Политика

Комитет Рады рекомендовал приостановить участие Украины в ПАСЕRT на русском 04:17

Комитет Верховной рады по иностранным делам рекомендовал парламенту приостановить участие делегации Украины в работе Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) до получения выводов Венецианской комиссии.
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Украинская Рада хочет приостановить участие в ПАСЕ. Причиной стала Россия

Фонтанка.Ру04:42

Комитет Рады рекомендовал приостановить участие делегации в ПАСЕ

РИА Новости05:45

Украина хочет, чтобы ПАСЕ «надавила» на Россию

News.ru04:45

Комитет Рады рекомендовал приостановить участие Украины в ПАСЕ

РБК05:50

В Раде рекомендуют приостановить участие Украины в ПАСЕ

Life.ru04:38

Комитет Рады рекомендовал приостановить участие Украины в ПАСЕ

RT на русском04:17

Комитет Рады рекомендовал приостановить участие делегации Украины в ПАСЕ

ТАСС04:15
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Энергетика

Шахтеров в Кузбассе отправляют во внеочередные отпуска

Около двух тысяч шахтеров в Кемеровской области отправляют во внеочередные отпуска с выплатой двух третей зарплаты из-за приостановки добычи угля.
Обновлено в 08:39
Политика

Зеленский потребовал наказать Климкина

Украинский президент Владимир Зеленский потребовал, чтобы премьер страны Владимир Гройсман привлек главу МИДа Павла Климкина к дисциплинарной ответственности, передает ТАСС.
Обновлено в 07:02
Происшествия

В Чечне неизвестный убил полицейского на посту

Неизвестный напал с ножом на полицейского на контрольно-заградительном пункте в Ачхой-Мартановском районе Чечни, сообщается на сайте МВД по Северо-Кавказскому федеральному округу.
Обновлено в 08:50
Политика

Посольство США сообщило об ухудшении состояния Пола Уилана

Состояние здоровья американца Пола Уилана, обвиняемого в России в шпионаже, ухудшилось, медицинской помощи в СИЗО недостаточно, заявляет посольство США в Москве.
Обновлено в 07:48
Политика

Ирина Отиева призвала не пиарить Катамадзе

Российская джазовая певица Ирина Отиева предложила прекратить обсуждение отказа её коллеги Нино Катамадзе выступать в РФ, поскольку это похоже на пиар грузинской артистки.
Обновлено в 08:29
Общество

Навальный нашёл у лидера московских единороссов отели в Австрии

В материале, опубликованном на сайте Навального, отмечается, что у 75-летней матери политика Эльдибитты имеется особняк на Чистых прудах и пентхаус площадью 600 кв. м. Также в собственности семьи главного единоросса Москвы есть квартира в окрестностях Патриарших прудов, две дачи на Рублёвке и иные активы.
Обновлено в 08:22
Общество

Генпрокуратура проверяет систематические задержки багажа в Шереметьево

"Сотрудниками Генпрокуратуры России совместно с работниками Московской межрегиональной транспортной прокуратуры проводится проверка исполнения законодательства о защите прав пассажиров в связи систематическими задержками выдачи багажа в международном аэропорту Шереметьево", - говорится в сообщении.
Обновлено в 07:46
Происшествия

Дело об избиении подростка полицейскими возбуждено в Петербурге

В Санкт-Петербурге органами СКР возбуждено уголовное дело об избиении подростка в полиции, которое, как предполагается, произошло в конце мая 2019 года.
Обновлено в 07:38
Экономика

Гендиректор сети гипермаркетов «Карусель» покинул свой пост

Генеральный директор сети гипермаркетов "Карусель" (X5 Retail Group) Максим Гацуц принял решение покинуть должность.
Обновлено в 05:48
Происшествия

Около 30 человек отравились шаурмой в Петербурге

В Санкт-Петербурге 26 человек отравились шаурмой в кафе.
Обновлено в 07:40
Политика

В Кремле прокомментировали возможность встречи Путина с Зеленским

Ранее секретарь СНБО Александр Данилюк назвал реальной возможность встречи Зеленского и Путина.
Обновлено в 06:53
Хоккей

Богдан Киселевич вернулся в ЦСКА

Обновлено в 08:43
Авто

Бюджетный кроссовер Jetta VS5 оказался полноприводным

Представители FAW-Volkswagen рассекретили первый кроссовер своего суббренда Jetta VS5.
Обновлено в 07:53
Политика

