Комличенко: В матче с «Чертаново» почувствовали связи все, кроме меняНева Спорт 07:07

Футболист отметил, что матч с «Чертаново» был нормальным, игроки выполнили требования и почувствовали связи.

Комличенко: В матче с «Чертаново» почувствовали связи все, кроме меня

Спорт день за днем

Хоккей Тарасенко забросил 11-ю шайбу в текущем розыгрыше Кубка Стэнли Российский нападающий "Сент-Луис Блюз" Владимир Тарасенко отметился очередной заброшенной шайбой в нынешнем розыгрыше Кубка Стэнли.

Происшествия В ядовитом озере на Кипре нашли тело шестой жертвы серийного убийцы Власти Кипра во вторник извлекли тело ещё одной жертвы серийного убийцы из красного токсичного озера Коккинопезоула в деревне Митсеро в 28 километрах от столицы Республики Кипр Никосии, сообщает издание Cyprus Mail со ссылкой на источники в полиции.

Экономика НЛМК обошел по капитализации крупнейшую сталелитейную компанию в мире Новолипецкий металлургический комбинат (НЛМК) обошел по рыночной капитализации компанию Arcelor Mittal, которая считается крупнейшей сталелитейной компанией в мире.

Футбол Британский портал Goal назвал трансфер Головина в «Монако» катастрофой Приобретение полузащитника сборной России Александра Головина у московского ЦСКА летом прошлого года стало неудачным решением для клуба чемпионата Франции "Монако".

Шоу-бизнес Новый клип «Водица» примирил Ольгу Бузову с Ксенией Собчак Ольга Бузова представила коллегам по цеху новый клип на песню «Водица». Сюжет ролика строится вокруг измены.

Экономика Уровень безработицы в еврозоне составил 7,6% — Евростат Уровень безработицы в европейской зоне достиг своего самого низкого уровня с апреля 2008 года, составив 7,6%, сообщает статистическая служба Европейского союза (ЕС) Евростат.

Общество «Яндекс» ответил на сообщения о требовании ФСБ выдать ключи шифрования Ранее РБК со ссылкой на источники сообщило, что ФСБ якобы запросила ключи шифрования "Яндекс.Почты" и "Яндекс.Диска", но получила отказ, так как это может дать доступ к паролям пользователей всей экосистемы "Яндекса".

Политика США ужесточили санкции в отношении Кубы Администрация США объявила во вторник о применении дополнительных ограничительных мер в отношении Кубы.

Политика Принц Гарри проигнорировал Трампа из-за оскорбления Меган Маркл Принц Гарри проигнорировал президента США Дональда Трампа во время официального визита американской делегации в Лондон.

Происшествия Девушка, обвинявшая Неймара в изнасиловании, изменила показания Как сообщает издание Globoesporte после этого юридическая компания расторгла контракт с девушкой.

Шоу-бизнес Ани Лорак с треском уволила свою команду Буквально на днях в СМИ появилась информация о том, что певица Ани Лорак, которая развелась с мужем в 2018 году, а спустя некоторое время на нее всплыл компромат о любовной интриге с футболистом Сергеем Ребровым, взялась наводить порядки в собственной команде.

Гаджеты В России стартовали продажи обновлённых фотоаппаратов «Зенит» Продажи фотоаппаратов «Зенит» в новом исполнении начались в России со вторника, 4 июня.

Политика Путин на ПМЭФ встретится с главами мировых компаний Помощник президента РФ Владимира Путина Юрий Ушаков рассказал, что президент в рамках Петербургского международного экономического форума намерен встретиться с главами компаний и ведущими инвесторами, передает корреспондент УтроNеws.

Религия Афон требует от паломников с Украины справки о принадлежности к УПЦ На сайте Украинской православной церкви (УПЦ) появилась информация о том, что игумены афонских монастырей просят украинских паломников оформлять справки, подтверждающие их принадлежность к канонической УПЦ.

Армия и оружие ВКС РФ успешно испытали новую противоракету системы ПРО Комментируя ход испытаний, Владимир Сергиенко, заместитель командира соединения противоракетной обороны ВКС РФ, отметил: "Новая противоракета системы ПРО после серии испытаний достоверно подтвердила заложенные характеристики и успешно выполнила задачу, поразив условную цель с заданной точностью".

Шоу-бизнес Певица Валерия осудила детский «Голос» и действия Алсу Певица Валерия заявила, что популярным артистам не следует продвигать своих детей в песенных конкурсах.

Гаджеты Китайские смартфоны осваивают рынок ремонта Чаще всего среди китайских смартфонов в ремонт сдают Huawei Nova 2, Honor 8, Xiaomi Redmi Note 4 и Redmi 4X.

Транспорт Задержки багажа в «Шереметьево» прекратятся до конца июня Несколько дней в «Шереметьево» пассажиры не могут вовремя получить багаж. Некоторым пришлось ждать чемоданы по пять часов.

Политика Кот Ларри из офиса Мэй спрятался от дождя под лимузином Трампа Кот Ларри из офиса британского премьер-министра использовал лимузин президента США как укрытие от дождя, пишет британская газета Daily Express.