Экономика
Комитет рекомендовал Госдуме принять проект поправок к бюджету-2019REGNUM 05:15
Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал депутатам принять в первом чтении правительственные поправки в федеральный бюджет на 2019 год, передаёт корреспондент ИА REGNUM 10 июня. Правительство предлагает внести изменения в госсмету в связи с изменением макроэкономической ситуации.
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Автоматически обработаны 7273 источника, обновлено в 09:22, Ашберн
Теннис
Мария Шарапова получила wild card на турнир на Мальорке
Обновлено в 08:45
Энергетика
Цены на нефть могут упасть до 30 долларов за баррель
Как говорит первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов, мировые цены на нефть могут упасть ниже 40 долларов за баррель, и даже до 30 долларов за баррель в случае, если ОПЕК+ не договорится по ограничению добычи нефти нынешним летом.
Обновлено в 08:23
Происшествия
Руководитель «Агоры» опубликовал первые результаты анализов Голунова
Эксперты МВД не нашли следов наркотических средств на контрольных смывах с ладоней рук и ногтевых пластинах журналиста «Медузы» Ивана Голунова, сообщил в своем Telegram-канале руководитель международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков (Голунова защищают адвокаты этой организации).
Обновлено в 03:56
Политика
В Кремле прокомментировали дело журналиста Голунова
Даже показательная порка полицейских и прекращение дела против Ивана Голунова за отсутствием состава преступления не станут однозначным доказательством того, что наше государство изменилось.
Обновлено в 08:54
Экономика
Силуанов объяснил падение реальных доходов россиян
Министр финансов Антон Силуанов назвал два фактора, которые оказывают влияние на показатель реальных доходов населения.
Обновлено в 08:21
Происшествия
В Крыму ФСБ задержала восемь членов ячейки «Хизб-ут-Тахрир»
Три предполагаемых организатора и пять членов запрещенной в России экстремистской религиозной организации "Хизб-ут-Тахрир" задержаны в Симферопольском районе Крыма, а также в городах Алушта и Белогорск.
Обновлено в 09:07
Общество
Глава Кузбасса оценил просьбу жителей Киселёвска об убежище в Канаде
Отмечается, что Цивилев поручил мэру Киселёвска и своим заместителям встретиться с жителями города, обратившимися к премьер-министру Канады Джастину Трюдо с просьбой предоставить им убежище, а также найти способы решить проблемы, которые привели к соответствующему обращению к канадскому лидеру.
Обновлено в 09:04
Шоу-бизнес
Анастасия Шубская экстремально похудела за 10 месяцев после родов
На опубликованной фотографии девушка запечатлена вместе с супругом Александром Овечкиным и наследником, которому через несколько дней исполнится 10 месяцев.
Обновлено в 06:45
Происшествия
Тувинец откусил напавшему на него медведю часть языка
Обновлено в 07:04
Авто
Представлен комфортный кемпер на базе Mercedes Sprinter
Тюнинг-ателье Trakka доработало фургон Mercedes-Benz Sprinter третьей генерации.
Обновлено в 04:32
Футбол
«Спартак» и ЦСКА назвали цены абонементов на следующий сезон РПЛ
О старте продаж абонементов на следующий сезон РПЛ объявил также московский ЦСКА.
Обновлено в 07:45
Общество
В Совфеде предложили ограничить количество животных в квартирах
Комитет Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике намерен рекомендовать правительству ввести нормативы по количеству домашних животных в квартирах в зависимости от метража помещений.
Обновлено в 09:15
Экономика
В России показали проекты арктических лайнеров с казино на борту
Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) разработала проекты арктических лайнеров за 250-300 миллионов евро с вертолетными площадками и, возможно, с казино на борту, сообщил РИА Новости глава корпорации Алексей Рахманов.
Обновлено в 08:10
Музыка
Смольный направил поздравление юбиляру Голощекину
Музыканта Давида Голощекина, которому исполнилось 75 лет, поздравили в Смольном.
Обновлено в 07:40
Общество
В Москве раскупили газеты с заявлением в защиту Голунова
В Москве к 12 часам дня 10 июня в журнальных киосках раскупили весь тираж газет «Ведомости», «Коммерсантъ» и «РБК».
Обновлено в 06:34
Происшествия
Неизвестные устроили погром в редакции «Сноба»
Минувшей ночью неизвестные проникли в офис редакции издания «Сноб» и устроили там погром, сообщают «Известия».
Обновлено в 08:13
Общество
Шнуров написал стихи в поддержку Голунова
Обновлено в 07:32
Происшествия
Под Саратовом восьмилетний мальчик найден мертвым в холодильнике
В ночь с 8 на 9 июня в одном из домовладений села Канавка Саратовской области был обнаружен мертвый восьмилетний мальчик, запертый в холодильнике "Зил".
Обновлено в 09:04
Энергетика
Саудовская Аравия рассматривает новые инвестиции в Россию
Министр энергетики РФ Александр Новак отметил, что в рамках сотрудничества России и Саудовской Аравии уже осуществлены инвестиции на сумму около $2 млрд в совместные проекты на территории РФ, в частности это инвестиции в строительство нефтехимического комплекса "ЗапСиб-2", строительство малых ГЭС в Карелии.
Обновлено в 08:58
Политика
YouTube заблокировал видео с оскорблениями герба России
Роскомнадзор потребовал от YouTube заблокировать доступ к видеороликам, на которых лидеры бандформирований, в том числе Шамиль Басаев, выражали «неуважение к государственному гербу РФ».
Обновлено в 07:19
Футбол
Мамаеву отказали во встрече с детьми
Обновлено в 08:35
Политика
На Украине шахтеры перекрыли трассу из-за долгов по зарплате
Работники шести угольных шахт в Львовской области перекрыли трассу, ведущую в Польшу, в знак протеста против задолженности и общего упадка в отрасли.
Обновлено в 08:27
Армия и оружие
ВКС России проводят мониторинг над Черным морем на фоне учений НАТО
Самолеты дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО) А-50 будут контролировать воздушную обстановку над Черным морем на фоне масштабных учений НАТО, проходящих на территории ряда причерноморских стран Восточной Европы, сообщил начальник пресс-службы Южного военного округа (ЮВО) Вадим Астафьев.
Обновлено в 08:41
Происшествия
Два украинских города лишатся воды из-за загрязнения реки химикатами
Города Белая Церковь и Умань в Киевской и Черкасской областях будут отключены от водоснабжения по причине утечки химикатов в реку Рось.
Обновлено вчера в 10:31