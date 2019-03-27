Экономика
Комитет Совфеда по соцполитике поддержал закон о доиндексации пенсийRT на русском вчера в 05:01
Комитет Совета Федерации по социальной политике рекомендовал палате одобрить закон о доиндексации пенсий выше прожиточного минимума пенсионера. Как сообщает РИА Новости, соответствующий документ планируется рассмотреть на заседании Совфеда в среду, 27 марта.
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Матвиенко: закон о доплатах пенсионерам восстанавливает социальную справедливость
Парламентская газета07:24
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