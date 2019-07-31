Политика

Комитет сената США одобрил санкции против «Северного потока — 2»RT на русском 11:40

Комитет сената конгресса США по международным делам проголосовал за санкции в отношении компаний и частных лиц, участвующих в строительстве газопровода «Северный поток — 2». Об этом информирует Reuters.
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Комитет американского сената по международным делам проголосовал за санкции против проекта газопровода «Северный поток – 2». Об этом в среду, 31 июля, сообщило агентство Reuters
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Известия12:14

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Комитет сената США проголосовал за санкции против «Северного потока — 2»

Газета.Ru12:24

Комитет сената США проголосовал за санкции против «Северного потока — 2»

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Комитет Сената США поддержал законопроект о санкциях по «Северному потоку - 2»

ТАСС11:47

В США одобрили санкции против «Северного потока-2»

Lenta.ru11:39

Комитет сената США проголосовал за санкции против «Северного потока – 2»

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Комитет Сената США поддержал санкции по «Северному потоку — 2»

Эхо Москвы12:30

В Совфеде оценили позицию комитета сената США по «Северному потоку — 2»

RT на русском12:20
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Самопровозглашенная Донецкая народная республика (ДНР) заявила о готовности обсуждать с представителями Украины возможность создания новых участков для разведения сил в зоне вооруженного конфликта в Донбассе.
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Эпизод «Маши и Медведя» набрал 4 млрд просмотров на YouTube

Российский мультфильм «Маша и Медведь» с 4 млрд просмотров на YouTube стал единственным анимационным роликом, который вошёл в топ-10 самых просматриваемых видео хостинга за все время.
Обновлено в 12:29
Общество

Власти Италии запретили открывать McDonald’s у входа в термы Каракаллы

Министерство культуры Италии отменило разрешение об открытии ресторана McDonald’s в термах Каракаллы, передает информагентство Askanews в среду, 31 июля.
Обновлено в 08:55
Экономика

Элитный спецназ ФСБ уличили в перевозке денег на больничных

Сотрудники спецподразделений «Альфа» и «Вымпел» ФСБ России занимались перевозкой средств, которые банкиры передавали крышевавшим их силовикам.
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Убивать всех, кто взял в руки оружие на Донбассе.
Обновлено в 02:47
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Армия и оружие

Зачем американцы держатся за лагерь «Эр-Рукбан» и базу «Ат-Танф» в Сирии

Основной зоной подготовки диверсантов является 55-километровая «зона деконфликтации» вокруг военной базы США «Ат-Танф», незаконно созданной на юге Сирии.
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Авто

KIA Rio X-line: тест-драйв питерской модели

После выпуска на рынок компанией Lada автомобиля Vesta SW Cross, конкурентам пришлось пережить несколько неприятных месяцев, ибо публика испытала дикий интерес к новому внедорожному универсалу.
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Подозреваемый в убийстве девушки-блогера признался в преступлении

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Согласно обновленному прогнозу, среднегодовой курс рубля в 2019 году составит 64,5 рубля за доллар, в 2020 году - 65 рублей, говорится в материалах Сбербанка.
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