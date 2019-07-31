Политика
Комитет сената США одобрил санкции против «Северного потока — 2»RT на русском 11:40
Комитет сената конгресса США по международным делам проголосовал за санкции в отношении компаний и частных лиц, участвующих в строительстве газопровода «Северный поток — 2». Об этом информирует Reuters.
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с чего всё началось
Комитет американского сената по международным делам проголосовал за санкции против проекта газопровода «Северный поток – 2». Об этом в среду, 31 июля, сообщило агентство Reuters.Известия12:14
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Элитный спецназ ФСБ уличили в перевозке денег на больничных
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Замгенпрокурора Украины призвал убивать на Донбассе
Убивать всех, кто взял в руки оружие на Донбассе.
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Экономика
«Сбербанк» инвестирует в экосистему 3% прибыли за предыдущие три года
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Обновлено в 12:11
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У британской королевы обнаружились четыре квартиры в Москве
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Обновлено в 11:42
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Зачем американцы держатся за лагерь «Эр-Рукбан» и базу «Ат-Танф» в Сирии
Основной зоной подготовки диверсантов является 55-километровая «зона деконфликтации» вокруг военной базы США «Ат-Танф», незаконно созданной на юге Сирии.
Обновлено в 11:03
Авто
KIA Rio X-line: тест-драйв питерской модели
После выпуска на рынок компанией Lada автомобиля Vesta SW Cross, конкурентам пришлось пережить несколько неприятных месяцев, ибо публика испытала дикий интерес к новому внедорожному универсалу.
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Подозреваемый в убийстве девушки-блогера признался в преступлении
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Сбербанк заработал четверть триллиона рублей за три месяца
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