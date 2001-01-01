Футбол

Комличенко может стать игроком «Гента»Матч ТВ 14:24

Контракт игрока с чешской командой рассчитан до лета 2022 года. В минувшем сезоне Комличенко стал лучшим бомбардиром чемпионата Чехии. Его 28 забитых мячей стали рекордными в истории лиги.
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«Гент» интересуется Комличенко

Советский спорт14:21

СМИ: Комличенко может продолжить карьеру в Бельгии

RT на русском14:57

«Чемпионат»: «Гент» интересуется Комличенко

Sports.ru14:38

Комличенко может стать игроком «Гента»

Матч ТВ14:24

Комличенко может продолжить карьеру в «Генте»

Soccer.ru14:14

«Гент» проявляет интерес к Николаю Комличенко

Спорт день за днем14:11

Комличенко может перейти в «Гент»

Чемпионат13:45
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Автоматически обработано 7295 источников, обновлено в 16:58, Вашингтон
Здоровье

Врачи подозревают Алибасова в инсценировке отравления

Врач-гастроэнтеролог, доктор медицинских наук Виталий Румянцев в беседе с сайтом kp.ru заявил, что продюсера Бари Алибасова не могли выписать так скоро, если поставленный ему диагноз был верен.
Обновлено вчера в 18:38
Происшествия

Полиция назвала число пострадавших от действий московского отравителя

От действий мужчины, подозреваемого в отравлении жителей Москвы газировкой, пострадали не менее 10 человек.
Обновлено в 15:45
Экономика

Власти Петербурга: специнвестконтракт с Hyundai рассчитан до 2027 года

Специальный инвестиционный контракт (СПИК) Hyundai Motor, подписанный ранее с Минпромторгом РФ и правительством Санкт-Петербурга, рассчитан до 2027 года.
Обновлено в 14:01
Политика

Экс-президента Армении Кочаряна арестовали

Апелляционный суд Армении постановил отменить решение об освобождении бывшего президента Армении Роберта Кочаряна.
Обновлено в 08:18
Политика

Названы поддержавшие возвращение России в ПАСЕ страны

Телеканал RT опубликовал статистику голосования за резолюцию, позволяющую российской делегации участвовать в июньской сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы.
Обновлено в 14:24
Экономика

Глава ФРС заявил о возросших рисках для американской экономики

Риски для экономики США выросли, ФРС очень внимательно следит за ними и готова применить необходимые инструменты, чтобы предотвратить негативные последствия, заявил, выступая в Совете по международным отношениям (Council on Foreign Relations), глава ФРС Джером Пауэлл.
Обновлено в 14:23
Футбол

«Эвертон» выкупил у «Барселоны» трансфер Гомеша за €25 млн

Английский "Эвертон" выкупил у "Барселоны" трансфер полузащитника Андре Гомеша за 25 миллионов евро, сообщается на официальном сайте испанского футбольного клуба.
Обновлено в 16:35
Футбол

«Санта-Колома» вышла в следующий раунд Лиги чемпионов

«Санта-Колома» обыграла «Тре Пенне» в предварительном раунде нового сезона Лиги чемпионов.
Обновлено в 10:56
Общество

В Петербурге прошел праздник выпускников «Алые паруса»

Кульминацией праздника традиционно стало бриг «Секрет», под алыми парусами вошедший в 22:00 в акваторию Невы в сопровождении салюта, который длился 22 минуты.
Обновлено вчера в 05:00
Политика

Адвокаты бизнесмена Фирташа считают, что суд признает его невиновным

США обвиняют предпринимателя в подкупе официальных лиц Адвокаты украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа отреагировали на решение Верховного суда Австрии, одобрившего ранее экстрадицию их подзащитного в США, сообщает агентство Bloomberg.
Обновлено в 16:18
Политика

МИД подтвердил возможность встречи Путина и Трампа на G20 в Осаке

Встреча президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа на саммите G20 в японской Осаке, скорее всего, состоится.
Обновлено в 03:40
Технологии

«Калашников» представил новое ружье против дронов

Входящая в состав концерна «Калашников» компания ZALA AERO представила в ходе международного военно-технического форума «Армия-2019» новую версию оружия против беспилотников.
Обновлено в 16:02
Политика

