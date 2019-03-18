Футбол
Комитет по этике РФС рассмотрит дело Погребняка 26 мартаСпорт-Экспресс 05:47
Председатель комитета по этике РФС Семен Андреев сообщил "СЭ", что комитет рассмотрит дело форварда "Урала" Павла Погребняка 26 марта.
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Общество
Железнодорожный мост через Амур соединили Россия и Китай
Обновлено в 03:06
Спорт
Фигуристы Тарасова и Морозов завоевали серебро на чемпионате мира
Фигуристы из России Евгения Тарасова и Владимир Морозов завоевали серебро на чемпионате мира в Японии. Спортсмены набрали 228,47 балла.
Обновлено в 02:29
Армия и оружие
США перебросили в Европу бомбардировщики B-52
ВВС США направили в Европу шесть бомбардировщиков B-52, способных нести ядерный боезаряд.
Обновлено в 00:10
Политика
Посольство США на Украине назвало ложью заявление генпрокурора Луценко
Посольство США в Киеве отреагировало на заявление генерального прокурора Украины Юрия Луценко, который ранее рассказал о передаче ему главой американской дипмиссии Мари Йованович списка "неприкасаемых".
Обновлено в 02:56
Шоу-бизнес
Проститься с Юлией Началовой пришли сотни поклонников
На церемонию прощания с российской певицей Юлией Началовой, которая скончалась 16 марта, пришли сотни человек.
Обновлено в 05:35
Происшествия
В структуре «Роскосмоса» нашли фиктивную компанию
Лефортовская межрайонная прокуратура обнаружила в структуре "Роскосмоса" фиктивную компанию, передает РБК со ссылкой на источники в МВД.
Обновлено в 09:17
Общество
В пятницу в Москву вернется зима
Как сообщают "Метеовести", в пятницу, 22 марта, в столице и области будет идти мокрый снег.
Обновлено в 04:33
Армия и оружие
Захарова обвинила генсека НАТО во вранье по ДРСМД
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Мюнхене не смог привести ни единого доказательства якобы нарушений Россией Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Обновлено в 07:22
Футбол
Стало известно, почему Черчесов не вызывает игроков «Рубина» в сборную
По данным «Спорт Бизнес Online», Черчесов поругался с гендиректором «Рубина» Рустемом Саймановым из-за долгов клуба перед голкипером Сосланом Джанаевым и защитником Фёдором Кудряшовым (около 60 млн на двоих).
Обновлено в 02:58
Экономика
ВТБ подал иск к бывшим владельцам «Трансаэро» на 249 млрд рублей
Один из кредиторов авиакомпании «Трансаэро» – банк ВТБ подал в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области иск о привлечении к субсидиарной ответственности бывших совладельцев перевозчика – Александра Плешакова, его жены Ольги Плешаковой и матери Татьяны Анодиной.
Обновлено в 10:02
Происшествия
Следствие проводит проверку в отношении судьи Кузьминского суда
Следственные органы проводят проверку в отношении федерального судьи Кузьминского районного суда Руслана Якубаева, сообщила пресс-секретарь Московского городского суда Ульяна Солопова в четверг.
Обновлено в 09:32
Общество
В работе сервисов «Яндекса» произошел сбой
В работе сервисов «Яндекса» произошел сбой, свидетельствуют данные портала Downdetector, фиксирующего проблемы в работе сервисов.
Обновлено в 10:04
Происшествия
ФБР присоединилось к расследованию деталей сертификации Boeing 737 MAX
Издание отмечает, что Федеральное бюро расследований ФБР будет играть вспомогательную роль в расследовании, которое ведет департамент транспорта с целью выяснить детали процесса утверждения модели самолета, который был вовлечен в две смертельные аварии.
Обновлено вчера в 18:48
Политика
РКК «Энергия» может увеличить производство «Союзов» до пяти в год
РКК «Энергия» увеличит производство кораблей «Союз» с четырех до пяти в год. Об этом сообщил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.
Обновлено в 10:34
Спорт
Американскую фигуристку обвинили в нанесении травмы сопернице на ЧМ
Американская фигуристка Мэрайя Белл умышленно нанесла травму южнокорейской спортсменке Ынсу Лим во время раскатки перед исполнением короткой программы на проходящем в эти дни в японской Сайтаме чемпионате мира, сообщает Yonhap.
Обновлено в 05:47
Политика
Мэй предупредили об угрозе чрезвычайного положения из-за брексита
Британский конгресс тред-юнионов (TUC) и Конфедерация британской промышленности (CBI) обратились к премьер-министру Великобритании Терезе Мэй с просьбой изменить подход к реализации брексита, так как «страна находится на грани чрезвычайного положения».
Обновлено в 09:46
Шоу-бизнес
Чулпан Хаматова неожиданно перекрасилась в блондинку
Кстати, кареглазой актрисе на удивление очень идет быть блондинкой.
Обновлено в 05:00
Экономика
Прекращены поставки в Россию нескольких жизненно важных лекарств
Прекращены поставки в Россию трех жизненно важных лекарств.
Обновлено вчера в 18:48
Шоу-бизнес
Роман Гриценко ушел из «ДОМа-2» ради новой возлюбленной
Обновлено в 09:04
Политика
Задержан экс-президент Бразилии Мишел Темер
Правоохранительные органы Бразилии задержали бывшего президента Мишела Темера, передаёт Globo.
Обновлено в 10:49
Кино
Данила Козловский сыграет в фильме о катастрофе в Чернобыле
Режиссером и исполнителем главной роли станет Данила Козловский.
Обновлено в 05:51
Финансы
ФРС США сохранила базовую процентную ставку
Федеральная резервная система США по итогам заседания 20 марта сохранила базовую процентную ставку на уровне 2,25—2,5% годовых.
Обновлено вчера в 14:14
Происшествия
По заявлению Рогозина возбуждено уголовное дело о клевете
Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин подал в правоохранительные органы заявление о клевете, сообщили РИА Новости в пресс-службе госкорпорации.
Обновлено вчера в 17:53
Политика
Центризбирком отказался передать мандат депутата Госдумы Грудинину
По данным ТАСС, в ходе рассмотрения в ЦИК вопроса о передаче мандата зампредседателя комиссии Николай Булаев заявил, что Грудинин на момент регистрации кандидатом в 2016 году не закрыл счета за рубежом, а значит, не может быть депутатом Госдумы.
Обновлено в 06:06
Финансы
РФ снизила ориентиры доходности евробондов в долларах и евро
Ориентир доходности 16-летних долларовых евробондов РФ снижен до 5,125-5,25%, ориентир доходности дополнительного выпуска евробондов в евро с погашением в 2025 году - до 2,375-2,5%, сообщил "Интерфаксу" источник в банковских кругах.
Обновлено в 08:39
Кино
Умер заслуженный артист России Пётр Зайченко
Обновлено в 10:52
Культура
Медведев вручил премии правительства в области культуры
Премьер-министр России Дмитрий Медведев вручил правительственные премии в области культуры за 2018 год.
Обновлено в 09:25
Политика
ФСБ рассекретила уголовное дело адмирала Колчака
Федеральная служба безопасности сняла гриф секретности с уголовного дела адмирала Александра Колчака, сообщает "Коммерсант" со ссылкой на Центральный архив ФСБ.
Обновлено в 08:29