Политика
Комитет сената США поддержал санкции против «Северного потока – 2»Известия 12:14
Комитет американского сената по международным делам проголосовал за санкции против проекта газопровода «Северный поток – 2». Об этом в среду, 31 июля, сообщило агентство Reuters.
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В России отреагировали на решение комитета сената США по санкциям против «Северного потока-2»
Центр энергетической экспертизы18:44
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