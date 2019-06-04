Футбол
Комличенко: В матче с «Чертаново» почувствовали связи все, кроме меняНева Спорт 07:07
Футболист отметил, что матч с «Чертаново» был нормальным, игроки выполнили требования и почувствовали связи.
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Николай Комличенко – о статусе 26-го игрока: Мое дело – выходить и доказывать
Спорт день за днем08:37
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Армия и оружие
Появилось видео с места обстрела мечети в Донецке
Обновлено в 10:03
Хоккей
Тарасенко забросил 11-ю шайбу в текущем розыгрыше Кубка Стэнли
Российский нападающий "Сент-Луис Блюз" Владимир Тарасенко отметился очередной заброшенной шайбой в нынешнем розыгрыше Кубка Стэнли.
Обновлено вчера в 23:08
Происшествия
В ядовитом озере на Кипре нашли тело шестой жертвы серийного убийцы
Власти Кипра во вторник извлекли тело ещё одной жертвы серийного убийцы из красного токсичного озера Коккинопезоула в деревне Митсеро в 28 километрах от столицы Республики Кипр Никосии, сообщает издание Cyprus Mail со ссылкой на источники в полиции.
Обновлено в 10:48
Экономика
НЛМК обошел по капитализации крупнейшую сталелитейную компанию в мире
Новолипецкий металлургический комбинат (НЛМК) обошел по рыночной капитализации компанию Arcelor Mittal, которая считается крупнейшей сталелитейной компанией в мире.
Обновлено в 07:29
Футбол
Британский портал Goal назвал трансфер Головина в «Монако» катастрофой
Приобретение полузащитника сборной России Александра Головина у московского ЦСКА летом прошлого года стало неудачным решением для клуба чемпионата Франции "Монако".
Обновлено в 10:45
Шоу-бизнес
Новый клип «Водица» примирил Ольгу Бузову с Ксенией Собчак
Ольга Бузова представила коллегам по цеху новый клип на песню «Водица». Сюжет ролика строится вокруг измены.
Обновлено в 10:37
Экономика
Уровень безработицы в еврозоне составил 7,6% — Евростат
Уровень безработицы в европейской зоне достиг своего самого низкого уровня с апреля 2008 года, составив 7,6%, сообщает статистическая служба Европейского союза (ЕС) Евростат.
Обновлено в 07:21
Космос
Космический грузовой корабль «Прогресс МС-10» затоплен в Тихом океане
Транспортный грузовой корабль (ТГК) «Прогресс МС-10» затоплен в акватории Тихого океана.
Обновлено в 10:39
Общество
«Яндекс» ответил на сообщения о требовании ФСБ выдать ключи шифрования
Ранее РБК со ссылкой на источники сообщило, что ФСБ якобы запросила ключи шифрования "Яндекс.Почты" и "Яндекс.Диска", но получила отказ, так как это может дать доступ к паролям пользователей всей экосистемы "Яндекса".
Обновлено в 08:56
Спорт
Аршавину запретили выезд за границу из-за долга по алиментам
Обновлено в 08:52
Политика
США ужесточили санкции в отношении Кубы
Администрация США объявила во вторник о применении дополнительных ограничительных мер в отношении Кубы.
Обновлено в 09:10
Политика
Принц Гарри проигнорировал Трампа из-за оскорбления Меган Маркл
Принц Гарри проигнорировал президента США Дональда Трампа во время официального визита американской делегации в Лондон.
Обновлено в 07:13
Происшествия
Девушка, обвинявшая Неймара в изнасиловании, изменила показания
Как сообщает издание Globoesporte после этого юридическая компания расторгла контракт с девушкой.
Обновлено в 10:20
Космос
Ученые: Экзопланеты крадут газ у родительской звезды
Обновлено в 01:19
Шоу-бизнес
Ани Лорак с треском уволила свою команду
Буквально на днях в СМИ появилась информация о том, что певица Ани Лорак, которая развелась с мужем в 2018 году, а спустя некоторое время на нее всплыл компромат о любовной интриге с футболистом Сергеем Ребровым, взялась наводить порядки в собственной команде.
Обновлено в 08:29
Гаджеты
В России стартовали продажи обновлённых фотоаппаратов «Зенит»
Продажи фотоаппаратов «Зенит» в новом исполнении начались в России со вторника, 4 июня.
Обновлено в 07:40
Политика
Путин на ПМЭФ встретится с главами мировых компаний
Помощник президента РФ Владимира Путина Юрий Ушаков рассказал, что президент в рамках Петербургского международного экономического форума намерен встретиться с главами компаний и ведущими инвесторами, передает корреспондент УтроNеws.
Обновлено в 10:03
Религия
Афон требует от паломников с Украины справки о принадлежности к УПЦ
На сайте Украинской православной церкви (УПЦ) появилась информация о том, что игумены афонских монастырей просят украинских паломников оформлять справки, подтверждающие их принадлежность к канонической УПЦ.
Обновлено в 10:25
Армия и оружие
ВКС РФ успешно испытали новую противоракету системы ПРО
Комментируя ход испытаний, Владимир Сергиенко, заместитель командира соединения противоракетной обороны ВКС РФ, отметил: "Новая противоракета системы ПРО после серии испытаний достоверно подтвердила заложенные характеристики и успешно выполнила задачу, поразив условную цель с заданной точностью".
Обновлено вчера в 19:10
Шоу-бизнес
Тимур Еремеев стал ведущим нового скандального шоу на Первом канале
Обновлено вчера в 15:55
Наука
Химики раскрыли рецепт приготовления древнейшего пива
Обновлено в 09:24
Происшествия
Два человека погибли при пожаре на юго-западе Москвы
Обновлено в 04:42
Шоу-бизнес
Певица Валерия осудила детский «Голос» и действия Алсу
Певица Валерия заявила, что популярным артистам не следует продвигать своих детей в песенных конкурсах.
Обновлено в 09:32
Гаджеты
Китайские смартфоны осваивают рынок ремонта
Чаще всего среди китайских смартфонов в ремонт сдают Huawei Nova 2, Honor 8, Xiaomi Redmi Note 4 и Redmi 4X.
Обновлено 02 июня в 17:55
Транспорт
Задержки багажа в «Шереметьево» прекратятся до конца июня
Несколько дней в «Шереметьево» пассажиры не могут вовремя получить багаж. Некоторым пришлось ждать чемоданы по пять часов.
Обновлено вчера в 11:59
Политика
Кот Ларри из офиса Мэй спрятался от дождя под лимузином Трампа
Кот Ларри из офиса британского премьер-министра использовал лимузин президента США как укрытие от дождя, пишет британская газета Daily Express.
Обновлено в 10:04
Транспорт
Участок Филевской линии московского метро закроют на два дня
В выходные, 8 и 9 июня, будет закрыт участок Филевской линии метро между станциями "Киевская" и "Кунцевская".
Обновлено в 09:53