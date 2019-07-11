Политика
Комитет Рады поддержал отставку Климкина с должности главы МИД УкраиныРБК 04:52
Комитет Верховной рады Украины по иностранным делам на заседании 11 июля одобрил отставку Павла Климкина с должности министра иностранных дел страны, передает УНИАН. На этот пост комитет рекомендовал назначить замглавы администрации президента Вадима Пристайко.
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Умер актер и режиссер МДТ Олег Дмитриев
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Ford F-150 Nitemare от Roush - самый быстрый в мире пикап
Компания Roush заявила о том, что их Ford F-150 Nitemare является самым быстрым в мире пикапом.
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Путин уволил губернатора Севастополя Овсянникова
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Авто
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Авто
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Блогеры с YouTube-канала FullMag нашли списанный Hummer H1 и решили устроить ему финальную проверку на прочность, выстрелив в упор из танка.
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Обновлено в 14:11
Экономика
Суд в Лондоне заблокировал активы Минца и его семьи на $572 млн
Решение Высокого суда Лондона связано с иском, который 28 июня подали против Минца Банк непрофильных активов и ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие» о взыскании убытков на сумму свыше $700 млн.
Обновлено в 13:51
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Главу МВД Крыма сняли с должности
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Беглов рассказал о работе службы социальных участковых в Петербурге
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Происшествия
10 сотрудников Домодедовской таможни обвинили во взятках
Официальный представитель СК России Светлана Петренко заявила, что десять сотрудников Домодевской таможни были обвинены во взяточничестве.
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«NEWSONE обратился к международным организациям из-за давления украинской власти в лице агрессивно настроенных радикалов на телеканал, а также постоянных угроз в адрес журналистов и сотрудников», — указывается в сообщении.
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