Комитет Совфеда по соцполитике поддержал закон о доиндексации пенсийRT на русском вчера в 05:01

Комитет Совета Федерации по социальной политике рекомендовал палате одобрить закон о доиндексации пенсий выше прожиточного минимума пенсионера. Как сообщает РИА Новости, соответствующий документ планируется рассмотреть на заседании Совфеда в среду, 27 марта.

Комитет Совфеда по соцполитике поддержал закон о доиндексации пенсий

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