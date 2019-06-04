Футбол

Комличенко: В матче с «Чертаново» почувствовали связи все, кроме меняНева Спорт 07:07

Футболист отметил, что матч с «Чертаново» был нормальным, игроки выполнили требования и почувствовали связи.
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Комличенко: в сборной России требования жестче, чем в клубе

РИА Новости07:09

Комличенко: слова Черчесова, что я 26-й? Моё дело — выходить и доказывать

Чемпионат06:24

Комличенко: требования в сборной России по футболу жестче, чем в клубе

ТАСС06:59

Николай Комличенко: «В сборной требования жестче, чем в клубе»

Матч ТВ06:56

Комличенко: В матче с «Чертаново» почувствовали связи все, кроме меня

Нева Спорт07:07

Николай Комличенко: «Стараюсь адаптироваться в сборной и принять требования тренера»

Спорт-Экспресс06:57

Николай Комличенко – о статусе 26-го игрока: Мое дело – выходить и доказывать

Спорт день за днем08:37
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Происшествия

Задержание подозреваемых в убийстве спецназовца ГРУ сняли на видео

Обновлено в 05:05
Армия и оружие

Появилось видео с места обстрела мечети в Донецке

Обновлено в 10:03
Хоккей

Тарасенко забросил 11-ю шайбу в текущем розыгрыше Кубка Стэнли

Российский нападающий "Сент-Луис Блюз" Владимир Тарасенко отметился очередной заброшенной шайбой в нынешнем розыгрыше Кубка Стэнли.
Обновлено вчера в 23:08
Происшествия

В ядовитом озере на Кипре нашли тело шестой жертвы серийного убийцы

Власти Кипра во вторник извлекли тело ещё одной жертвы серийного убийцы из красного токсичного озера Коккинопезоула в деревне Митсеро в 28 километрах от столицы Республики Кипр Никосии, сообщает издание Cyprus Mail со ссылкой на источники в полиции.
Обновлено в 10:48
Экономика

НЛМК обошел по капитализации крупнейшую сталелитейную компанию в мире

Новолипецкий металлургический комбинат (НЛМК) обошел по рыночной капитализации компанию Arcelor Mittal, которая считается крупнейшей сталелитейной компанией в мире.
Обновлено в 07:29
Футбол

Британский портал Goal назвал трансфер Головина в «Монако» катастрофой

Приобретение полузащитника сборной России Александра Головина у московского ЦСКА летом прошлого года стало неудачным решением для клуба чемпионата Франции "Монако".
Обновлено в 10:45
Шоу-бизнес

Новый клип «Водица» примирил Ольгу Бузову с Ксенией Собчак

Ольга Бузова представила коллегам по цеху новый клип на песню «Водица». Сюжет ролика строится вокруг измены.
Обновлено в 10:37
Экономика

Уровень безработицы в еврозоне составил 7,6% — Евростат

Уровень безработицы в европейской зоне достиг своего самого низкого уровня с апреля 2008 года, составив 7,6%, сообщает статистическая служба Европейского союза (ЕС) Евростат.
Обновлено в 07:21
Космос

Космический грузовой корабль «Прогресс МС-10» затоплен в Тихом океане

Транспортный грузовой корабль (ТГК) «Прогресс МС-10» затоплен в акватории Тихого океана.
Обновлено в 10:39
Общество

«Яндекс» ответил на сообщения о требовании ФСБ выдать ключи шифрования

Ранее РБК со ссылкой на источники сообщило, что ФСБ якобы запросила ключи шифрования "Яндекс.Почты" и "Яндекс.Диска", но получила отказ, так как это может дать доступ к паролям пользователей всей экосистемы "Яндекса".
Обновлено в 08:56
Спорт

Аршавину запретили выезд за границу из-за долга по алиментам

Обновлено в 08:52
Политика

США ужесточили санкции в отношении Кубы

Администрация США объявила во вторник о применении дополнительных ограничительных мер в отношении Кубы.
Обновлено в 09:10
Политика

