Комитет сената США по международным делам одобрил введение санкций против компаний, которые участвуют в строительстве газопровода «Северный поток-2».

Комитет сената США проголосовал за санкции против «Северного потока-2»

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