакасии Сергей Зайцев напал на корреспондента телеканала "Россия 24". Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 19:58
Политика

Коломойский призвал Зеленского объявить дефолт в Украине

Украинский олигарх Игорь Коломойский призвал своего попечителя президента Украины Владимира Зеленского в преть отказаться от финансовой помощи МВФ (Международного валютного фонда).
Обновлено вчера в 11:09
Происшествия

Неизвестный открыл стрельбу в Вашингтоне

Шесть человек, среди которых подросток, получили ранения в результате стрельбы в столице США. Об этом 27 мая сообщила полиция Вашингтона.
Обновлено в 16:29
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Николай Николаевич Комличенко
Российский футболист
Российский футболист, нападающий чешского клуба «Млада-Болеслав».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное