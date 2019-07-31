Политика
Комитет сената США проголосовал за санкции против «Северного потока-2»РБК 12:42
Комитет сената США по международным делам одобрил введение санкций против компаний, которые участвуют в строительстве газопровода «Северный поток-2».
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Происшествия
В Петербурге арестован гендиректор строительной компании «Норманн»
В Петербурге до 28 сентября заключен под стражу генеральный директор компании "Норманн Холдинг" Владимир Смирнов.
Обновлено в 12:41
Наука
Пожары в Африке обеспечили половину потребности лесов Амазонии в фосфоре
Ученые считают, что поступающий из Африки фосфор играет важную роль в обеспечении роста первичной продукции экосистем в тропической части Атлантического океана и самого крупного тропического леса на Земле, расположенного в Южной Америке в бассейне реки Амазонки.
Обновлено в 09:56
Политика
Суд в США отклонил иск Демпартии к России и Трампу
Окружной суд Манхэттена принял решение об отклонении иска Национального комитета Демократической партии к России и Трампу по случают со взломом серверов демократов, сообщает 31 июля ТАСС.
Обновлено в 01:31
Экономика
Что изменится в жизни россиян с августа 2019 года
ТАСС вместе с Госдумой рассказывает, какие важные законы и нормы вступят в силу в августе 2019 года и коснутся многих россиян.
Обновлено в 17:01
Игры
Похоже, 27 августа Hunt: Showdown выйдет в Epic Games Store
Обновлено вчера в 12:17
Армия и оружие
В Северной Корее заявили об испытании реактивного снаряда нового типа
Обновлено в 18:03
Общество
Галкин уличил призывающих потушить пожары российских звезд в лицемерии
Ранее Галкин раскритиковал модных блогеров, которые призвали на своих страницах к борьбе с пожарами в Сибири.
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Политика
Трамп предложил Путину помощь в борьбе с лесными пожарами
Дональд Трамп в телефонном разговоре с Владимиром Путиным предложил помощь с тушением пожаров в Сибири.
Обновлено в 18:28
Технологии
В России разработают мультикалиберное модульное стрелковое оружие
Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения (ЦНИИточмаш, входит в Ростех) получил патент на изобретение модульного огнестрельного оружия, в котором можно менять элементы в зависимости от задач, сообщили РИА Новости в пресс-службе института.
Обновлено в 20:12
Политика
Торговые переговоры между КНР и США в Шанхае завершились раньше срока
Последний официальный раунд китайско-американских переговоров по торговым вопросам, стартовавший ранее в Шанхае, завершился раньше намеченного срока, сообщает агентство Bloomberg.
Обновлено в 03:22
Культура
Эпизод «Маши и Медведя» набрал 4 млрд просмотров на YouTube
Обновлено в 12:29
Экономика
Росстат зафиксировал недельную дефляцию впервые с 2017 года
По сравнению с прошлой неделей индекс потребительских цен составил 99,9%. Последний раз недельная дефляция была зафиксирована в сентябре 2017 года.
Обновлено в 10:03
Наука
«Гормон любви» вызывает у морских звезд только голод
Обновлено в 12:09
Армия и оружие
Минобороны рассекретило документы по освобождению Каунаса в 1944 году
Обновлено в 19:53
Политика
Сенат США утвердил Келли Крафт на пост нового постпреда при ООН
Сенат США утвердил кандидатуру Келли Крафт, предложенную американским лидером Дональдом Трампом, на должность нового постоянного представителя страны при ООН.
Обновлено в 18:03
Общество
Леонардо Ди Каприо разместил видео о пожарах в Сибири
Известный американский актер и продюсер Леонардо Ди Каприо разместил видео о действующих в мире пожарах в своем аккаунте Instagram (12+).
Обновлено в 00:38
Автоспорт
Даниил Квят назвал дочь Пенелопой
Слова не могут описать мою любовь к тебе, Пенелопа, — написала в инстаграме мать девочки, подруга Квята Келли Пике.InterMedia напоминает, что Квят стал отцом в ночь на 28 июля 2019 года, а через несколько часов после этого события провёл свою самую успешную гонку в сезоне, заняв третье место на Гран-при Германии.
Обновлено в 17:18
Здоровье
Гибель десятков россиян на курортах Турции признали нормой
По словам дипломата, в текущем году количество летальных исходов уже исчисляется десятками.
Обновлено в 11:48
Авто
Как дорожают модели LADA в сравнении с конкурентами
На страницах портала "Лада.онлайн" опубликованы результаты исследований экспертов агентства RussianAutomotive Market Research, которые провели сравнительный анализ динамики подорожания некоторых моделей, представленных на российском авторынке.
Обновлено в 06:51
Общество
Военные части пока остаются у «Херсонеса Таврического»
Директор музея Елена Морозова отметила, что военные части пока не переехали.
Обновлено в 10:53
Космос
Орбитальный телескоп НАСА открыл три экзопланеты
Орбитальная обсерватория TESS открыла сразу три экзопланеты, наблюдая за звездой в созвездии Золотой Рыбы. Об этом сообщает журнал Science.
Обновлено 29 июля в 14:27
Авто
Построена самая быстрая газонокосилка в России
Обновлено в 15:51
Экономика
Россия оспорит требование «Нафтогаза» о возмещении убытков из-за Крыма
Россия планирует оспорить оценку убытков в $5,2 млрд, представленную «Нафтогазом Украины» по делу о потере активов в Крыму.
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Общество
Патриарх Кирилл назвал опасности развития цифровых технологий
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл рассказал, в чем заключается опасность развития цифровых технологий. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 12:14
Политика
Адвокат рассказал об улучшении состояния Марии Бутиной
Адвокат осуждённой в Соединённых Штатах россиянки Марии Бутиной заявил в эфире RT, что в настоящее время она находится во Флориде в тюрьме Таллахасси.
Обновлено в 11:45
Армия и оружие
Столтенберг заявил, что НАТО готова к распаду ДРСМД
НАТО готовится к распаду Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) и намерена реагировать на ситуацию набором «вымеренных» мер, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.
Обновлено в 10:05
Общество
В Тулуне уровень воды в реке Ия идет на спад
30 июля уровень воды в реке Ия превысил 10 метров при критической отметке в семь метров.
Обновлено в 00:26
Происшествия
В Иркутской области нашли живым одного из пропавших при паводке
Один из семи пропавших без вести из-за паводка в Иркутской области найден живым, сообщил губернатор Сергей Левченко.
Обновлено в 10:38
Экономика
Россия заняла первое место среди стран, где выгоднее ездить на такси
Эксперты провели исследование и выяснили, что в России тем, кто проезжает в год меньше 5388 километров, в десятилетней перспективе выгоднее ездить на такси, чем на личном автомобиле.
Обновлено в 06:16