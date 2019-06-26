Политика

Комитет ПАСЕ предложил вернуть полномочия делегации РФREGNUM 03:41

Вернуть полномочия российской делегации рекомендовал комитет по мониторингу Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ). Выдвинутые при этом условия опубликованы в резолюции комитета. «Ассамблея постановляет ратифицировать полномочия российской делегации», — говорится в проекте документа.
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Комитет ПАСЕ предложил вернуть российской делегации ее полномочия

РБК03:48

Комитет ПАСЕ по мониторингу выдвинул условия возвращения России полномочий

РИА Новости03:20

Мониторинговый комитет ПАСЕ рекомендовал подтвердить полномочия делегации России

ТАСС02:54

В ПАСЕ поставили условия России для возвращения

Газета.Ru02:58

Мониторинговый комитет ПАСЕ рекомендовал подтвердить полномочия делегации России

Коммерсантъ03:16

ПАСЕ рекомендовали восстановить полномочия России

Lenta.ru02:52

Мониторинговый комитет ПАСЕ рекомендовал подтвердить полномочия России

RT на русском02:49
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Политика

В РПЦ прокомментировали слова митрополита о безбожниках на войне

Митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн на вечере памяти годовщины начала Великой Отечественной войны заявил, что войну выиграли крещеные люди, а погибшие некрещеные бойцы Красной армии, которые "были рождены уже в безбожное время", стали жертвами, принесенными за безбожие.
Обновлено вчера в 11:23
Технологии

Школьникам разрешат пользоваться интернетом на ЕГЭ

Федеральный институт педагогических измерений может разрешить поиск информации в интернете на ЕГЭ по гуманитарным предметам.
Обновлено вчера в 20:54
Происшествия

В Саратове предотвратили теракт

По информации ведомства, гражданин России приобрел средства поражения и компоненты для изготовления самодельных бомб и организовал у себя в гараже лабораторию для синтезирования взрывчатых веществ.
Обновлено в 03:31
Политика

Спецпрокурор Мюллер даст показания перед Конгрессом

Специальный прокурор США Роберт Мюллер 17 июля выступит перед Конгрессом США и ответит на вопросы законодателей о своем расследовании российского вмешательства в президентские выборы в 2016 году.
Обновлено в 03:37
Происшествия

СК возбудил дело после отравления 24 человек в Краснодаре

В среду по факту массового отравления жителей поселка Краснодарского, расположенного в Прикубанского районе столицы края, СК возбудил уголовное дело.
Обновлено в 03:46
Происшествия

Суд продлил запрет определенных действий младшей из сестер Хачатурян

Обновлено в 03:34
Шоу-бизнес

Саша Савельева получила звание «Мама года»

Обновлено вчера в 15:58
Общество

Алибасов теперь говорит, что память не терял

В начале недели стало известно, что диетолог продюсера Бари Алибасова Марият Мухина намерена подать на него в суд за клевету, сообщает "Телепрограмма".
Обновлено в 01:26
Происшествия

Жертвами московского отравителя стали десять человек

Более десяти человек пострадали от рук предполагаемого отравителя, который предлагал жертвам выпить напиток, и когда им становилось плохо – грабил, сообщила РИА Новости официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
Обновлено вчера в 15:20
Армия и оружие

Войска ЦВО приведены в полную боевую готовность по поручению Путина

Обновлено 24 июня в 05:30
Общество

Верховный суд отменил решение о референдуме по свалке в Шиесе

Верховный суд России отменил решение Архангельского областного суда, который ранее разрешил провести местный референдум о запрете ввоза мусора из других регионов на полигон в районе станции Шиес на востоке региона.
Обновлено вчера в 12:24
Шоу-бизнес

Названо имя возможной крестной сына Меган Маркл и принца Гарри

Королевские эксперты Великобритании назвали имя человека, который с наибольшей вероятностью может стать крестным новорожденного принца Арчи.
Обновлено в 01:27
Транспорт

