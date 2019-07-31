с чего всё началось

Комитет сената конгресса США по международным делам проголосовал за санкции в отношении компаний и частных лиц, участвующих в строительстве газопровода «Северный поток — 2». Об этом информирует Reuters.

Общество Список потенциально опасных собак утвердили в России Премьер Дмитрий Медведев подписал постановление, которым окончательно утверждается список потенциально опасных пород собак.

Политика Медведев оценил положение с пожарами в Сибири Премьер-министр России Дмитрий Медведев назвал сложной ситуацию с лесными пожарами в Сибири.

Общество СМИ: Бывшая стюардесса МЧС, связанная с Шойгу, заработала миллиарды на контрактах минобороны Два источника издания в структурах, близких к МЧС, подтвердили, что у Шебуновой были отношения с главой минобороны РФ Сергеем Шойгу.

Политика Минкультуры Украины подтвердило ликвидацию УПЦ Киевского патриархата Министерство культуры Украины подтвердило ликвидацию неканонической Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП).

Шоу-бизнес Прокуратуру попросили проверить особняк Галкина и Пугачевой Российский юрист Ярослав Михайлов обратился в подмосковную прокуратуру с просьбой проверить законность строительства известным юмористом Максимом Галкиным особняка в деревне Грязь.

Происшествия В Москве арестовали россиянина по подозрению в госизмене Лефортовский суд Москвы арестовал до 24 сентября гражданина России Юрия Ещенко по подозрению в государственной измене.

Политика МИД РФ допустил размещение запрещенных ДРСМД ракет рядом с США Замглавы МИД России Сергей Рябков высказался о размещении запрещенных ДРСМД ракет.

Армия и оружие В ДНР заявили о готовности продолжить мирный процесс Самопровозглашенная Донецкая народная республика (ДНР) заявила о готовности обсуждать с представителями Украины возможность создания новых участков для разведения сил в зоне вооруженного конфликта в Донбассе.

Культура Эпизод «Маши и Медведя» набрал 4 млрд просмотров на YouTube Российский мультфильм «Маша и Медведь» с 4 млрд просмотров на YouTube стал единственным анимационным роликом, который вошёл в топ-10 самых просматриваемых видео хостинга за все время.

Общество Власти Италии запретили открывать McDonald’s у входа в термы Каракаллы Министерство культуры Италии отменило разрешение об открытии ресторана McDonald’s в термах Каракаллы, передает информагентство Askanews в среду, 31 июля.

Экономика Элитный спецназ ФСБ уличили в перевозке денег на больничных Сотрудники спецподразделений «Альфа» и «Вымпел» ФСБ России занимались перевозкой средств, которые банкиры передавали крышевавшим их силовикам.

Политика Замгенпрокурора Украины призвал убивать на Донбассе Убивать всех, кто взял в руки оружие на Донбассе.

Экономика «Сбербанк» инвестирует в экосистему 3% прибыли за предыдущие три года Инвестиции "Сбербанка" в формируемую с 2016 года экосистему составили примерно 3% прибыли за предыдущие три года, сообщил Лев Хасис, первый заместитель председателя правления "Сбербанка" во время телефонной конференции.

Космос Российский «Прогресс» установил рекорд скорости полета к МКС Российский космический грузовик «Прогресс МС-12» установил новый рекорд времени полета к Международной космической станции (МКС).

Происшествия В Москве у мужчины отобрали рюкзак с пятью миллионами рублей В Москве у мужчины на улице украли пять миллионов рублей, сообщил РЕН ТВ.

Футбол Чемпион мира Шюррле перешел в «Спартак» на правах аренды Чемпион мира в составе сборной Германии по футболу атакующий полузащитник Андре Шюррле перешел в "Спартак" на правах аренды, сообщается на сайте московского клуба.

Общество У британской королевы обнаружились четыре квартиры в Москве В историческом центре Москвы обнаружились четыре квартиры, которые принадлежат британской королеве.

Авто KIA Rio X-line: тест-драйв питерской модели После выпуска на рынок компанией Lada автомобиля Vesta SW Cross, конкурентам пришлось пережить несколько неприятных месяцев, ибо публика испытала дикий интерес к новому внедорожному универсалу.

Происшествия Подозреваемый в убийстве девушки-блогера признался в преступлении На теле девушки были обнаружены колото-резаные раны в районе груди. Полиция задержала подозреваемого через два дня, 30 июля.

Финансы Сбербанк улучшил прогноз по курсу рубля на 2019 год Согласно обновленному прогнозу, среднегодовой курс рубля в 2019 году составит 64,5 рубля за доллар, в 2020 году - 65 рублей, говорится в материалах Сбербанка.

Экономика Россияне смогут брать «ипотечные каникулы» Россияне, попавшие в трудную жизненную ситуацию, с 31 июля могут написать заявление об «ипотечных каникулах».