Россия предложила США обменять Ярошенко на заключенных американцев

Москва предлагает Вашингтону обменять российского летчика Константина Ярошенко, осужденного в США, на заключенных американцев, заявил замглавы МИД Сергей Рябков.
Обновлено в 08:50
Политика

Глава СНБО Украины высказался против визового режима с Россией

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Данилюк заявил, что не видит необходимости вводить визовый режим с Россией.
Обновлено в 06:46
Происшествия

Младшую сестру Хачатурян признали невменяемой и могут судить отдельно

Материал в отношении младшей сестры, Марии, могут выделить в отдельное судебное производство, поскольку девушку признали невменяемой.
Обновлено в 08:40
Общество

РБК: «Вкусвилл» откроет магазины нового формата

Компания «Вкусвилл» планирует открыть магазины нового формата, поиск помещений уже начался, сообщает РБК со ссылкой на источники на рынке коммерческой недвижимости.
Обновлено в 08:22
Футбол

Глушаков определился с игровым номером в «Ахмате»

Обновлено в 06:48
Общество

В Татарстане сын чиновника во время ЕГЭ 14 раз просился в туалет

В Алексеевском районе Татарстана сын руководителя отдела образования Алексеевского района в процессе сдачи ЕГЭ-2019 просился в туалет по разным данным от 9 до 14 раз.
Обновлено в 05:35
Хоккей

«Коламбус» предложил Панарину контракт на $96 млн

Клуб НХЛ "Коламбус" предложил российскому форварду Артемию Панарину восьмилетний контракт на 96 миллионов долларов, сообщает theathletic.com.
Обновлено в 01:04
Политика

В Крыму объяснили сообщения о высоких ценах на отдых на полуострове

Ранее министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко назвал сообщения о дороговизне отдыха в Крыму по сравнению с заграничными курортами "вбросами" и призвал не верить им.
Обновлено в 08:14
Шоу-бизнес

Продюсер обвинила Шепелева в продаже снимков с больной Фриске

Продюсер Олеся Сазыкина, которая долгое время работала с группой «Блестящие» и с Жанной Фриске заявила, что муж звезды, телеведущий Дмитрий Шепелев, продавал снимки со своей больной женой журналистам.
Обновлено в 06:45
Шоу-бизнес

Больной диабетом Игорь Крутой похудел на 20 килограммов

Известный композитор Игорь Крутой сидит на строжайшей диете из-за серьезного заболевания - диабета.
Обновлено в 08:03
Армия и оружие

В сети появилось видео с места взрыва неопознанного объекта на Кипре

Обновлено в 07:35
Происшествия

В ДТП на переезде под Псковом погибли машинист и его помощник

В Псковской области на перегоне Заваруйка-Себеж при столкновении грузовика с локомотивом погибли два человека, это машинист и его помощник, сообщает пресс-служба Октябрьской железной дороги.
Обновлено в 08:55
Общество

В РФ изменились правила продажи молочных продуктов

В "Ашане" заявили также, что продукты без заменителя молочного жира будут выделены специальным значком.
Обновлено в 00:27
Политика

Страшнее ядерных ракет: в США назвали самое смертоносное оружие России

У России существует оружие, которое для США страшнее ядерных ракет.
Обновлено вчера в 14:42
Авто

Mazda отзывает более 25 тысяч Mazda3 в США из-за отваливающихся колес

По предварительным данным, под отзыв попадают более 25 тысяч машин Mazda3, реализованных в США.
Обновлено в 02:57
Финансы

Минфин объявил «социальной проблемой» рост долговой нагрузки россиян

В секторе необеспеченного потребительского кредитования сложилась напряженная ситуация, долговая нагрузка россиян становится социальной проблемой, заявил заместитель министра финансов Алексей Моисеев.
Обновлено в 09:06
Политика

Восьми украинским морякам предъявили обвинение в нарушении границы РФ

Следствие предъявило обвинение в незаконном пересечении госграницы РФ организованной группой восьми украинским морякам, задержанным в ноябре 2018 года в Керченском проливе.
Обновлено в 07:32
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Владимир Игоревич Арьев
Украинский политик
Украинский политик и журналист. Народный депутат Украины VI, VII и VIII созывов.
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