Водители автомобилей с грязными номерами могут лишиться прав

Водитель, который намеренно закрыл госзнак листом бумаги либо замазал его грязью или снегом, может быть оштрафован на сумму до 5 тысяч рублей или же наказан лишением прав.
Обновлено в 01:35
Экономика

Стоимость биткоина превысила отметку в $12 тысяч

Ранее сообщалось, что стоимость биткоина впервые с марта 2018 года превысила отметку в $11 тыс.
Обновлено в 00:43
Музыка

Погиб экс-гитарист «Песняров» Аркадий Ивановский

Экс-гитарист ВИА "Песняры" Аркадий Ивановский трагически погиб, передает агенство "БелТА". Сообщается, что 24 июня музыкант утонул.
Обновлено в 03:33
Политика

Кикабидзе сделал заявление о противостоянии Грузии и России

Артист Вахтанг Кикабидзе в новом интервью сделал заявление о противостоянии Грузии и России.
Обновлено вчера в 10:35
Авто

Стали известны цены на новый кроссовер FAW Besturn X40 для России

Дилеры FAW в России начали продажи нового компактного кроссовера FAW Besturn X40.
Обновлено в 02:32
Кино

Умер актер и режиссер Валерий Харченко

Обновлено вчера в 21:13
Происшествия

В Харькове вернули таблички с названием проспекта маршала Жукова

Неизвестные в ночь на среду поменяли таблички с названием проспекта Григоренко на проспект маршала Жукова в Харькове, передает местное издание "UA:Харьков".
Обновлено в 02:19
Происшествия

Строитель космодрома Восточный получил условный срок за растрату

В Уссурийском районном суде Приморского края вынесен приговор предпринимателю Виктору Гребневу, бывшему директору ЗАО "Тихоокеанская мостостроительная компания", одного из подрядчиков строительства космодрома Восточный.
Обновлено в 01:23
Происшествия

Двухлетний россиянин два дня просидел в квартире с телом отца

Полицейские и спасатели вызволили из квартиры в городе Назарово Красноярского края двухлетнего мальчика, который два дня находился наедине с мертвым отцом, рассказали РИА Новости в краевом главке МВД.
Обновлено в 02:36
Авто

BMW представила электробайк Vision DC Roadster

Компания BMW представила концептуальный электробайк Vision DC Roadster, построенный мотоциклетным подразделением BMW Motorrad.
Обновлено вчера в 05:38
Наука

Учёные: Соединение на основе каннабиса является мощным антибиотиком

Как оказалось, соединение, приготовленное на основе каннабиса, является не просто мощным антибиотиком.
Обновлено вчера в 06:07
Происшествия

В Турции 11 нелегальных мигрантов погибли в ДТП

Обновлено в 03:06
Экономика

Ольга Наумова покинула «Магнит»

Обновлено в 03:10
Политика

Экс-главу «Росгеологии» Панова назначили вице-президентом Газпромбанка

Экс-глава "Росгеологии" Роман Панов назначен на должность первого вице-президента Газпромбанка, сообщили РИА Новости в пресс-службе кредитной организации.
Обновлено в 03:47
Шоу-бизнес

Ксения Собчак подверглась критике со стороны подписчиков

Обновлено в 01:31
Политика

В России снова могут запретить поставки грузинского вина

Издание пишет, что процедура может быть подготовкой к введению эмбарго на вина из Грузии, которые занимают 17 процентов российского импорта.
Обновлено в 01:45
Общество

Кейт Миддлтон посетила мастер-класс по фотографии

Кейт Миддлтон посетила мастер-класс по фотографии.
Обновлено вчера в 13:46
Культура

Культурные нормативы появятся в российских школах с 1 сентября

Учебная программа в российских школах с 1 сентября 2019 года будет дополнена культурными нормативами.
Обновлено вчера в 10:08
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