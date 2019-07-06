Политика

В ОБСЕ поддержали антироссийскую резолюцию по КрымуРИА Новости 10:20

Комитет по политическим вопросам и безопасности Парламентской ассамблеи ОБСЕ одобрил резолюцию, осуждающую действия России в Крыму. Автором документа стал украинский депутат Артур Герасимов.
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В ОБСЕ поддержали антироссийскую резолюцию по Крыму

URA.Ru11:22

В ОБСЕ одобрили резолюцию против России из-за Крыма

Газета.Ru11:16

В ОБСЕ отклонили поправку о «деоккупации Крыма» в резолюции по Донбассу

РБК07:15

ПА ОБСЕ приняла украинскую резолюцию по Крыму

Известия10:26

В ОБСЕ поддержали антироссийскую резолюцию по Крыму

РИА Новости10:20

Комитет ПА ОБСЕ поддержал резолюцию с критикой в адрес РФ в контексте Украины и ДРСМД

ТАСС10:40

Россию призвали оставить Крым

Вести.Ru10:50
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Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 11:40, Вашингтон
Происшествия

Кузнецова: тетя избитой в Ингушетии девочки имела судимость

Тетя жестоко избитой в Ингушетии девочки ранее имела судимость за нанесение тяжкого вреда здоровью.
Обновлено вчера в 08:11
Здоровье

Смертность от СПИДа снизилась в Крыму на 31%

Смертность от СПИДа снизилась в Крыму за первые шесть месяцев 2019 года на 31% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Обновлено в 03:37
Общество

Конюхов прилетел в Крым на самолете с солнечными батареями

Знаменитый российский путешественник Федор Конюхов в субботу приземлился в Крыму на аэродроме Табаско.
Обновлено в 11:28
Происшествия

Мощное землетрясение в Калифорнии застало врасплох телеведущих

Мощное землетрясение в Калифорнии застало телеведущих американского канала KCAL9 врасплох. Видеозапись случившегося опубликовал РЕН ТВ.
Обновлено в 01:15
Авто

Составили рейтинг самых крутых автомобилей в гараже Джереми Кларксона

Джереми Кларксон – самый известный автожурналист мира и бессменный ведущий популярных автомобильных телешоу Top Gear и The Grand Tour.
Обновлено в 01:43
Шоу-бизнес

Серена Уильямс станет крестной принца и кумой Меган Маркл

Американская теннисистка Серена Уильямс в перерыве между матчами Уимблдона духовно породнится с королевской семьей: жена принца Гарри Меган Маркл выбрала ее в крестные матери для их сына Анчи Харрисона.
Обновлено 04 июля в 02:49
Происшествия

Найденное на Куршской косе тело девочки опознали

Фото — Виталий Невар, "Новый Калининград" Ребенка, тело которого нашли в пятницу, 5 июля на Куршской косе, опознали.
Обновлено в 05:08
Политика

В уральском полпредстве прокомментировали арест Воробьева

Обновлено в 05:57
Происшествия

Предполагаемый отравитель Скрипалей несколько раз ездил в Швейцарию

Как пишет The Insider, в третий раз в Швейцарии Сергеев встречался с сотрудниками ГРУ Александром Петровым и Русланом Бошировым, которых Лондон обвиняет в отравлении Скрипалей.
Обновлено в 10:41
Экономика

Российские врачи получили от фармкомпаний более 3,3 млрд рублей

Порядка 42 тысяч российских врачей получили от фармацевтических компаний более 3,3 миллиарда рублей в минувшем году.
Обновлено в 04:12
Происшествия

У капитана перевернувшегося в Черном море катера не было лицензии

Обновлено в 09:57
Политика

Грузинские фермеры просят власти страны наладить диалог с Россией

Временный запрет на прямое авиасообщение с Россией отразится на сбыте сельхозпродукции, что создаст финансовые проблемы для жителей Грузии, трудоустроенных в этой сфере, соответственно, власти республики должны наладить диалог с РФ, чтобы этого не произошло.
Обновлено в 06:23
Общество

