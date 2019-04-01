Политика
Комитет рекомендовал Госдуме не признавать итоги выборов на УкраинеREGNUM 02:29
Решение о вынесении проекта заявления на пленарное заседание примет 1 апреля Совет Думы. Одним из оснований для непризнания итогов выборов стало то, что весь Юго-Восток Украины был отрезан от голосования, не голосовали и граждане Украины, проживающие на территории России.
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На Совете Думы сегодня будем рассматривать заявление о непризнании выборов. Мы его одобрили на комитете, рекомендуем принять, дело за Советом.
— Леонид Калашников, российский политикТАСС 00:21
с чего всё началось
Комитет Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками рекомендовал нижней палате принять заявление о непризнании итогов выборов президента Украины. Об этом ТАСС в понедельник сообщил его глава Леонид Калашников, комментируя предварительные результаты голосования.ТАСС00:21
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