Принц Гарри проигнорировал Трампа из-за оскорбления Меган Маркл

Принц Гарри проигнорировал президента США Дональда Трампа во время официального визита американской делегации в Лондон.
Обновлено в 07:13
Происшествия

Девушка, обвинявшая Неймара в изнасиловании, изменила показания

Как сообщает издание Globoesporte после этого юридическая компания расторгла контракт с девушкой.
Обновлено в 10:20
Космос

Ученые: Экзопланеты крадут газ у родительской звезды

Обновлено в 01:19
Шоу-бизнес

Ани Лорак с треском уволила свою команду

Буквально на днях в СМИ появилась информация о том, что певица Ани Лорак, которая развелась с мужем в 2018 году, а спустя некоторое время на нее всплыл компромат о любовной интриге с футболистом Сергеем Ребровым, взялась наводить порядки в собственной команде.
Обновлено в 08:29
Гаджеты

В России стартовали продажи обновлённых фотоаппаратов «Зенит»

Продажи фотоаппаратов «Зенит» в новом исполнении начались в России со вторника, 4 июня.
Обновлено в 07:40
Политика

Путин на ПМЭФ встретится с главами мировых компаний

Помощник президента РФ Владимира Путина Юрий Ушаков рассказал, что президент в рамках Петербургского международного экономического форума намерен встретиться с главами компаний и ведущими инвесторами, передает корреспондент УтроNеws.
Обновлено в 10:03
Религия

Афон требует от паломников с Украины справки о принадлежности к УПЦ

На сайте Украинской православной церкви (УПЦ) появилась информация о том, что игумены афонских монастырей просят украинских паломников оформлять справки, подтверждающие их принадлежность к канонической УПЦ.
Обновлено в 10:25
Происшествия

В Твери маршрутка врезалась в столб, пострадали семь человек

Обновлено в 05:05
Армия и оружие

ВКС РФ успешно испытали новую противоракету системы ПРО

Комментируя ход испытаний, Владимир Сергиенко, заместитель командира соединения противоракетной обороны ВКС РФ, отметил: "Новая противоракета системы ПРО после серии испытаний достоверно подтвердила заложенные характеристики и успешно выполнила задачу, поразив условную цель с заданной точностью".
Обновлено вчера в 19:10
Наука

Физик описал голографическую дуальность с помощью машины Больцмана

Обновлено в 02:01
Шоу-бизнес

Тимур Еремеев стал ведущим нового скандального шоу на Первом канале

Обновлено вчера в 15:55
Наука

Химики раскрыли рецепт приготовления древнейшего пива

Обновлено в 09:24
Происшествия

Два человека погибли при пожаре на юго-западе Москвы

Обновлено в 04:42
Шоу-бизнес

Певица Валерия осудила детский «Голос» и действия Алсу

Певица Валерия заявила, что популярным артистам не следует продвигать своих детей в песенных конкурсах.
Обновлено в 09:32
Гаджеты

Китайские смартфоны осваивают рынок ремонта

Чаще всего среди китайских смартфонов в ремонт сдают Huawei Nova 2, Honor 8, Xiaomi Redmi Note 4 и Redmi 4X.
Обновлено 02 июня в 17:55
Транспорт

Задержки багажа в «Шереметьево» прекратятся до конца июня

Несколько дней в «Шереметьево» пассажиры не могут вовремя получить багаж. Некоторым пришлось ждать чемоданы по пять часов.
Обновлено вчера в 11:59
Политика

Кот Ларри из офиса Мэй спрятался от дождя под лимузином Трампа

Кот Ларри из офиса британского премьер-министра использовал лимузин президента США как укрытие от дождя, пишет британская газета Daily Express.
Обновлено в 10:04
Транспорт

Участок Филевской линии московского метро закроют на два дня

В выходные, 8 и 9 июня, будет закрыт участок Филевской линии метро между станциями "Киевская" и "Кунцевская".
Обновлено в 09:53
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