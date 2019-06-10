Экономика

Комитет рекомендовал Госдуме принять проект поправок к бюджету-2019REGNUM 05:15

Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал депутатам принять в первом чтении правительственные поправки в федеральный бюджет на 2019 год, передаёт корреспондент ИА REGNUM 10 июня. Правительство предлагает внести изменения в госсмету в связи с изменением макроэкономической ситуации.
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Минэкономразвития стоит пересмотреть практику анализа госпрограмм - глава комитета Госдумы

Финмаркет09:13

Профильный комитет Госдумы одобрил поправки в профицитный бюджет

News.ru06:25

Профильный комитет поддержал поправки в бюджет на 2019–2021 годы

Государственная Дума РФ05:53

Комитет ГД одобрил проект поправок в бюджет на 2019-2021 годы

Дума ТВ05:46

Макаров: Обманутые дольщики получат беспрецедентную поддержку в 2019 году

REGNUM06:08

Общественные советы при власти привяжут к общественной палате

Русский Запад06:43

Комитет Госдумы одобрил проект поправок в закон о федеральном бюджете на 2019 год

ТАСС06:13
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Автоматически обработаны 7273 источника, обновлено в 09:22, Ашберн
Теннис

Мария Шарапова получила wild card на турнир на Мальорке

Обновлено в 08:45
Энергетика

Цены на нефть могут упасть до 30 долларов за баррель

Как говорит первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов, мировые цены на нефть могут упасть ниже 40 долларов за баррель, и даже до 30 долларов за баррель в случае, если ОПЕК+ не договорится по ограничению добычи нефти нынешним летом.
Обновлено в 08:23
Политика

Тимошенко предложила партии Зеленского объединиться в коалицию в Раде

Обновлено в 09:14
Происшествия

Экс-глава Коми Гайзер получил 11 лет колонии строгого режима

Обновлено в 06:21
Происшествия

Руководитель «Агоры» опубликовал первые результаты анализов Голунова

Эксперты МВД не нашли следов наркотических средств на контрольных смывах с ладоней рук и ногтевых пластинах журналиста «Медузы» Ивана Голунова, сообщил в своем Telegram-канале руководитель международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков (Голунова защищают адвокаты этой организации).
Обновлено в 03:56
Политика

В Кремле прокомментировали дело журналиста Голунова

Даже показательная порка полицейских и прекращение дела против Ивана Голунова за отсутствием состава преступления не станут однозначным доказательством того, что наше государство изменилось.
Обновлено в 08:54
Экономика

Силуанов объяснил падение реальных доходов россиян

Министр финансов Антон Силуанов назвал два фактора, которые оказывают влияние на показатель реальных доходов населения.
Обновлено в 08:21
Происшествия

В Крыму ФСБ задержала восемь членов ячейки «Хизб-ут-Тахрир»

Три предполагаемых организатора и пять членов запрещенной в России экстремистской религиозной организации "Хизб-ут-Тахрир" задержаны в Симферопольском районе Крыма, а также в городах Алушта и Белогорск.
Обновлено в 09:07
Общество

Глава Кузбасса оценил просьбу жителей Киселёвска об убежище в Канаде

Отмечается, что Цивилев поручил мэру Киселёвска и своим заместителям встретиться с жителями города, обратившимися к премьер-министру Канады Джастину Трюдо с просьбой предоставить им убежище, а также найти способы решить проблемы, которые привели к соответствующему обращению к канадскому лидеру.
Обновлено в 09:04
Шоу-бизнес

Анастасия Шубская экстремально похудела за 10 месяцев после родов

На опубликованной фотографии девушка запечатлена вместе с супругом Александром Овечкиным и наследником, которому через несколько дней исполнится 10 месяцев.
Обновлено в 06:45
Шоу-бизнес

