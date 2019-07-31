Политика

Комитет сената США проголосовал за санкции против «Северного потока-2»РБК 12:42

Комитет сената США по международным делам одобрил введение санкций против компаний, которые участвуют в строительстве газопровода «Северный поток-2».
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Комитет американского сената по международным делам проголосовал за санкции против проекта газопровода «Северный поток – 2». Об этом в среду, 31 июля, сообщило агентство Reuters
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