Футбол

Комитет по этике РФС рассмотрит обращение «Ростова» по поводу «Чайки»РИА Новости 10:11

Комитет по этике Российского футбольного союза (РФС) рассмотрит заявление руководства "Ростова" по поводу оскорбительных высказываний в адрес болельщиков команды со стороны "Чайки" из села Песчанокопского и лично президента клуба Андрея Чайки, сообщил РИА Новости председатель комитета Семен Андреев.
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Комитет по этике РФС готов рассмотреть материалы по конфликту между «Ростовом» и «Чайкой»

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Президент «Чайки»: заявление фанатов «Ростова»? Не обращаем внимания на больных

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Руководство «Чайки» назвало фанатов «Ростова», выставивших ультиматум, людьми из потустороннего мира

Блокнот Ростов-на-Дону05:30

Комитет по этике РФС рассмотрит заявление руководства «Ростова» 9 июля

Спорт-Экспресс10:41
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Происшествия

Во Внуково опоздавший пассажир избил сотрудника «Победы»

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Политика

МИД Ирана выразил протест послу Британии из-за задержания танкера

Министерство иностранных дел Ирана выразило решительный протест послу Великобритании в Тегеране Роберту Макэру в связи с задержанием иранского нефтяного танкера в Гибралтарском проливе, сообщил официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави.
Обновлено в 11:10
Общество

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Футбол

Артем Дзюба показал новую форму «Зенита»: фото

На «Газпром Арене» Артем Дзюба, Сердар Азмун и Магомед Оздоев представили домашний и гостевой комплекты формы на сезон-2019/20.
Обновлено в 11:37
Армия и оружие

Перехват военного самолета США у Крыма попал на видео

Обновлено в 10:39
Политика

Арестован «ценный свидетель» по делу о гибели «Боинга» в Донбассе

В свою очередь «Украинские новости» пишут, что Владимир Цемах может быть «ценным свидетелем» по делу о крушении пассажирского лайнера.
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Путин прибыл на встречу с президентом Италии

Президент России Владимир Путин, находящийся с однодневным официальным визитом в Риме, прибыл на переговоры с президентом Италии Серджо Маттареллой.
Обновлено в 10:16
Политика

Россия и Чехия договорились сохранить объем авиасообщения

Министерства транспорта Чехии и России договорились о сохранении нынешнего состояния и масштаба авиасообщения между странами и последующем продолжении переговоров, сообщил в четверг РИА Новости представитель чешского минтранса Франтишек Йемелка.
Обновлено в 11:27
Происшествия

К салюту-убийце в Минске оказалась причастна Россия

В минобороны Белоруссии назвали предварительную причину взрыва во время праздничного салюта в Минске в День независимости.
Обновлено в 05:47
Авто

Представлен обновленный спорткар BAC Mono R

Автомобиль BAC Mono был переработан и получил индекс R. Для создания обновленной версии был использован графен, магний и титан.
Обновлено в 11:21
Здоровье

Врачи подготовили проект поправок в УК, защищающий их от нападений

Эксперты НМП готовы совместно с депутатами Государственной Думы внести изменения и доработать законопроект, чтобы предлагаемые формулировки проекта наиболее полно отвечали идее защиты медицинских работников от нападений.
Обновлено в 11:55
Здоровье

Голикова: Наблюдается катастрофическая убыль населения

По данным вице-премьера, за четыре месяца 2019 года естественная убыль составила 149 тысяч человек.
Обновлено 02 июля в 22:26
Общество

СМИ нашли у семьи главы Генштаба России недвижимость на 100 млн рублей

Семья главы Генштаба России Валерия Герасимова владеет недвижимостью общей стоимостью 100-150 млн рублей.
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«Ювентус» объявил о возвращении Буффона

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Авто

Mercedes представил «заряженные» модели Mercedes-AMG A45 S и CLA 45 S

На фестивале скорости в Гудвуде дебютировали сразу две «заряженные» новинки немецкой компании — хэтчбек Mercedes-AMG A45 и седан CLA 45 S. Отличительными особенностями моделей стали мощная решетка радиатора Panamericana и сдвоенные патрубки выхлопной системы с каждой стороны заднего бампера.
Обновлено в 08:30
Авто

В Россию привезли юбилейный Bentley Mulsanne W.O. Edition

В честь 100-летия британской компании ателье Mulliner создало коллекционный Bentley Mulsanne, который будет выпущен лимитированной серией в количестве 100 экземпляров.
Обновлено в 06:06
Шоу-бизнес

Лолита рассталась с пятым мужем

Певица Лолита Милявская рассталась с мужем, теннисистом Дмитрием Ивановым. Об этом она сообщила в Instagtam в четверг, 4 июля.
Обновлено в 09:16
Шоу-бизнес

Рэпер T-killah женился на телеведущей Марии Беловой

На Тарасове был коричневый костюм. Белова же надела белое платье с глубоким декольте.
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Гаджеты

Bitspower Brizo VGA: водоблок для видеокарт AMD Radeon VII

Компания Bitspower анонсировала водоблок Brizo VGA, предназначенный для использование в составе системы жидкостного охлаждения видеокарт AMD Radeon VII.
Обновлено в 10:06
Происшествия

В Краснодаре за угрозы судье осудили скандалистку «Катю-Бентли»

По версии следствия, в суде на рассмотрении находилось исковое заявление мэрии о сносе гостиницы-самостроя "Бестужевъ", расположенной по улице Васнецова, 19 Вечером 13 марта 2019 года Атаева-Добришман разместила в соцсети видео, в которых угрожала судье, рассматривающей это дело, и представителю истца убийством.
Обновлено в 08:51
Наука

Таблица Менделеева в небе: как фейерверки становятся цветными

Пиротехники называют цветные взрывы «звездами».
Обновлено вчера в 05:56
Кино

Disney выбрала на роль Русалочки темнокожую актрису Холли Бэйли

19-летняя Холли Бэйли стала новой Ариэль в игровом ремейке анимационного фильма «Русалочка» 1989 года.
Обновлено вчера в 18:10
Здоровье

Медики рассказали об опасности сна в постели с кошкой

Обновлено в 10:09
Политика

У резиденции американского посла в Москве проходит акция протеста

У резиденции американского посла в Москве проходит акция протеста.
Обновлено в 08:00
Политика

Коломойский назвал войну в Донбассе внутренним конфликтом

Украинский бизнесмен Игорь Коломойский уверен, что ситуация, сложившаяся в Донбассе, является "внутренним гражданским конфликтом", который "никем не инспирирован", в том числе и Россией.
Обновлено в 10:11
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В Тюмени задержали стрелявших в ТРЦ «Кристалл»

Обновлено в 01:15
Происшествия

Возбуждено уголовное дело по факту гибели ребенка в Москве

По факту гибели ребенка на востоке столицы в результате падения дерева на детской площадке, Следственный комитет России по Москве возбудил уголовное дело.
Обновлено в 07:40
Политика

Минздрав объяснил покупку самолета Falcon 7X

Ранее издание РБК рассказало, что министр здравоохранения Вероника Скворцова обратилась в правительство с просьбой закупить для Федерального медико-биологического агентства (ФМБА), подотчетного Минздраву, французский самолет Falcon 7X.
Обновлено в 08:34
Общество

Матвиенко предложила запретить мобильные телефоны в школах

Телефоны в школах нужно запретить, считает спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
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Экономика

Власти Крыма подали в суд на производителя обуви Zenden

Министерство экономического развития Республики Крым подало иск в отношении компании группы Zenden «Крым Шуз», которая занималась строительством обувной фабрики в Крыму.
Обновлено в 08:32
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