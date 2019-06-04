Комличенко: В матче с «Чертаново» почувствовали связи все, кроме меняНева Спорт 07:07

Футболист отметил, что матч с «Чертаново» был нормальным, игроки выполнили требования и почувствовали связи.

Комличенко: В матче с «Чертаново» почувствовали связи все, кроме меня

Спорт день за днем

Происшествия Суд отложил на 11 июня рассмотрение по существу дела «Нового величия» Люблинский суд Москвы отложил на 11 июня рассмотрение по существу дела восьми участников экстремистского сообщества "Новое величие", сообщили РИА Новости в суде.

Авто Опубликованы цены кроссовера Citroen C5 Aircross для РФ На российском рынке новый кроссовер Citroen C5 Aircross будет доступен в трех комплектациях: Live, Feel и Shine.

Происшествия В Норвегии россиянина подозревают в покушении на убийство Полиция Норвегии задержала в центре Осло 30-летнего россиянина, который подозревается в покушении на убийство.

Происшествия Завершено дело бывшего президента Роспромбанка Завершено дело бывшего президента Роспромбанка Следственный комитет России (СКР) закончил расследование уголовного дела в отношении бывшего президента Роспромбанка Сергея Салогубова.

Происшествия В Подмосковье убили директора торгового центра В поселке Поварово Солнечногорского района Московской области сегодня, 4 июня, был застрелен директор местного торгового центра «Все» 60-летний Николай Леонов.

Общество МГУ возглавил два рейтинга российских вузов В топ-30 вошли 17 вузов из Москвы и Московской области, четыре университета из Санкт-Петербурга два - из Томска, а также Новосибирский госуниверситет, ННГУ им. Лобачевского и пять федеральных университетов.

Политика Зеленский прибыл в Брюссель для встречи с лидерами ЕС и НАТО Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что прибыл в Брюссель для встречи с представителями НАТО и Евросоюза.

Политика США усилили санкции в отношении Кубы США ужесточили санкции в отношении Кубы — запретили групповые поездки в эту страну, а также экспорт автомобилей и самолётов.

Культура Блогера BadComedian поддержал режиссер Сарик Андреасян Российский кинорежиссер Сарик Андреасян вступился за автора YouTube-канала BadComedian Евгения Баженова.

Гаджеты В России стартовали продажи обновлённых фотоаппаратов «Зенит» Продажи фотоаппаратов «Зенит» в новом исполнении начались в России со вторника, 4 июня.

Политика На Украину не пустили гражданку России из-за ее позиции в соцсетях Отмечается, что у пограничников была информация, которая свидетельствует о том, что девушка «осуществляла информационно-подрывную деятельность в отношении Украины, публично выражала сепаратистские взгляды, о чем свидетельствуют публикации на ее страницах в соцсетях».

Экономика Правительство утвердило программу комплексного развития села На сайте правительства опубликовано постановление об утверждении госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий».

Гаджеты Объявлены российские цены на телевизоры-картины Samsung Компания Samsung Electronics объявила о начале приёма предварительных заказов интерьерных телевизоров Samsung The Frame 2019 модельного года.

Политика Трамп задремал во время речи королевы Президент США Дональд Трамп едва не заснул во время приветственной речи английской королевы Елизаветы II на банкете в Букингемском дворце.

Гаджеты Китайские смартфоны осваивают рынок ремонта Чаще всего среди китайских смартфонов в ремонт сдают Huawei Nova 2, Honor 8, Xiaomi Redmi Note 4 и Redmi 4X.

Происшествия Совладелец S7 поставил вопрос о безопасности SSJ 100 Катастрофа, в которой погибла супруга Филева Совладелец группы S7 Владислав Филев возглавил в комиссии РСПП по транспорту подкомиссию по авиационной и космической деятельности в начале июня.

Происшествия Арестовано имущество бывших дагестанских чиновников Арестовано имущество бывших дагестанских чиновников Суд арестовал почти 330 объектов недвижимости на 20 млрд руб. в рамках расследования дела о махинациях с земельными участками в Дагестане.

Экономика Росстат рассказал об отраслях с самым большим ростом зарплат Росстат раскрыл данные о том, в каких отраслях работающим россиянам постоянно повышают зарплату.

Кино Тор из «Мстителей» временно уходит из кино Австралийский актёр, сыгравший Тора в "Мстителях", Крис Хемсворт временно уходит из кино. Об этом во вторник сообщает Mirror.

Футбол «Реал» объявил о трансфере Йовича Мадридский футбольный клуб «Реал» объявил о переходе сербского нападающего немецкого «Айнтрахта» Луки Йовича.

Религия Мусульмане отмечают Ураза-байрам Мусульмане 4 июня отмечают один из главных праздников Ураза-байрам, сообщает РИА "Новости".

Шоу-бизнес Ксения Собчак пришла на презентацию клипа Ольги Бузовой Ольга Бузова сегодня презентовала новый клип. Поздравить певицу пришли многие звезды шоу-бизнеса.