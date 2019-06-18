Футбол
Комличенко назвал футболиста, с которым бы хотел провести 24 часаМатч ТВ 14:59
Российский нападающий чешского клуба «Млада Болеслав» Николай Комличенко назвал футболиста, с которым бы хотел провести 24 часа.
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Автоматически обработано 7290 источников, обновлено в 17:00, Вашингтон
Общество
Работы получивших 0 баллов на ЕГЭ астраханских учеников проверили
«Работы одиннадцатиклассников, которые на ЕГЭ по профильной математике в Астраханской области получили нулевые баллы из-за неправильного оформления, проверены», — цитирует РИА Новости ведомство.
Обновлено в 14:57
Армия и оружие
«Адмирал Горшков» прошел Панамский канал
Обновлено в 08:13
Энергетика
Правительство объяснило сообщения о росте оптовых цен на бензин
Ранее сообщалось, что, по данным Росстата, оптовые цены на бензин в России в мае выросли на 17,5 процента по сравнению с предыдущим месяцем.
Обновлено в 14:57
Авто
Марку Hummer возродят ради электрокаров
Что же касается самого Hummer, то гражданские автомобили под этим брендом не производятся с 2010 года, однако права на марку по-прежнему принадлежат General Motors.
Обновлено вчера в 10:47
Политика
Лавров посоветовал послу Швейцарии поговорку на случай санкций
Министр иностранных дел России Сергей Лавров в шуточной форме напомнил послу Швейцарии в РФ Иву Россье русскую пословицу, которая может пригодиться, если он попадет под санкции.
Обновлено в 16:34
Политика
В Чечне восстановят самолет советских космических экипажей
Руководитель Центра Павел Власов поблагодарил Кадырова за поддержку в этом вопросе.
Обновлено в 15:24
Происшествия
В Испании обезвредили банду, поставлявшую секс-рабынь с Украины
С 2015 года жертвами сексуальной эксплуатации стали более 200 женщин – в основном украинки, а также румынки, болгарки и молдаванки, говорится в сообщении полиции.
Обновлено в 14:22
Происшествия
Кандидат в депутаты Мосгордумы заявила о нападении на своих помощниц
Кандидат в депутаты Мосгордумы, олимпийская чемпионка и телеведущая Мария Киселева в Facebook сообщила о нападении на своих помощниц.
Обновлено в 16:22
Происшествия
ОНК: Кокорин попросил, чтобы его поместили в одну колонию с братом
Футболист Александр Кокорин попросил помочь отправить его отбывать наказание в одну колонию с братом Кириллом, сообщил во вторник РИА Новости ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Иван Мельников.
Обновлено в 15:47
Авто
Новую Toyota Supra раскупили в России за 4 часа
В России практически мгновенно раскупили все новые Toyota Supra. С момента открытия продаж до полного Sold Out прошло всего 4 часа.
Обновлено в 16:27
Финансы
Кудрин назвал сверхострую проблему России
Проблема бедности в России стала сверхострой. Об этом в своем Twitter заявил председатель Счетной палаты Алексей Кудрин.
Обновлено в 16:54
Футбол
Де Лигт отказался переходить в «Барселону»
Защитник «Аякса» Маттей Де Лигт отверг предложение о переходе в «Барселону», несмотря на то, что клубы согласовали условия трансфера, уверяет Cadena SER.
Обновлено в 14:42
Футбол
«Зенит» провел первую тренировку на сборе в Австрии
Петербургский «Зенит» продемонстрировал фрагмент первой тренировки на сборе в Австрии.
Обновлено в 14:55
Происшествия
Россияне и грузины устроили массовую драку в Стамбуле
В Стамбуле произошла массовая драка, в результате которой россиянин получил ножевое ранение.
Обновлено в 08:43
Технологии
Пассажиры смогут ставить свою музыку в «Яндекс.Такси»
«Совсем скоро в "Яндекс.Такси" вы сможете включать любимые треки на "Яндекс.Музыке" во время поездки и слушать их через аудио-систему автомобиля», — написал Шулейко.
Обновлено в 12:36
Армия и оружие
Представитель ДНР сообщил, что украинцы открыли огонь по посёлку Ясное
Обновлено в 12:55
Общество
В Промсвязьбанке заявили о пропаже арестованных картин Ананьева
По информации Промсвязьбанка, после проверки судебными приставами имущества Ананьева в музее «выяснилось, что арестованные произведения таких авторов как Георгий Нисский, Исаак Бродский, Александр Дейнека, Александр Герасимов, стоимость которых достигает сотен миллионов рублей, были сняты с экспозиции».
Обновлено в 15:21
Происшествия
Киркоров рассказал о «жесткой посадке» самолета, на котором он летел
Известный российский исполнитель Филипп Киркоров заявил, что самолет, на котором он летел вместе со своими детьми, совершил «жесткую посадку».
Обновлено в 15:08
Авто
Самые «молодые» автомобили с пробегом продают в Чечне
Самые «молодые» автомобили перепродаются в Чечне, Москве и Татарстане – там их средний возраст не превышает и 9 лет.
Обновлено в 03:50
Общество
Минтруд назвал регионы с самым молодым и самым возрастным населением
Самыми молодыми регионами страны названы Чеченская Республика и Республика Тыва.
Обновлено в 13:31
Музыка
Пугачева даст второй юбилейный концерт
Известно, что певица дала один единственный концерт в Москве и даже отказалась выступать в Питере. Однако она решила дать еще один концерт.
Обновлено в 13:40
Общество
Предложение убрать клетки из судов шокировало главного пристава Москвы
Предложение убрать клетки или «аквариумы» для подсудимых стало «шоком» для Службы судебных приставов.
Обновлено в 15:28
Экономика
Медведев предложил адресно увеличить детские пособия
"Речь идет об историческом пособии этом, очень маленьком, в 50 рублей, которое выплачивают семьям с детьми от полутора до трех лет", — рассказал Медведев на совещании, где обсуждалось реформирование системы выплат по уходу за ребенком.
Обновлено в 07:51
Музыка
Чичерина сообщила о травле из-за песни о Захарченко
Обновлено в 10:14
Шоу-бизнес
Сестра Алибасова обвинила Шукшиных в отравлении продюсера
Обновлено в 09:40
Футбол
«Милан» намерен отказаться от участия в Лиге Европы в следующем сезоне
«Милан» намерен отказаться от участия в Лиге Европы в следующем сезоне, сообщает Corriere della Sera.
Обновлено в 14:18
Общество
Для любителей ходить в лес в России ввели новый штраф
Поправки дополняют статью 8.32 о штрафах за нарушение правил пожарной безопасности в лесах.
Обновлено в 04:32
Политика
Против Порошенко возбудили пятое уголовное дело
«Друзья, информирую, что сегодня Государственное бюро расследований начало пятое уголовное производство в отношении Порошенко и Парубия в связи с фальсификацией ими документов о формировании в 2016 году коалиции депутатских фракций и незаконного назначения кабинета министров», — написал Портнов в своём Telegram-канале.
Обновлено в 15:31