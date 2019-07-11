Политика

Комитет Рады поддержал отставку Климкина с должности главы МИД УкраиныРБК 04:52

Комитет Верховной рады Украины по иностранным делам на заседании 11 июля одобрил отставку Павла Климкина с должности министра иностранных дел страны, передает УНИАН. На этот пост комитет рекомендовал назначить замглавы администрации президента Вадима Пристайко.
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Общество

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