Бари Алибасов может потерять способность питаться самостоятельно

Обновлено в 07:36
Футбол

Смертельно больной экс-футболист «Зенита» проведет прощальный вечер

Обновлено в 04:42
Происшествия

После протестов в Екатеринбурге возбудили дело о массовых беспорядках

Обновлено в 07:26
Происшествия

Тувинец откусил напавшему на него медведю часть языка

Обновлено в 07:04
Авто

Представлен комфортный кемпер на базе Mercedes Sprinter

Тюнинг-ателье Trakka доработало фургон Mercedes-Benz Sprinter третьей генерации.
Обновлено в 04:32
Футбол

«Спартак» и ЦСКА назвали цены абонементов на следующий сезон РПЛ

О старте продаж абонементов на следующий сезон РПЛ объявил также московский ЦСКА.
Обновлено в 07:45
Общество

Соратника Навального Леонида Волкова арестовали повторно на 15 суток

Обновлено в 09:03
Общество

В Совфеде предложили ограничить количество животных в квартирах

Комитет Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике намерен рекомендовать правительству ввести нормативы по количеству домашних животных в квартирах в зависимости от метража помещений.
Обновлено в 09:15
Экономика

В России показали проекты арктических лайнеров с казино на борту

Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) разработала проекты арктических лайнеров за 250-300 миллионов евро с вертолетными площадками и, возможно, с казино на борту, сообщил РИА Новости глава корпорации Алексей Рахманов.
Обновлено в 08:10
Музыка

Смольный направил поздравление юбиляру Голощекину

Музыканта Давида Голощекина, которому исполнилось 75 лет, поздравили в Смольном.
Обновлено в 07:40
Общество

В Москве раскупили газеты с заявлением в защиту Голунова

В Москве к 12 часам дня 10 июня в журнальных киосках раскупили весь тираж газет «Ведомости», «Коммерсантъ» и «РБК».
Обновлено в 06:34
Происшествия

Неизвестные устроили погром в редакции «Сноба»

Минувшей ночью неизвестные проникли в офис редакции издания «Сноб» и устроили там погром, сообщают «Известия».
Обновлено в 08:13
Общество

Шнуров написал стихи в поддержку Голунова

Обновлено в 07:32
Происшествия

Под Саратовом восьмилетний мальчик найден мертвым в холодильнике

В ночь с 8 на 9 июня в одном из домовладений села Канавка Саратовской области был обнаружен мертвый восьмилетний мальчик, запертый в холодильнике "Зил".
Обновлено в 09:04
Энергетика

Саудовская Аравия рассматривает новые инвестиции в Россию

Министр энергетики РФ Александр Новак отметил, что в рамках сотрудничества России и Саудовской Аравии уже осуществлены инвестиции на сумму около $2 млрд в совместные проекты на территории РФ, в частности это инвестиции в строительство нефтехимического комплекса "ЗапСиб-2", строительство малых ГЭС в Карелии.
Обновлено в 08:58
Политика

YouTube заблокировал видео с оскорблениями герба России

Роскомнадзор потребовал от YouTube заблокировать доступ к видеороликам, на которых лидеры бандформирований, в том числе Шамиль Басаев, выражали «неуважение к государственному гербу РФ».
Обновлено в 07:19
Футбол

Мамаеву отказали во встрече с детьми

Обновлено в 08:35
Политика

На Украине шахтеры перекрыли трассу из-за долгов по зарплате

Работники шести угольных шахт в Львовской области перекрыли трассу, ведущую в Польшу, в знак протеста против задолженности и общего упадка в отрасли.
Обновлено в 08:27
Армия и оружие

ВКС России проводят мониторинг над Черным морем на фоне учений НАТО

Самолеты дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО) А-50 будут контролировать воздушную обстановку над Черным морем на фоне масштабных учений НАТО, проходящих на территории ряда причерноморских стран Восточной Европы, сообщил начальник пресс-службы Южного военного округа (ЮВО) Вадим Астафьев.
Обновлено в 08:41
Происшествия

Два украинских города лишатся воды из-за загрязнения реки химикатами

Города Белая Церковь и Умань в Киевской и Черкасской областях будут отключены от водоснабжения по причине утечки химикатов в реку Рось.
Обновлено вчера в 10:31
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