В субботу по центру Екатеринбурга проедет колонна байкеров

В 15:00 от «Космоса» стартует колонна байкеров. Мотоциклисты поедут по Ленина до Московской.
Обновлено вчера в 01:56
Происшествия

Врачи спасли руку жестоко избитой девочки из Ингушетии

Обновлено в 10:43
Гаджеты

Приложение для телефонов Samsung ворует данные кредиток

Специалисты обнаружили новую разработку мошенников, способную воровать данные кредиток со смартфонов на операционной системе Android, передает РИА "Новости".
Обновлено в 09:55
Армия и оружие

«Они не допустили катастрофы планетарного масштаба»: В Петербурге простились с погибшими на подлодке АС-31 моряками

Погибших моряков АС-31 хоронили рядом с подводниками подлодки «Курск», затонувшей в августе 2000 года.
Обновлено в 09:18
Происшествия

Суд арестовал подозреваемого в госизмене помощника полпреда президента

Обновлено вчера в 09:14
Происшествия

В Польше три человека погибли при взрыве газа в жилом доме

По данным мэра, при взрыве погибли три человека - женщина и двое детей. Еще четыре человека доставлены в больницу.
Обновлено в 10:57
Футбол

«Локомотив» и «Зенит» объявили стартовые составы на матч за Суперкубок

Нападающий Федор Смолов и бразильский защитник Мурило выйдут в стартовом составе московского "Локомотива" в матче за Суперкубок России по футболу против "Зенита" из Санкт-Петербурга, сообщается в микроблоге "красно-зеленых" в Twitter.
Обновлено в 11:06
Политика

В Грузии заявили о важности прагматичных отношений с Россией

Министр экономики и устойчивого развития Грузии Натия Турнава на фоне туристического эмбарго со стороны России заявила, что прагматичные и экономические отношения с Москвой пойдут стране на пользу.
Обновлено в 09:09
Авто

В Сети показали цифровую приборную панель для LADA Vesta

Цифровая приборная панель, которая всегда была прерогативой дорогих иномарок, скоро появится и на отечественной LADA Vesta.
Обновлено в 05:59
Происшествия

На борту перевернувшегося в Черном море судна находились 55 человек

Обновлено в 01:46
Происшествия

В Ингушетии госпитализирована семилетняя девочка со следами истязаний

По данным республиканского МВД, девочка в последние полгода жила в семье близкой родственницы.
Обновлено 04 июля в 20:14
Происшествия

В Новосибирске сорвана акция в поддержку Элины Сушкевич

Как стало известно ВашГород.ру, сегодня, 6 июля, в Новосибирске должна была пройти акция в поддержку детского реаниматолога из Калининграда Элины Сушкевич.
Обновлено в 02:02
Авто

Эксперты рассказали, на что чаще жалуются автомобилисты летом

Почти две трети звонков в службу помощи автомобилистам в летний период времени заканчиваются эвакуацией машины.
Обновлено в 07:43
Происшествия

В Подмосковье ребенок погиб в крупном ДТП

В Московской области девочка погибла в крупной автомобильной аварии.
Обновлено в 10:30
Происшествия

Появилось видео спасения людей с перевернувшегося в Чёрном море катера

Очевидцы сняли на видео спасение пассажиров с прогулочного катера, опрокинувшегося в Чёрном море у посёлка Джубга.
Обновлено в 08:28
Происшествия

На борту перевернувшегося в Черном море судна находились 55 человек

Обновлено в 01:46
Космос

Экипажу «Федерации» предрекли гибель в Тихом океане

Риск может возникнуть в случае нештатного приводнения капсулы в водах Тихого океана, поскольку у России в этом регионе нет высокоскоростных спасательных судов, считает начальник отдела развития бизнеса пилотируемых программ и спутниковых систем на низкой околоземной орбите в Ракетно-космической корпорации "Энергия" Игорь Верховский.
Обновлено в 10:46
Происшествия

Два автобуса столкнулись в Нижнем Новгороде

Пять человек обратились за медицинской помощью после столкновения двух автобусов в Нижнем Новгороде.
Обновлено в 11:17
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