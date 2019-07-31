с чего всё началось

Комитет сената США по международным делам одобрил введение санкций против компаний, которые участвуют в строительстве газопровода «Северный поток-2».

Комитет сената США проголосовал за санкции против «Северного потока-2»

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Политика Малайзия призвала прекратить обвинять Россию по делу MH17 Малайзия призвала Запад перестать обвинять Россию в причастности к крушению Boeing рейса MH17 в Донбассе.

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Происшествия МИД Чехии подвергся хакерской атаке Компьютерная сеть Министерства иностранных дел Чехии поверглась кибератаке.

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