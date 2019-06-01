Комличенко может перейти в «Гент»Чемпионат 13:45

Как стало известно «Чемпионату», «Гент» вступил в переговоры по трансферу российского нападающего «Млады Болеслав» Николая Комличенко. Бельгийский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно.

Комличенко может перейти в «Гент»

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