Трамп задумался о выходе из договора о безопасности с Японией

Обновлено в 04:55
Космос

При спуске «Союза» с орбиты произошла нештатная ситуация

Обновлено в 03:40
Экономика

Грузинский лари упал до исторического минимума

Грузинский лари обновил исторический минимум: Национальный банк Грузии во вторник, 25 июня, установил курс на уровне 2,83 лари за доллар США.
Обновлено в 11:54
Политика

США призвали не допускать к работе в ПАСЕ попавших под санкции россиян

«По нашему мнению, если россияне возвращаются ПАСЕ, то Совет Европы не должен принимать каких-либо членов делегации, которые уже находятся под американскими санкциями или санкциями Евросоюза», — сказал дипломат, которого цитирует телеканал «Громадське ТВ».
Обновлено в 14:51
Энергетика

Минэнерго и Минфин договорились о механизме компенсации нефтяникам

Минэнерго и Министерство финансов России согласовали источники компенсации нефтяным компаниям за поставки топлива на внутренний рынок в рамках демпфирующего механизма на 2020 год.
Обновлено в 14:11
Политика

Роспотребнадзор забродил вокруг вина

Получить оперативный комментарий в минсельхозе Грузии не удалось. В Auchan сообщили "Ъ", что грузинские вина занимают не более 8% категории.
Обновлено в 14:16
Общество

Два российских ресторана вошли в двадцатку лучших в мире

Обновлено в 14:53
Экономика

Глава «Интер РАО» продал свою долю в компании

Генеральный директор, председатель правления "Интер РАО" Борис Ковальчук продал свою долю в генерирующей компании, следует из материалов "Интер РАО".
Обновлено в 11:58
Политика

Кикабидзе сделал заявление о противостоянии Грузии и России

Артист Вахтанг Кикабидзе в новом интервью сделал заявление о противостоянии Грузии и России.
Обновлено в 10:35
Политика

Порошенко закидали дымовыми шашками

"Нанятые провокаторы бросили дымовые шашки, пытаясь сорвать встречу президента Петра Порошенко с обществом", - написал пресс-секретарь Порошенко Святослав Цеголко в своем фейсбуке.
Обновлено в 15:45
Политика

Замгубернатора Мурманска уволили после «прямой линии»

Врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис уволил свою заместительницу Инну Погребняк после "прямой линии" с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщает ТАСС.
Обновлено вчера в 06:19
Политика

Вдова Доренко ответила на нападки Соловьева в адрес ее мужа

Вдова главного редактора радиостанции "Говорит Москва" Сергея Доренко назвала нападки журналиста Владимира Соловьева признаками зависти.
Обновлено в 16:31
Экономика

Расходы на военные пенсии увеличат в России

Минфин планирует выделить на военные пенсии в 2020–2022 годах на 600 млрд рублей больше нынешнего уровня.
Обновлено в 02:41
Происшествия

Умершая на 27 минут женщина рассказала о том свете

Обновлено в 10:00
Политика

Рябков назвал причину вспышки вирусов Зика и Эбола

Вспышки заболеваемости вирусами Зика и Эбола в разных странах мира могли произойти, в том числе, из-за вмешательства человека в экспериментальных или каких-либо других целях, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
Обновлено в 14:30
Происшествия

Медсестра привязала ребенка к кровати в московской больнице

В московской больнице медсестра пыталась привязать ребенка к кровати. Видео, снятое в палате, было размещено в соцсетях.
Обновлено в 08:15
Недвижимость

Жители Дальнего Востока смогут оформить ипотеку под 2% годовых

Правительство РФ разрабатывает механизм льготной ипотеки для жителей Дальнего Востока, ставка по ней будет составлять 2% годовых.
Обновлено в 05:05
Политика

Переименование Московского проспекта в проспект Бандеры разделило Киев

Окружной административный суд Киева отменил решение о переименовании Московского проспекта в проспект Степана Бандеры, а также проспект Ватутина в Романа Шухевича.
Обновлено в 16:13
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