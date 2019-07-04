Футбол
Комитет по этике РФС рассмотрит обращение «Ростова» по поводу «Чайки»РИА Новости 10:11
Комитет по этике Российского футбольного союза (РФС) рассмотрит заявление руководства "Ростова" по поводу оскорбительных высказываний в адрес болельщиков команды со стороны "Чайки" из села Песчанокопского и лично президента клуба Андрея Чайки, сообщил РИА Новости председатель комитета Семен Андреев.
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Руководство «Чайки» назвало фанатов «Ростова», выставивших ультиматум, людьми из потустороннего мира
Блокнот Ростов-на-Дону05:30
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