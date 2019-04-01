Политика

Комитет рекомендовал Госдуме не признавать итоги выборов на УкраинеREGNUM 02:29

Решение о вынесении проекта заявления на пленарное заседание примет 1 апреля Совет Думы. Одним из оснований для непризнания итогов выборов стало то, что весь Юго-Восток Украины был отрезан от голосования, не голосовали и граждане Украины, проживающие на территории России.
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Леонид Калашников
На Совете Думы сегодня будем рассматривать заявление о непризнании выборов. Мы его одобрили на комитете, рекомендуем принять, дело за Советом.
— Леонид Калашников, российский политикТАСС 00:21
с чего всё началось

Профильный комитет Госдумы рекомендовал принять заявление о непризнании выборов на Украине

Комитет Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками рекомендовал нижней палате принять заявление о непризнании итогов выборов президента Украины. Об этом ТАСС в понедельник сообщил его глава Леонид Калашников, комментируя предварительные результаты голосования.
ТАСС00:21

Подробнее о событии

«Дело за Советом». Профильный комитет Госдумы рекомендует не признавать итоги выборов на Украине

Фонтанка.Ру02:06

В Госдуме посоветовали не признавать выборы на Украине

URA.Ru01:52

Профильный комитет Госдумы рекомендовал не признавать итоги выборов на Украине

Говорит Москва00:23

Профильный комитет Думы рекомендовал не признавать выборы на Украине

РБК01:16

Профильный комитет Госдумы рекомендовал принять заявление о непризнании выборов на Украине

ТАСС00:21

Совет Думы сегодня рассмотрит заявление о непризнании результатов выборов президента Украины

Эхо Москвы01:31

Профильный комитет Госдумы рекомендовал не признавать выборы на Украине

РИА Новостивчера в 17:29
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